🔥Обновили курс «Главный бухгалтер на УСН», теперь в нем есть блок по налоговой реформе-2025

В НК появились радикальные изменения, которые начнут действовать с 1 января 2025 года. Сильнее всего реформа «долбанет» по компаниям на УСН. С 2025 года плательщики УСН с доходом больше 60 млн руб. станут плательщиками НДС.
У бухгалтеров осталось всего четыре месяца, чтобы разобраться с глобальными нововведениями и перестроить свою работу. А перестраивать нужно практически все! Поэтому начать подготовку нужно уже
вчера сейчас.
Специально для бухгалтеров, чьи компании применяют УСН мы сделали больше обновление. Теперь в лучшем курсе для упрощенцев — Главный бухгалтер на УСН есть новый блок «Налоговая реформа-2025»!
В нем мы подробно разобрали:
Какие лимиты будут действовать для УСН с 2025 года.
Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН.
Налоговые ставки для УСН.
НДС для компаний на УСН.
Прогрессивную шкалу НДФЛ.
Изменения в части налога на прибыль — новую налоговую ставку, федеральный инвестиционный вычет и особенности его применения;
Амнистию за дробление бизнеса и варианты действия амнистии.
Страховые взносы.
Акцизы, налог на имущество и туристический налог.
Мы проработали все сложные вопросы, касающихся существующих правил и новаций в налогообложении. Закрепить пройденный материал вам поможет тест для самопроверки по УСН-2025. Кроме этого мы добавили в курс конспекты и подробные инструкции, изучив которые вы начнете 2025 год без паники и стресса!
Цена обновленного курса: всего 7 499 рублей вместо
28 600 рублей.
Курс подойдет главбухам, начинающим и опытным бухгалтерам. Любой, кто пройдет курс, сможет самостоятельно без посторонней помощи вести бухгалтерию ИП или компании на УСН. Вы будете учиться только по актуальной информации на примере реальных задач, с которыми вы столкнетесь уже в следующем году.
Подготовиться к налоговой реформе вам также поможет подписка Клерк.Премиум. В ней вы найдете информацию по налогам, кадровому учету, зарплате, применению всех ФСБУ, разборы всех изменений налоговой реформы-2025 и других предстоящих изменений в работе бухгалтера.
Комментарии1
Коллеги, сейчас изучала курс - классный!💖