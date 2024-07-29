Рассказываем, что такое донаты, как их получить на «Клерке» и как вывести средства на свою карту.

Донат — это безвозмездное пожертвование, которым любой пользователь может поблагодарить автора Трибуны за полезную информацию или понравившийся пост.

Как активировать донаты на «Клерке»?

Донаты на «Клерке» работают через платформу нашего партнера CloudTips. Технически активировать их несложно. Нужно проделать всего несколько шагов:

Заполните профиль: фамилию, имя, город, место работы и должность; Привяжите номер телефона к аккаунту, чтобы обезопасить ваш аккаунт при получение денег; Оставьте не меньше 10 комментариев; Опубликуйте пост.

По нашим правилам, аккаунт, который может получать донаты, должен быть старше 14 дней. Если все эти условия выполнены, донаты активируются.

Как посмотреть, сколько вам упало донатов и как их вывести?

При активации донатов вы привязываете номер телефона к своему профилю, поэтому вам придет уведомление, что кто-то прислал вам вознаграждение. Посмотреть донаты можно в своем профиле на «Клерке» или в приложении CloudTips. У меня 300 рублей, спасибо огромное😉

Для вывода средств необходимо привязать карту в приложении CloudTips. Для валидации с карты спишется 1 ₽, он сразу вернется.

Для вывода средств необходимо нажать в приложении кнопку «Получить» — и деньги упадут на привязанную карту. Выводить деньги можно не сразу, наш партнер в течение двух лет будет хранить деньги в системе.

Как поддержать понравившегося автора?

После активации донатов на ваших постах появится кнопка, с помощью которой пользователи смогут вас поблагодарить.

Если вы хотите поддержать понравившийся пост, нужно нажать кнопку «Поддержать» на страничке пользователя или в его статье.

Поддержать автора можно через Я Пэй, СБП, T-Pay или картой.

Сегодня задонатили нашего автора Алексея Иванова. Алексей, привет!

Если у вас остались вопросы по донатам, пишите их в комментариях!