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Наталия Лукина
Бухгалтеры

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

С пятницей, коллеги! Продолжаем собирать в копилку мемы от художников. Ловите подборку картин, которые отлично подходят для бухгалтерских и не только мемов.
Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения
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Пишите в комментариях, какая картина понравилась больше всего.

Комментарии

3
  • Ирина

    - Ты кто?

    - Я - искусствовед!

    - По какому искусству?

    - По закону о запрете всякого-разного!

    -5462988617585647492_120.jpg

    "Степан Разин", Иван Яковлевич Билибин, 1935 год

  • Ирина

    Прыгай! Я поймаю... наверное...

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    "Летние развлечения" Андерс Цорн, 1886 год