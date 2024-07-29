₽ Заказать рекламу
Наталия Лукина
Обзоры для бухгалтера

💰Донаты на «Клерке». Как зарабатывать на своем блоге

Рассказываем, что такое донаты, как их получить на «Клерке» и как вывести средства на свою карту.
💰Донаты на «Клерке». Как зарабатывать на своем блоге

Донат — это безвозмездное пожертвование, которым любой пользователь может поблагодарить автора Трибуны за полезную информацию или понравившийся пост.

Как активировать донаты на «Клерке»?

Донаты на «Клерке» работают через платформу нашего партнера CloudTips. Технически активировать их несложно. Нужно проделать всего несколько шагов:

  1. Заполните профиль: фамилию, имя, город, место работы и должность;

  2. Привяжите номер телефона к аккаунту, чтобы обезопасить ваш аккаунт при получение денег;

  3. Оставьте не меньше 10 комментариев;

  4. Опубликуйте пост.

По нашим правилам, аккаунт, который может получать донаты, должен быть старше 14 дней. Если все эти условия выполнены, донаты активируются.

Как посмотреть, сколько вам упало донатов и как их вывести?

При активации донатов вы привязываете номер телефона к своему профилю, поэтому вам придет уведомление, что кто-то прислал вам вознаграждение. Посмотреть донаты можно в своем профиле на «Клерке» или в приложении CloudTips. У меня 300 рублей, спасибо огромное😉

Для вывода средств необходимо привязать карту в приложении CloudTips. Для валидации с карты спишется 1 ₽, он сразу вернется.

Для вывода средств необходимо нажать в приложении кнопку «Получить» — и деньги упадут на привязанную карту. Выводить деньги можно не сразу, наш партнер в течение двух лет будет хранить деньги в системе.

Как поддержать понравившегося автора?

После активации донатов на ваших постах появится кнопка, с помощью которой пользователи смогут вас поблагодарить.

Если вы хотите поддержать понравившийся пост, нужно нажать кнопку «Поддержать» на страничке пользователя или в его статье.

Поддержать автора можно через Я Пэй, СБП, T-Pay или картой.

Сегодня задонатили нашего автора Алексея Иванова. Алексей, привет!

Если у вас остались вопросы по донатам, пишите их в комментариях!

Комментарии

2
Госзакупки

Минпромторг расширит список импортных товаров, которые нельзя приобрести на госзакупках

Ограничения затронут медицинские товары, кровати, шприцы и наконечники к пипеточным дозаторам, которые произведены на территории иностранных государств. Исключение сделают для товаров из ЕАЭС.

Перевозка

Стартует эксперимент с цифровой платформой грузоперевозок

С 1 августа и до 1 июня 2025 в России проводится эксперимент по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» — для оформления перевозок грузов.

RG-Soft

Розничная торговля в 1С:УНФ

1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) — это универсальное решение для автоматизации бизнес-процессов в розничной торговле, в небольшой фирме и сфере услуг. Эта система обладает удобным функционалом, который позволяет оптимизировать работу компании. 

Розничная торговля в 1С:УНФ

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Электронные подписи

У ФНС проблемы с генерацией электронных подписей

Больше недели пользователи не могут сформировать неквалифицированную электронную подпись в личном кабинете на сайте ФНС.

Государственные ведомства

С 1 августа информировать о выполнении запросов по госуслугам будут по-новому

Получить данные о выполнении всех запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг и результатах оказания различных мер социальной поддержки теперь можно онлайн.

Банки

Банки и МФО теперь должны вести запись всех сообщений при возврате просроченной задолженности

Все разговоры и переписки с должниками должны быть записаны и храниться минимум три года.

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Наталия Лукина
Обзоры для бухгалтера

💰Донаты на «Клерке». Как зарабатывать на своем блоге

Рассказываем, что такое донаты, как их получить на «Клерке» и как вывести средства на свою карту.

💰Донаты на «Клерке». Как зарабатывать на своем блоге
2
Реклама

«Клерк» предлагает новые возможности для продвижения бизнеса!

Создайте корпоративный блог на «Клерке» и увеличьте узнаваемость бренда. Привлекайте клиентов, делитесь успешными кейсами и смотрите расширенную аналитику.

Ирина Клишковская
Судебная практика по налоговым спорам

Решение суда по спору о штатном расписании при проверке НДС

В ходе проверки декларации НДС могут быть истребованы кадровые документы.

НДФЛ

Семья с двумя детьми может продать без НДФЛ дом, землю и сарай

Для семей с двумя детьми при продаже жилья срок владения не имеет значения. При соблюдении ряда условий НДФЛ не будет при любом сроке владения.

Криптовалюта

Сбер выступил за создание регулируемого рынка криптовалют

Чтобы использовать криптовалюту для международных расчетов, нужно создать регулируемый рынок цифровых денег.

Айрат Хаматов
Личные финансы

Правила карманных денег: часть 2

Вот ещё ТРИ важных правила, которые нужно принять прежде чем начать выдавать деньги ребенку на карманные расходы.

Цифровой рубль

С 1 августа можно завещать права на цифровые рубли

Начинают действовать нормы ГК, которые устанавливают порядок наследования цифровых рублей.

Клерк
Управление финансами

Как эффективно управлять финансами компании в 2024 году: концепции и рабочие инструменты для финдира

От качества управления финансами зависит стабильная работа и рост бизнеса. Чтобы справляться со сложными вызовами и быстро находить решения для нестандартных задач, финансовому директору необходимо владеть большим количеством разнообразных инструментов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Общество

Техобслуживание и ремонт газового оборудования могут подешеветь: закон прошел первое чтение

Госдума приняла законопроект, направленный на борьбу с резким ростом цен на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, который был вызван монополизацией рынка.

НДС

Москва стала лидером по перечислению НДС в бюджет

10 регионов вернули налогоплательщикам больше НДС, чем уплатили в бюджет.

Анастасия Тюрина
Отчетность

Проблемы, ошибки, советы: Подготовка и сдача деклараций

Декларация — сложный, но важный этап в финансовой отчетности. Эта статья поможет вам избежать распространенных проблем и ошибок при подготовке и сдаче декларации, чтобы избежать штрафов и санкций.

Проблемы, ошибки, советы: Подготовка и сдача деклараций
Финтех

Казахстанская платформа Kaspi будет блокировать операции клиентов, которые нарушают санкционный режим

С 29 июля финтех-сервис Kaspi может приостанавливать и отменять операции контрагентов, которые находятся под санкциями.

Первая Экспертная Бухгалтерия
Самозанятые

Как работать с самозанятыми, не привлекая внимания налоговой

Разбираемся, в каких случаях привлечение самозанятых приводит к крупным штрафам от налоговой, на какие критерии она обращает особое внимание, и как снизить риск. 

Как работать с самозанятыми, не привлекая внимания налоговой

Интересные материалы

Трудовые отношения

⏳ Продолжительность ненормированного рабочего дня будет ограничена. Оценка законопроекта кадровым аудитором

Работодателей обяжут ограничить время ненормированной занятости до 120 часов в год. Им придется записывать каждый час переработки и предоставлять сотрудникам долгий отпуск.