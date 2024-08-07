🔥Внимание! «Клерк» запускает новый курс «Налоговая реформа-2025». Встречайте реформу без стресса

С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в налоговой системе России. Это будет самая масштабная налоговая реформа за последние 20 лет. Вот лишь некоторые из изменений:

Масштабирование принципа прогрессии в НДФЛ — вместо нынешних двух появляется пять градаций.

Повышение налога на прибыль с 20% до 25%.

Новый туристический налог .

Новые госпошлины.

Амнистия при дроблении бизнеса: за какие периоды можно списать долги, что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.

С 2025 года плательщики УСН с доходом больше 60 млн руб. станут плательщиками НДС.

Остается менее полугода на изучение изменений и перестройку работы в связи с глобальными налоговыми нововведениями. Эти нововведения требуют от бухгалтеров и предпринимателей пересмотра стратегий и учета дополнительных налоговых обязательств. А их так много, что начать подготовку нужно уже сейчас.

Специально для бухгалтеров, которые близки к панической атаке в связи с предстоящими изменениями, мы создали онлайн-курс «Налоговая реформа-2025». На нем вам помогут разобраться, с чем придется столкнуться, чтобы вовремя перестроить работу. Мы сделали акцент на сложных вопросах, касающихся существующих правил и новаций в налогообложении. После нашего курса вы начнете 2025 год без стресса!

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