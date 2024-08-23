Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ОСАГО подорожает для нарушителей, красное мясо может вызывать диабет, нашли алмаз в 2492 карата

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Минфин РФ на этой неделе примет все решения по отсрочке выплаты налогов для предприятий Курской области — Силуанов. Помимо этого, в регионах продолжат оказывать поддержку компаниям малого и среднего предпринимательства. 

  • Иностранным таксистам запретили работать в Ленобласти до конца 2024 года. «По инициативе прокурора региона губернатором Ленинградской области установлен запрет на осуществление иностранными гражданами деятельности в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем», — говорится в сообщении.

  • Банки начали массово блокировать карты и счета россиян. Россияне стали жаловаться на блокировки карт, счетов и доступа в банковские приложения после 25 июля. Вступившие в силу поправки в 161-ФЗ обязали банки возвращать клиентам в полном объеме все средства, отправленные мошенникам, если получатель «засветился» в специальной базе данных Банка России. Для некоторых граждан перевод, поставленный банком под сомнение, привел к блокировке сразу во всех банках. В большинстве случаев банки предлагают клиенту самостоятельно обратиться для разблокировки в ЦБ.

  • ОСАГО станет дороже на 20-25% для злостных нарушителей ПДД. Новая система расчета страховки изменит стоимость полисов для всех. Если водитель не имеет нарушений и ДТП, то ОСАГО для него будет дешевле на 10-20%.

  • Банк России предлагает увеличить размер страхового покрытия по счетам эскроу до 30 млн рублей с нынешних 10 млн рублей. «Строительные риски теперь несут сами банки, а средства людей защищены на время строительства, до момента его завершения деньги находятся на защищенных счетах эскроу, застрахованных государством. Кстати, размер страхового покрытия таких средств сейчас составляет 10 млн рублей, но с учетом и динамики цен мы предлагаем эту сумму увеличить до 30 млн», — сказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

  • 2 сентября за парты сядут 18,5 миллионов учеников, включая 1 млн 800 тысяч первоклассников.

  • Владислав Бакальчук открыл комментарии в своем тг-канале. «Это важный шаг для меня, потому что диалог с вами — это неотъемлемая часть развития и роста. Я ценю ваши мнения, вопросы и предложения, ведь именно они помогают лучше понимать, что волнует нашу аудиторию и в каком направлении двигаться дальше», — заявил Бакальчук.

    Первый комментарий

  • Британские ученые нашли еще одну причину не есть мясо. Регулярное употребление обработанного и необработанного красного мяса связано с повышенным риском развития диабета второго типа. Оказалось, что ежедневное потребление 50 граммов обработанного мяса (например, двух ломтиков ветчины) связано с повышением риска диабета второго типа на 15 процентов в течение следующих десяти лет. Употребление 100 граммов необработанного красного мяса (маленький стейк) увеличивает риск на 10 процентов.

  • Брак благотворно сказывается на мужчинах и тесно связан с оптимальным здоровьем и благополучием мужчин по мере их старения.

    При этом не было обнаружено никакой связи между браком и оптимальным старением среди женщин, хотя женщины старшего возраста, которые овдовели или развелись, чувствовали себя хуже, чем их никогда не состоявшие в браке сверстницы.

  • Алмаз в 2492 карата нашли в Ботсване. Найденный драгоценный камень, не получивший пока собственного имени, стал вторым по размеру среди всех когда-либо найденных людьми и самым большим среди существующих сейчас. Больше него — 3106,75 карата или 621,35 грамма — был только знаменитый «Куллинан», найденный в 1905 году в Южной Африке. Вот это камушек!

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

8
  • Ирина

    Британские ученые нашли еще одну причину не есть

    Скоро новости будут звучать именно так))

  • Наталия Лукина

    Доброе утро, коллеги! А вот интересное фото из космоса, которое наглядно объясняет, почему нашу планету называют голубой. Так Земля выглядит со стороны Тихого океана.

    Изображение WhatsApp 2024-08-23 в 07.26.59_bb5eb4c3.jpg
    • Ирина

      Hа самой совершенной из планет

      Все трезво, все разумно, все толково...

      Слова: А. Внукова
      Музыка: Д.Тухманова

    • Ирина

      Пойду-ка я почитаю комментарии в блоге Владислава Бакальчука, может, что-нибудь позитивное ему напишут...