Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

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Пишите в комментариях, какая картина понравилась больше всего.
Комментарии3
- Ты кто?
- Я - искусствовед!
- По какому искусству?
- По закону о запрете всякого-разного!
"Степан Разин", Иван Яковлевич Билибин, 1935 год
Прыгай! Я поймаю... наверное...
"Летние развлечения" Андерс Цорн, 1886 год
Класс)) Очень красивая картина, не видела ее раньше