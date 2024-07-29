💥Обзор новостей: россияне разлюбили сладкий шампусик, на покупку iPhone 15 Pro нужно 28 дней, каждый девятый изменник

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

С 1 августа Соцфонд России увеличит страховые пенсии работавших в 2023 году пенсионеров. Перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше увеличится пенсия. Максимальная прибавка — три пенсионных коэффициента, его стоимость зависит от года, когда была оформлена пенсия. К примеру, в 2024 году она составляет 133,05 рубля.

Банки стали чаще одобрять россиянам кредиты. В первом полугодии этого года они одобрили треть заявок на ссуды, тогда как год назад было только 21%.

28 дней в среднем нужно работать россиянину, чтобы купить новый iPhone 15 Pro. Опубликовано исследование, в котором сравнили цены на iPhone 15 Pro 128 ГБ со среднестатистическими зарплатами граждан разных стран. По полученным данным, меньше всего работать, чтобы скопить денег на новый айфон, придется в Швейцарии и США. На это жителям потребуется 4,2 и 5,3 дня. Дольше всех среди стран G20 придётся копить арегентинцам — в среднем целых 157 дней.

Россияне разлюбили сладкое шампанское, брют обогнал по производству полусладкое. За первое полугодие в России было выпущено 62,5 млн литров игристого, более 40% из которого заняли сухие и полусухие вина (30 млн литров), которые наконец-то обогнали так полюбившееся населению полусладкое (28,5 млн литров).

В Гонконге арестовали 14-летнего подростка и троих его сообщников. Они называли себя криптоинвесторами, предлагая обменять крипту на наличку по курсу ниже рыночного, при этом купюры были поддельными. Мошенники успели заработать $1,4 млн.

Каждый девятый россиянин признался в супружеской измене, мужчины делают это в два раза чаще. Основными причинами неверности оказались семейные проблемы, жажда новых впечатлений, новая влюблённость и физические потребности. При этом 76% готовы разорвать отношения из-за измены.

Британец Джордж Рассел выиграл Гран-при Бельгии «Формулы-1. И был дисквалифицирован сразу после гонки. Причиной дисквалификации стал вес болида Mersedes. При первоначальном взвешивании автомобиль Рассела соответствовал минимальному показателю 798 килограммов, однако после гонки топливо было слито из машины, болид взвесили повторно, и вес составил 796,5 килограмма, что на 1,5 кг меньше минимального допустимого веса.

Две вспышки на Солнце произошли на солнце. По прогнозу, они должны попасть в магнитное поле Земли во вторник, 30 июля, и вызвать умеренные геомагнитные бури уровня G2.