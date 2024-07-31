💥Обзор новостей: проблемы с МЧД продолжаются, майнинг крипты легализовали, Бакальчук подала иск к мужу

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
ЦБ предлагает ввести «период охлаждения» на несколько часов для мелких подозрительных кредитов.
Это касается случаев, когда банк увидит признаки мошенничества, чтобы человек мог разобраться. В ЦБ готовы обсуждать сроки и отсечки по суммам.
Например, два дня, если кредит достаточно крупный, от 200 тыс. рублей.
Госдума РФ приняла закон, который с ноября легализует майнинг криптовалют в России.
Заниматься майнингом будут вправе российские компании и ИП, включенные в реестр Минцифры РФ. Россияне, не являющиеся предпринимателями, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления.
В Госдуму внесли законопроект о воинской обязанности для получивших российское гражданство лиц.
Согласно тексту документа, неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет для получивших гражданство может грозить его лишением.
Налогоплательщики подозревают, что ФНС что-то скрывает. Проблема с МЧД до сих пор не решена. Также пользователи жалуются на то, что периодически зависает сам сайт и личные кабинеты налогоплательщиков.
МТС и Билайн начали предупреждать абонентов о сбоях в работе YouTube. Сообщение о сбоях в работе видеосервиса оставляет робот при звонке на горячую линию операторов.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск к мужу Владиславу Бакальчуку. Она сообщила, что дело связано с расторжением брака. Также стало известно, что Владислав собирается оспорить передачу доменов WB.ru и Wildberries.ru ООО «РВБ».
Земля за последнее время стала дороже на 25% — цена сотки выросла до 243 тыс. рублей. Цены выросли по всей стране. Сильно всего стоимость земли выросла в Калмыкии, на Алтае, в Тюменской области, Тыве и Свердловской области.
Россия заняла первое место по числу слитых в даркнет баз данных компаний. Подобные базы содержат персональные данные из учетных записей, а также коммерческую тайну, следует из отчета. В пятерку лидеров по сливу вошли США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%).
Паразиты из кошачьего помета, как утверждается могут вылечить болезнь Альцгеймера и Паркинсона. В основе развития этих нейродегенеративных заболеваний, может лежать заражение токсоплазмой, пришли к выводу исследователи. Ученые обнаружили, что Toxoplasma gondii доставляет терапевтические белки в клетки головного мозга.
Еще одно интересное исследование — деменция связана с депрессией. Исследования, проводившиеся на протяжении 15 лет, показали, что у людей с депрессией в начале исследования вероятность развития деменции была на 74% выше, чем у людей без депрессии. Кроме того, у людей с депрессией деменция начиналась примерно на два года раньше.
Федор Конюхов установил мировой рекорд — он пробыл почти 21 день на льдине у Северного полюса. Путешественник завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции и поднялся на борт атомного ледокола «50 лет Победы».
Грибы-гиганты обнаружил житель Башкирии. Россиянин вышел на пробежку в лес и нашел гигантские грибы. Самый большой гриб был весом 5,6 кг. Общий вес добычи составил 20 кг. Это грибы дождевики.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии7
Доброе утро, коллеги!
Наталия, последнее предложение в этой новости относится ведь к следующей новости про слив данных?)))
Точно! Слив засчитан)) Спасибо!
Интересная информация, однако прошерстила всю статью, но нигде в ней не нашла, что