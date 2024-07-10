«Копирайтер-маркетолог-таргетолог-инфлюенсер» или бухгалтер с нуля?

Наш новый маркетолог собрал отзывы по нашему курсу, но есть сомнения. Напишите настоящие, за лучшие отзывы мы подарим «Клерк.Премиум».

Наш новый копирайтер-маркетолог-таргетолог (да-да, есть и такие) собрал отзывы о новом курсе Профессия бухгалтер с нуля, курсе, но в КУБе ему не поверили (читать гневные отзывы на отзывы).

Все отзывы можно почитать на этой странице. Их там пять!

Посмотрев на это, мы решили посоветоваться.

Сначала подумали все эти отзывы удалить, но потом решили, что лучше всего поговорить с трубухгалтерами.

Именно поэтому мы решили, что самым правильным и честным будет попросить помощи у вас, наши пользователи. Мы хотим получить «честные» отзывы, тем более курс реально классный. Спасите нас и напишите, пожалуйста, отзыв по курсу Профессия бухгалтер с нуля.

За лучшие отзывы и мнения мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум. Сделаем голосование и приз вручим победителю!

А еще если у вас есть контакты классного копирайтера-маркетолога, тоже присылайте😂