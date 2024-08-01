Кассовых чеков для подтверждения расходов недостаточно. Судебная практика

Еще одно интересное судебное решение. В котором судьи признали, что одни кассовые чеки без первички не подтверждают расходы подотчетного лица.

При камеральной проверке инспекция не приняла в подтверждение расходов кассовые чеки на оплату дизельного топлива, за проезд по платным дорогам и на автозапчасти. Так как, по мнению налоговиков, из чеков невозможно понять, кто именно понес расходы. В итоге компанию привлекли к ответственности по пункту 1 статьи 122 НК РФ в виде штрафа в сумме 42 265 руб. 40 коп. и доначислили налог по УСН в размере 1 690 616 руб.

Компания — «Завод детского игрового и спортивного оборудования "Димар"» не согласилось с таким решением и обратилось в суд, чтобы отменить решение. По ее мнению, УФНС по Тверской области неправомерно не приняло в подтверждение расходов кассовые чеки на оплату топлива и автозапчастей, ведь в них присутствовали все обязательные реквизиты.

«Так, в соответствии со статьей 1.1 Закона № 54-ФЗ кассовый чек — это первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Следовательно, кассовый чек подтверждает осуществление денежного расчета покупателя с продавцом за товар».

Однако суд встал на сторону налоговиков. В Постановлении 14-го ААС от 03.07.2024 по делу № А66-15/2024 судьи пришли к выводу, что для обоснования расходов, произведенных за счет подотчетных средств, помимо кассовых чеков необходимы первичные документы, такие как товарные накладные и акты. При расчетах между организациями и ИП в чеке, кроме обязательных реквизитов, должны быть наименование и ИНН покупателя. А их не было. Кроме этого, путевые листы, представленные компанией, не содержат конкретных маршрутов и вызывают сомнения в достоверности.

«Для целей учета расходов в качестве расходов при исчислении УСН, помимо кассового чека, необходимы первичные документы, свидетельствующие о связи понесенных расходов с деятельностью организации, направленной на получение дохода. … Кассовые чеки по оплате проезда по скоростной автомобильной дороге не могут быть отнесены в расходы, поскольку не подтверждают, что данные затраты произведены для осуществления обществом именно деятельности, направленной на получение дохода. Более того, часть представленных заявителем чеков не читаемая».

Суд постановил: оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Завод детского игрового и спортивного оборудования "Димар"» без удовлетворения.