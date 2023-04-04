🧨Все важное про воинский учет. Как компании подготовиться к осени

Приближается осень, а это значит, что пора нам вспомнить про воинский учет. Уже сейчас можно начать проводить сверку с военкоматами. В этой статье расскажем, как сверить форму № 10 с военным билетом и как обезопасить себя от штрафов.

Работодатели будут взаимодействовать с военкоматами через реестр воинского учета

Начнем сразу с нововведений. Работодатели будут взаимодействовать с военкоматами через реестр воинского учета. По закону собирать и систематизировать информацию о призывниках и военнообязанных помогают работодатели. Все организации (кроме ИП) обязаны передавать данные в местные военкоматы. Сейчас такой документооборот идет в письменном виде или через портал госуслуг. Но 8 августа 2024 года вступили в силу поправки в закон о военной службе (от 28.03.1998 № 53-ФЗ), которые дают право работодателям направлять в военкоматы сведения о работниках через электронный Реестр воинского учета (Федеральный закон от 8 августа 2024 № 270-ФЗ).

Оператором реестра выступает Минобороны РФ. Уже с 1 ноября 2024 года реестр должны уже ввести в эксплуатацию. Первоначально в базу внесут те сведения, которые уже есть в военкоматах. Далее в базу начнут принимать сведения, которые поступают от работодателей и ведомств.

Проверяем данные для сверки с военкоматом

Сверка с военкоматами по воинскому учету — обязательное мероприятие для каждого работодателя. Обычно сроки сверок сведений с военкоматом согласовываются заранее, но если вы их не знаете, позвоните в военкомат и поинтересуйтесь, когда присылать документы на сверку.

Что значит свериться с военкоматами? Согласно положению о ВУ организации должны ежегодно сверять данные в личных карточках сотрудников на ВУ с данными военкомата. Сам порядок сверки прописан в Инструкции, утв. приказом Минобороны от 22.11.2021 № 700.

Сама по себе сверка — несложная процедура. Для сверки в военкомат необходимо направить список военнообязанных и призывников, которые числятся в штате предприятия, и приложить к списку карточки Карточка по форме № 10.

Что сверять? Сравнивайте информацию из раздела «Сведения о воинском учете». Узнавайте у сотрудника не изменилось ли его семейное положение, адрес места жительства или место пребывания. После проведения внутренней сверки на карточке сотрудника карандашом поставьте отметку о дате проверки, подпись и расшифровку подписи ответственного за ВУ в компании.

Далее совсем просто — распечатываем, подписываем и отправляем заказной почтой (с описью и уведомлением) по военкоматам.

❗️По окончании сверки представитель комиссариата должен сделать отметку в Журнале проверок воинского учета, он содержит сведения о проверках военкомата, выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении. Такой журнал обязательно должен вести любой работодатель.

Какие штрафы сейчас действуют для работодателей

Список действующих штрафы за ошибки и недочеты в вопросах воинского учета с 1 октября 2023 года пополнился новыми видами (закон от 31.07.2023 № 404-ФЗ).

Состав правонарушения Штраф для руководителей или ответственных за учет Штраф для малых предприятий Штраф для средних и крупных организаций Законодательная база Не сдали список сотрудников, которые подлежат первоначальной постановке на учет 40 000–50 000 руб. 175 000–200 000 руб. 350 000–400 000 руб. ст. 21.1 КоАП Сотруднику пришла повестка, но вы не сообщили о ней или не дали сходить в военкомат 40 000–50 000 руб. 175 000–200 000 руб. 350 000–400 000 руб. ст. 21.2 КоАП Не предоставили сведения для учета 40 000–50 000 руб. — — ст. 21.4 КоАП Не обеспечили своевременную явку сотрудников на сборные пункты при мобилизации 60 000–80 000 руб. 200 000–250 000 руб. 400 000–500 000 руб. ст. 19.38 КоАП Не организовали поставку техники на сборные пункты в соответствии с планами мобилизации 60 000–80 000 руб. 200 000–250 000 руб. 400 000–500 000 руб. ст. 19.38 КоАП Не сдали иные обязательные сведения или информацию по учету. 300–500 руб. — 3000–5000 руб. ст. 19.7 КоАП

Штрафы за нарушения воинского учета — одни из самых серьезных. Работодателю нужно быть уверенным, что ответственный за ВУ знает все законы и соблюдает все сроки. На нашем курсе

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