🔥Обновили курс «Главный бухгалтер на УСН», теперь в нем есть блок по налоговой реформе-2025

С 2025 года вступают в силу изменения в налоговой системе России. Это самая масштабная налоговая реформа за последние 20 лет. Главная боль бухгалтеров — НДС для компаний на УСН. Бухгалтерам нужно срочно понять, как перестроить свою работу. Специально для вас мы записали дополнительный блок в программу курса «Главный бухгалтер на УСН» со всеми изменениями.

В НК появились радикальные изменения, которые начнут действовать с 1 января 2025 года. Сильнее всего реформа «долбанет» по компаниям на УСН. С 2025 года плательщики УСН с доходом больше 60 млн руб. станут плательщиками НДС.

У бухгалтеров осталось всего четыре месяца, чтобы разобраться с глобальными нововведениями и перестроить свою работу. А перестраивать нужно практически все! Поэтому начать подготовку нужно уже вчера сейчас.

Специально для бухгалтеров, чьи компании применяют УСН мы сделали больше обновление. Теперь в лучшем курсе для упрощенцев — Главный бухгалтер на УСН есть новый блок «Налоговая реформа-2025»!

В нем мы подробно разобрали:

Какие лимиты будут действовать для УСН с 2025 года.

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН.

Налоговые ставки для УСН.

НДС для компаний на УСН.

Прогрессивную шкалу НДФЛ.

Изменения в части налога на прибыль — новую налоговую ставку, федеральный инвестиционный вычет и особенности его применения;

Амнистию за дробление бизнеса и варианты действия амнистии.

Страховые взносы.

Акцизы, налог на имущество и туристический налог.

Мы проработали все сложные вопросы, касающихся существующих правил и новаций в налогообложении. Закрепить пройденный материал вам поможет тест для самопроверки по УСН-2025. Кроме этого мы добавили в курс конспекты и подробные инструкции, изучив которые вы начнете 2025 год без паники и стресса!

Цена обновленного курса: всего 7 499 рублей вместо 28 600 рублей.

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Курс подойдет главбухам, начинающим и опытным бухгалтерам. Любой, кто пройдет курс, сможет самостоятельно без посторонней помощи вести бухгалтерию ИП или компании на УСН. Вы будете учиться только по актуальной информации на примере реальных задач, с которыми вы столкнетесь уже в следующем году.

Подготовиться к налоговой реформе вам также поможет подписка Клерк.Премиум. В ней вы найдете информацию по налогам, кадровому учету, зарплате, применению всех ФСБУ, разборы всех изменений налоговой реформы-2025 и других предстоящих изменений в работе бухгалтера.