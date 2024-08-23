Что ест бухгалтер. Торты, тортики, тортищи

С пятницей, коллеги! Сегодня у нас сладкий пост. Будем обсуждать торты, делится рецептиками и красивыми фотографиями.
Все мы любим торты, ведь он умело играет на наших чувствах. Торт у нас ассоциируется с приятными моментами: Днем рождением, праздником, каким-то значимым событием. Каждый раз, разрезая торт, человек испытывает чувство радости. У каждого из нас есть свой любимый торт. Например, мой фаворит — «Молочная девочка».
Рецепт «Молочной девочки»
Для коржей:
Сгущенное молоко — 380 гр.
Яйцо — 3 шт.
Мука — 150 гр.
Разрыхлитель — 1 пакетик.
Яйца взбить миксером до пышности, добавляем туда сгущенное молоко. Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем через сито в смесь. Готовую смесь частями заливаем в форму — круг, ставим в духовку на 5-6 минут при 180 градусов. Обычно делаю 6-7 коржей.
Для крема:
сыр маскарпоне — 250 г,
сливки 33% — 400 мл,
сгущенное молоко — 180 мл,
ванильный сахар — 10 г.
Взбиваем маскарпоне, ванильный сахар и сгущенное молоко до однородной консистенции. Отдельно взбиваем до густой пены сливки. Аккуратно перевешиваем, наносим на коржи. Ставим торт в холодильник на ночь.
Звездный торт
Специально для сегодняшнего поста мы пообщались со звездным кондитером Мариной Синицкой, которая недавно испекла гигантский торт в виде российского триколора, ставший самым большим тортом в России. Свое изделие Марина с мужем представила на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.
— Марина, поздравляем вас с рекордом России! Расскажите, как возникла идея создать торт в форме флага России?
Для меня очень важно развиваться, творчески самореализовываться, и я всегда настроена на крупные проекты. И вот мы более полугода готовились к этому и хотели установить рекорд именно в заключительный день выставки «Россия». Мне кажется, символично получилось: самая большая выставка — самый большой торт в форме флага.
— Каковы были размеры торта и сколько он весил?
Размеры торта были 6 на 4 метра. Вес планировалось около 800 килограммов, но в процессе работы мы немного его увеличили. Примерно в два раза, и по итогу он получился 1600 килограммов.
— Планируете ли вы побить свой рекорд в будущем?
Думаю, да. Мы никогда не хотим останавливаться на достигнутом. Уверена, что нас ждут ещё не один рекорд.
— Есть ли у вас какие-то советы или рекомендации для начинающих кондитеров?
Надо рисковать! При реализации этого проекта мы столкнулись с большим количеством проблем, многие бы при этом решили бы отказаться от реализации, но не мы. Я чётко понимала, что мы с командой сможем сделать самый большой торт в виде флага России.
Коллеги, делитесь своими рецептами тортов, присылайте фотографии и рассказывайте о своих успехах.
Комментарии12
Пишите, кто какие торты любит
Я люблю уже готовые 🤗
Очень люблю Наполеон, но готовить его не умею😏😒
Ну жрать флаг - кринжово, по-моему )) А так - тирамису и наполеон - самые классные на мой вкус.
Не, это дискредитация... а кринжово - это торт в виде трупа... бррр...
делают скамейки триколорные, баскетбольные сетки триколорные. кто что умеет. она может тесто красить в разные цвета. вообще не новость, а реклама