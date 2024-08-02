Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

Когда решила продать бизнес и развестись, но тебя все начали разбирать по косточкам
Когда инфоцыгане решили, что безопасней отказаться от приставки инфо
Когда все по пути на работу читают «Трибуну», а ты забыла подзарядить гаджет
Цирк уехал, клоуны остались. Мысли бухгалтера, когда вышел очередной законопроект
Когда очередное повышение ключевой ставки опять не помогло
Когда в пятницу сообщили, что ты работаешь в выходные
Когда предприниматель решил заплатить все налоги, но к нему пришла жаба
Пишите в комментариях, какая картина понравилась больше всего.
Комментарии1
Ну судя по размерам животины, налоги прям совсем небольшие😏