💥Обзор новостей: нулевая инфляция, супербактерия, не женский бокс

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Индексация пенсий работающим пенсионерам будет проводиться Соцфондом ежегодно два раза в год. С 1 февраля 2025 года она будет проиндексирована целиком, с 1 апреля повышение затронет страховую часть, сообщается на сайте Соцфонда.

Бюджет России в первом полугодии исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 1,36 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Доходы бюджета составили 19 трлн 747 млрд рублей (рост к прошлому году на 35,9%), расходы — 21 трлн 109 млрд руб. (+23,3%). Нефтегазовые доходы выросли на 61,6% — до 6,77 трлн рублей. Ненефтегазовые — на 25,5%, до 12,97 трлн рублей.

Инфляция в РФ за период с 30 июля по 5 августа была нулевой. В предыдущий отчетный период — с 23 по 29 июля — инфляция в России составила 0,08%. Последний раз нулевая инфляция в России фиксировалась в марте этого года.

Студенческая молодежь в России стремится работать в частном секторе экономики: 29% отдают предпочтение трудоустройству на частных предприятиях, 21,5% – фрилансу и работе по частным заказам.

Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом в России в июне этого года составил 614,9 млн тонн. Это абсолютный максимум по крайней мере с 2016 г., с которого доступна официальная помесячная статистика по этому виду перевозок.

Корпорация Mazda стала требовать от владельцев машин оформлять ежемесячную подписку за 10 долларов. В противном случае им отключат функции удаленного запуска и бесключевого доступа. Раньше они были бесплатными.

ВОЗ предупреждает о супербактерии, известной своей устойчивостью к антибиотикам, которая может вызвать серьезные инфекции даже у здоровых людей. Ученых беспокоит штаммы бактерии klebsiella pneumoniae, у которой за последние годы развилась устойчивость к антибиотикам. Эта бактерия может заразить здоровых людей и вызвать эпидемии в больницах.

В финал Олимпиады по женскому боксу выдут двое мужчин. Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин с Тайваня триумфально прошли в финал, одолев всех своих соперниц.

Эстония с 8 августа вводит полный таможенный контроль на границе с Россией. Под тщательный досмотр подпадают все грузы и люди, следующие в Россию.

Самые маленькие зарплаты в России получают дворники — 32,6 тысячи рублей, уборщики — 37,3 тысячи рублей, воспитатели и няни — 40,5 тысячи рублей, а также учителя — 41,9 тысячи рублей.

Рестораторы готовятся поднять цены в октябре, стоимость блюд может вырасти на 8-10%, алкоголя — на 10-15%. Владельцы заведений объяснили повышение цен новыми таможенными пошлинами из «недружественных» стран.

Доходы онлайн-кинотеатров за полугодие выросли на 42%. Абсолютное большинство доходов онлайн-кинотеатров — 48,6 млрд руб. — обеспечено платной подпиской. В общей структуре выручки на нее приходится 93,8%. Еще 5,3% или 2,7 млрд. платформы заработали на рекламной модели.