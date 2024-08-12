💥Обзор новостей: сайт МЧД заработал, в Москве началась осень, появится наказание за опасное вождение

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте. Вчера президент подписал много законов, начнем с них:

В России установят наказание за опасное вождение. Водителей могут начать штрафовать за опасное вождение с 2025 года. Законопроект, который вводит новые меры, Госдума рассмотрит в осеннюю сессию. Под опасным вождением в том числе будет подразумеваться невыполнение требований уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, если все полосы движения заняты, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, а также резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП, и препятствование обгону.

В Красноярском крае мигрантам запретили водить такси и работать в розничной торговле алкоголем и табаком. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. Указ вступает в силу с 1 марта 2025 года.

На российском рынке труда вырос спрос на женщин. В России стали в два раза чаще приглашать на работу женщин, чем три года назад. Причем соискательниц все активнее зовут на традиционно мужские вакансии — водителей, охранников, слесарей. Таким образом компании стремятся справиться с дефицитом кадров.

Абоненты более 135 региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры из-за проблем с работой YouTube. Пользователи винят компании в том, что YouTube не работает через «домашнюю сеть», у абонентов же мобильной связи все работает, и пользователи считают, что виноват домашний провайдер.

Болгария перейдет на евро. Использовать валюту начнут в середине 2025 года, болгарский Народный банк будет обязан бесплатно менять левы на евро. Точная дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС.

Южная Корея становится главными поставщиками мороженого в Россию. В июне Россия закупила у Южной Кореи 260,4 тонны мороженого, а за первое полугодие — почти тысячу тонн мороженого.

Сегодня в Москве будет «репетиция осени» — температура составит всего 12-18 градусов, но в пятницу вернется лето, днем ожидается до 20 – 25 градусов тепла.

В Турции обнаружили древнейший лунно-солнечный календарь. В турецком Гёбекли-тепе было сделано открытие, которое, возможно, является старейшим в мире солнечным календарем. Предполагается, что обнаруженному календарю 13 тыс. лет.