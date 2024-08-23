💥Обзор новостей: ОСАГО подорожает для нарушителей, красное мясо может вызывать диабет, нашли алмаз в 2492 карата

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Минфин РФ на этой неделе примет все решения по отсрочке выплаты налогов для предприятий Курской области — Силуанов. Помимо этого, в регионах продолжат оказывать поддержку компаниям малого и среднего предпринимательства.
Иностранным таксистам запретили работать в Ленобласти до конца 2024 года. «По инициативе прокурора региона губернатором Ленинградской области установлен запрет на осуществление иностранными гражданами деятельности в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем», — говорится в сообщении.
Банки начали массово блокировать карты и счета россиян. Россияне стали жаловаться на блокировки карт, счетов и доступа в банковские приложения после 25 июля. Вступившие в силу поправки в 161-ФЗ обязали банки возвращать клиентам в полном объеме все средства, отправленные мошенникам, если получатель «засветился» в специальной базе данных Банка России. Для некоторых граждан перевод, поставленный банком под сомнение, привел к блокировке сразу во всех банках. В большинстве случаев банки предлагают клиенту самостоятельно обратиться для разблокировки в ЦБ.
ОСАГО станет дороже на 20-25% для злостных нарушителей ПДД. Новая система расчета страховки изменит стоимость полисов для всех. Если водитель не имеет нарушений и ДТП, то ОСАГО для него будет дешевле на 10-20%.
Банк России предлагает увеличить размер страхового покрытия по счетам эскроу до 30 млн рублей с нынешних 10 млн рублей. «Строительные риски теперь несут сами банки, а средства людей защищены на время строительства, до момента его завершения деньги находятся на защищенных счетах эскроу, застрахованных государством. Кстати, размер страхового покрытия таких средств сейчас составляет 10 млн рублей, но с учетом и динамики цен мы предлагаем эту сумму увеличить до 30 млн», — сказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
2 сентября за парты сядут 18,5 миллионов учеников, включая 1 млн 800 тысяч первоклассников.
Владислав Бакальчук открыл комментарии в своем тг-канале. «Это важный шаг для меня, потому что диалог с вами — это неотъемлемая часть развития и роста. Я ценю ваши мнения, вопросы и предложения, ведь именно они помогают лучше понимать, что волнует нашу аудиторию и в каком направлении двигаться дальше», — заявил Бакальчук.
Британские ученые нашли еще одну причину не есть мясо. Регулярное употребление обработанного и необработанного красного мяса связано с повышенным риском развития диабета второго типа. Оказалось, что ежедневное потребление 50 граммов обработанного мяса (например, двух ломтиков ветчины) связано с повышением риска диабета второго типа на 15 процентов в течение следующих десяти лет. Употребление 100 граммов необработанного красного мяса (маленький стейк) увеличивает риск на 10 процентов.
Брак благотворно сказывается на мужчинах и тесно связан с оптимальным здоровьем и благополучием мужчин по мере их старения.
При этом не было обнаружено никакой связи между браком и оптимальным старением среди женщин, хотя женщины старшего возраста, которые овдовели или развелись, чувствовали себя хуже, чем их никогда не состоявшие в браке сверстницы.
Алмаз в 2492 карата нашли в Ботсване. Найденный драгоценный камень, не получивший пока собственного имени, стал вторым по размеру среди всех когда-либо найденных людьми и самым большим среди существующих сейчас. Больше него — 3106,75 карата или 621,35 грамма — был только знаменитый «Куллинан», найденный в 1905 году в Южной Африке. Вот это камушек!
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! На конференции вы узнаете все про налоговые поправки и изменения налоговой системы в 2025 году, и лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Билеты за 6 000 рублей уже закончились, но вы еще успеете приобрести офлайн-билет тарифа «Оптимальный» за 10 000 рублей. Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Комментарии8
Скоро новости будут звучать именно так))
Доброе утро, Ирина! Точно, все к этому идет)))
Доброе утро, коллеги! А вот интересное фото из космоса, которое наглядно объясняет, почему нашу планету называют голубой. Так Земля выглядит со стороны Тихого океана.
Красивое!!!
Hа самой совершенной из планет
Все трезво, все разумно, все толково...
Слова: А. Внукова
Музыка: Д.Тухманова
Мне понравилось исследование про брак и про алмаз
Пойду-ка я почитаю комментарии в блоге Владислава Бакальчука, может, что-нибудь позитивное ему напишут...
Ой, там забавно очень!