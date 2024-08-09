🦉Напряги мозги. Ищем сов

Три совы спрятались среди петушков, найдите их!
Ответ сходу не спойлерите😏Общаемся в позитивном ключе и даем возможность всем понапрягать мозги😉
С пятницей!
Ответ сходу не спойлерите😏Общаемся в позитивном ключе и даем возможность всем понапрягать мозги😉
С пятницей!
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии15
Коллеги, подключайтесь! Не так интересно, как у Владислава Савушкина, но вполне годное задание))
У сов нет усов - то есть гребешка? Тогда 2 шт найдено.
Не, больше...
Хорошо прячутся, заррразы...
Я пока нашла лишь одну)) Так что ищу со всеми))
я нашла три совы и какого-то робота-петуха)))
Так же