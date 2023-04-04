Менеджер маркетплейсов: кто это? Кому он нужен и как им стать?

Разберемся, что за зверь такой — менеджер маркетплейсов. Чем он полезен селлерам, как им становятся и насколько востребована сейчас эта профессия.

Кто такой менеджер маркетплейсов

Что за лев этот тигр? Грубо говоря это палочка-выручалочка для селлера, который торгует на маркетплейсе и хочет делегировать свою работу, чтобы заняться более масштабными задачами. Менеджер маркетплейсов нужен также тем предпринимателям, у которых был негативный опыт работы на маркетплейсе и у которых ничего не получилось, а также предпринимателям, которые никогда не запускали свой бизнес и по сути еще не были предпринимателями.

По сути, менеджер маркетплейсов самостоятельно рулит бизнесом на МП, а селлер пожинает плоды его трудов. Менеджер маркетплейсов анализирует ниши, общается с поставщиками, подбирает товар, создает и заполняет карточку товара, организовывать отгрузкой, готовить отчеты с аналитикой.

Чем занимается менеджер маркетплейсов

Регистрирует магазин на маркетплейсе. Анализирует рынок и конкурентов, а уже исходя из анализа подбирает оптимальные маркетинговые стратегии для развития бизнеса и продвижения товара. Управляет логистикой. Занимается работой с логистическими компаниями, доставкой. Занимается ассортиментов товара. Смотрит запасы, добавляет новые актуальные позиции. Управляет ценой и акциями. Работает с поставщиками, договаривается о самых выгодных для селлера-работодателя условиях. Работает с продвижением в сети: добавляет в описание товара ключевые слова, обновляет карточки, ставит лучшие фото товара. Работает с покупателями: отвечает на вопросы, благодарит за хорошие отзывы, конструктивно отвечает на критику. Занимается аналитикой и отчетность: собирает данные по продажам, дает селлеру общую картину по посещаемости странички с товаров, рекомендует, что улучшить. Взаимодействует со всеми сотрудниками компании или ИП: с дизайнером, фотографом, контентщиков, водителями, складскими работниками.

Исходя из таких задач менеджер маркетплейсов должен не бояться работать с большим объемом информации, иметь аналитический склад ума. Уметь работать с бухгалтерскими и финансовыми сервисами — 1С: Предприятие 8.3, знать систему «Честный знак». Менеджер МП должен иметь знания о юнит-экономике, рынке маркетплейсов, SEO-оптимизации, торговых матрицах и разбираться в налогообложение и налоговом учете.

Плюсы работы менеджером маркетплейсов

Жирный плюс — это удаленная работа, маркетплейсы существуют только в интернете. Поэтому, если вы живете в небольшом городке и решите пойти работать менеджером МП, то сможете зарабатывать, сидя дома, такие же деньги, которые зарабатывают в Москве.

Еще одно важное преимущество — маркетплейсы в целом и профессия менеджера МП в частности появились относительно недавно. Поэтому никто на рынке труда не будет требовать опыт работы в 10 лет.

Также к плюсам можно добавить факт, что вы можете работать сразу на нескольких селлеров.

А главное — на рынке сейчас большой спрос на менеджеров маркетплейса. Только на hh.ru опубликованы более 10 тыс. вакансий для этих специалистов. Менеджеры МП могут получать 100 000 рублей в месяц, а прокачанные специалисты могут рассчитывать на зарплату от 150 000 рублей.

Самый большой спрос на тех, кого не нужно учить с нуля. Получить необходимые знания и навыки в профессии вы сможете на нашем новом онлайн-курсе «Менеджер маркетплейса». Этот курс разработали эксперты-практики, поэтому вы получите самые актуальные знания и навыки, которые востребованы именно сейчас.

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