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🦉Напряги мозги. Ищем сов

Пятница, коллеги, а значит, нас ждет разминка для мозгов. К сожалению, Владислав сегодня не успевает сделать пост с пятничным мозгонапрягателем, но мы очень привыкли к этой рубрике, поэтому не будем нарушать традицию. Сегодня опубликую задание я, а в следующую пятницу вернется главный напрягатель.