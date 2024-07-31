💥Обзор новостей: проблемы с МЧД продолжаются, майнинг крипты легализовали, Бакальчук подала иск к мужу

ЦБ предлагает ввести «период охлаждения» на несколько часов для мелких подозрительных кредитов.

Это касается случаев, когда банк увидит признаки мошенничества, чтобы человек мог разобраться. В ЦБ готовы обсуждать сроки и отсечки по суммам.

Например, два дня, если кредит достаточно крупный, от 200 тыс. рублей.