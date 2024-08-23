💥Обзор новостей: ОСАГО подорожает для нарушителей, красное мясо может вызывать диабет, нашли алмаз в 2492 карата

Брак благотворно сказывается на мужчинах и тесно связан с оптимальным здоровьем и благополучием мужчин по мере их старения.

При этом не было обнаружено никакой связи между браком и оптимальным старением среди женщин, хотя женщины старшего возраста, которые овдовели или развелись, чувствовали себя хуже, чем их никогда не состоявшие в браке сверстницы.