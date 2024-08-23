Что ест бухгалтер. Торты, тортики, тортищи

Сегодня пятница, а значит, в Трибуне весело. Сегодня делимся рецептами и фотографиями тортиков. Специально для этого поста взяли интервью у звездного кондитера Марины Синицкой, которая испекла огромный торт в виде триколора и установила рекорд.

С пятницей, коллеги! Сегодня у нас сладкий пост. Будем обсуждать торты, делится рецептиками и красивыми фотографиями.

Все мы любим торты, ведь он умело играет на наших чувствах. Торт у нас ассоциируется с приятными моментами: Днем рождением, праздником, каким-то значимым событием. Каждый раз, разрезая торт, человек испытывает чувство радости. У каждого из нас есть свой любимый торт. Например, мой фаворит — «Молочная девочка».

Рецепт «Молочной девочки»

Для коржей:

Сгущенное молоко — 380 гр.

Яйцо — 3 шт.

Мука — 150 гр.

Разрыхлитель — 1 пакетик.

Яйца взбить миксером до пышности, добавляем туда сгущенное молоко. Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем через сито в смесь. Готовую смесь частями заливаем в форму — круг, ставим в духовку на 5-6 минут при 180 градусов. Обычно делаю 6-7 коржей.

Для крема:

сыр маскарпоне — 250 г,

сливки 33% — 400 мл,

сгущенное молоко — 180 мл,

ванильный сахар — 10 г.

Взбиваем маскарпоне, ванильный сахар и сгущенное молоко до однородной консистенции. Отдельно взбиваем до густой пены сливки. Аккуратно перевешиваем, наносим на коржи. Ставим торт в холодильник на ночь.

Звездный торт

Специально для сегодняшнего поста мы пообщались со звездным кондитером Мариной Синицкой, которая недавно испекла гигантский торт в виде российского триколора, ставший самым большим тортом в России. Свое изделие Марина с мужем представила на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

— Марина, поздравляем вас с рекордом России! Расскажите, как возникла идея создать торт в форме флага России?

Для меня очень важно развиваться, творчески самореализовываться, и я всегда настроена на крупные проекты. И вот мы более полугода готовились к этому и хотели установить рекорд именно в заключительный день выставки «Россия». Мне кажется, символично получилось: самая большая выставка — самый большой торт в форме флага.

— Каковы были размеры торта и сколько он весил?

Размеры торта были 6 на 4 метра. Вес планировалось около 800 килограммов, но в процессе работы мы немного его увеличили. Примерно в два раза, и по итогу он получился 1600 килограммов.

— Планируете ли вы побить свой рекорд в будущем?

Думаю, да. Мы никогда не хотим останавливаться на достигнутом. Уверена, что нас ждут ещё не один рекорд.

— Есть ли у вас какие-то советы или рекомендации для начинающих кондитеров?

Надо рисковать! При реализации этого проекта мы столкнулись с большим количеством проблем, многие бы при этом решили бы отказаться от реализации, но не мы. Я чётко понимала, что мы с командой сможем сделать самый большой торт в виде флага России.

Марина и Максим Синицкие

Коллеги, делитесь своими рецептами тортов, присылайте фотографии и рассказывайте о своих успехах.