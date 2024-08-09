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Наталия Лукина
Бухгалтеры

🦉Напряги мозги. Ищем сов

Пятница, коллеги, а значит, нас ждет разминка для мозгов. К сожалению, Владислав сегодня не успевает сделать пост с пятничным мозгонапрягателем, но мы очень привыкли к этой рубрике, поэтому не будем нарушать традицию. Сегодня опубликую задание я, а в следующую пятницу вернется главный напрягатель.
🦉Напряги мозги. Ищем сов

Три совы спрятались среди петушков, найдите их!

Ответ сходу не спойлерите😏Общаемся в позитивном ключе и даем возможность всем понапрягать мозги😉

С пятницей!

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