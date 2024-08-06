💥Обзор новостей: «Сбер» и ВТБ подняли ставки по кредитам на жилье, банкам Аргентины негде хранить деньги, начался ретроградный Меркурий

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

«Сбер» увеличивает ставки по кредитам на жилье с 6 августа. Минимальная ставка на покупку квартиры на вторичном рынке будет составлять 20%. И это с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине «Домклик», использования сервиса «Юридической проверки», акции «Ипотека плюс» и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости.

Банк ВТБ с 6 августа повышает ставки по рыночным программам ипотеки. Повышение составит от 0,5 п. п. до 1,7 п. п., а минимальная ставка при покупке квартиры составит 20,5%.

В июле россияне подали в банки 152,6 тыс. заявок на семейную ипотеку это на 22% меньше, чем в июне, когда действовали прежние правила господдержки.

С 5 августа при рассмотрении заявлений на единое пособие может проводиться проверка региона проживания семьи. Основание: Постановление Правительства от 02.02.2024 № 107. Новое правило применяется при совпадении таких условий: заявление на единое пособие подается по месту временной регистрации или фактического проживания, ранее пособие было назначено в регионе, где прожиточный минимум ниже.

У банков Аргентины из-за инфляции закончилось место для хранения бумажных песо. Им больше негде хранить старые песо и они не знают, куда девать чемоданы денег, которые им привозят клиенты. Газета La Nacion пишет, что в Аргентине, где инфляция в прошлом году превысила 200% и на одного жителя приходится 258 банкнот.

Маск возобновил судебный процесс против OpenAI и Альтмана. В исковой жалобе миллиардер называет Альтмана мошенником и обвиняет OpenAI в нарушении контракта из-за разрыва учредительного соглашения. По словам Маска, Альтман обманул его в том, что OpenAI будет некоммерческой организацией, которая сфокусируется «на благе человечества, а не акционерной стоимости».

В Петербурге объявили тендер на закупку почти 80 тысяч тонн соли. Ей будут посыпать в городе зимние дороги. Потратить на соль планируют 680 млн рублей.

Volkswagen тайно вернулся в Россию. Немецкие СМИ пишут, что машины, выпущенные под брендом Jetta, снова официально продаются на российском рынке.

Стюардесса с ирокезом уволилась из британской авиакомпании Jet2 из-за просьбы сменить прическу. 52-летняя Мэрион Маккей подала иск на авиакомпанию за дискриминацию по половому признаку. Женщина привыкла носить прическу в виде высветленного ирокеза, с выбритым затылком и висками. По словам Маккей, при устройстве на работу в Jet2 ее внешний вид никого не смутил, но в июле 2023 руководство авиакомпании устроило проверку формы бортпроводников и сделало женщине замечание. Маккей восприняла замечание как попытку переделать ее личность и написала заявление об увольнении. Вскоре женщина подала официальную жалобу на авиакомпанию, сказав, что мужчинам с похожими на прическами замечаний сделано не было.

Начался ретроградный Меркурий, который продлится до 28 августа. Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. В эти дни астрологи рекомендуют не брать новые проекты, не заводить знакомства и притормозить с дорогими покупками. Отмазка за все провалы до конца августа найдена.