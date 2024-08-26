💥Обзор новостей: Павел Дуров арестован во Франции, мошенники подделывают номер 900 через Viber, доширак потребовали запретить в поездах

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Павел Дуров арестован во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы за соучастие в тяжелых преступлениях. Среди них: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, педофильский контент. Основная претензия к Telegram — зашифрованные сообщения. Обвинение в суде могут предъявить уже сегодня. Павел был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления в Париже, тогда же был выдан ордер на его арест.
Команда Telegram впервые официально прокомментировала задержание Павла Дурова. «Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах, его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или её владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — сообщили в администрации мессенджера.
Илон Маск репостнул сообщение об аресте Павла Дурова и раскритиковал Европу: «В Европе 2030 год, и вас казнят за то, что вы лайкнули мем».
Мошенники научились подделывать вызовы с прямого номера Сбербанка 900 через Viber.
Они пытаются убедить людей переустановить приложение через специальную ссылку, что приводит к потере доступа к мессенджерам и «Госуслугам».
Доширак потребовали запретить в поездах. Пассажиры направили манифест РЖД и другим перевозчикам. По их мнению, такая еда портит эстетику поездки и вызывают аллергию. Также пассажиры потребовали запретить запах немытых тел, грязных носков и курицы с яйцами.
Средняя зарплата врачей в России превысила 120 тысяч рублей, утверждает Росстат. Больше всего специалисты получают на Чукотке (292 тысячи рублей), меньше всего — в Ингушетии (58 тысяч рублей).
Сразу в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс.
Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось. Проблема возникла из-за нового государственного образовательного стандарта, давшего школам возможность проводить отбор по собственным критериям во все десятые классы.
Минфин США объявил об очередных санкциях против российских граждан и компаний. Под санкции попали 400 человек и юрлиц в России и за ее пределами, в том числе Евраз, ММК, дочки Норникеля, Южный Кузбасс, Распадская, ЯТЭК, чьи акции резко обвалились в след за сообщением о включении компаний в санкционный список США. Россия считает санкции нелегитимными.
Мосбиржа разработала план торгов: в выходные на Мосбирже по графику основной сессии смогут торговаться наиболее ликвидные акции, ОФЗ, корпоративные бонды с высоким рейтингом, а также фьючерсы и опционы.
Новые исследования показывают, что матери меньше разговаривают с младенцами, из-за использования смартфонов.
Данное сокращение прямого объема речи, которую слышат младенцы, может негативно повлиять и уже влияет на их языковое развитие.
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Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! На конференции вы узнаете все про налоговые поправки и изменения налоговой системы в 2025 году, и лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Билеты за 6 000 рублей уже закончились, но вы еще успеете приобрести офлайн-билет тарифа «Оптимальный» за 10 000 рублей. Также есть филеты на онлайн-трансляцию. Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Комментарии15
Идея хорошая. Только как это реализовывать? И всё вонючее нельзя запретить-то. Хотя хотелось бы.
Скорее всего никак😏
Доступные цены и свежая еда в вагоне-ресторане и душ в поездах дальнего следования.
Давно не ездила на поездах дальнего следования, но в сапсане еда была вполне сносной, но цена завышена(
Чем же эта идея хороша?
Запасаемся попкорном или семечками...
Да-да, будет долгий сериал
Новость, достойная ИА "Панорама"