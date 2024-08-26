💥Обзор новостей: Павел Дуров арестован во Франции, мошенники подделывают номер 900 через Viber, доширак потребовали запретить в поездах

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Павел Дуров арестован во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы за соучастие в тяжелых преступлениях. Среди них: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, педофильский контент. Основная претензия к Telegram — зашифрованные сообщения. Обвинение в суде могут предъявить уже сегодня. Павел был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления в Париже, тогда же был выдан ордер на его арест.

Команда Telegram впервые официально прокомментировала задержание Павла Дурова. «Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах, его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или её владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — сообщили в администрации мессенджера.

Илон Маск репостнул сообщение об аресте Павла Дурова и раскритиковал Европу: «В Европе 2030 год, и вас казнят за то, что вы лайкнули мем».

Мошенники научились подделывать вызовы с прямого номера Сбербанка 900 через Viber. Они пытаются убедить людей переустановить приложение через специальную ссылку, что приводит к потере доступа к мессенджерам и «Госуслугам».

Доширак потребовали запретить в поездах. Пассажиры направили манифест РЖД и другим перевозчикам. По их мнению, такая еда портит эстетику поездки и вызывают аллергию. Также пассажиры потребовали запретить запах немытых тел, грязных носков и курицы с яйцами.

Средняя зарплата врачей в России превысила 120 тысяч рублей, утверждает Росстат. Больше всего специалисты получают на Чукотке (292 тысячи рублей), меньше всего — в Ингушетии (58 тысяч рублей).

Сразу в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось. Проблема возникла из-за нового государственного образовательного стандарта, давшего школам возможность проводить отбор по собственным критериям во все десятые классы.

Минфин США объявил об очередных санкциях против российских граждан и компаний. Под санкции попали 400 человек и юрлиц в России и за ее пределами, в том числе Евраз, ММК, дочки Норникеля, Южный Кузбасс, Распадская, ЯТЭК, чьи акции резко обвалились в след за сообщением о включении компаний в санкционный список США. Россия считает санкции нелегитимными.

Мосбиржа разработала план торгов: в выходные на Мосбирже по графику основной сессии смогут торговаться наиболее ликвидные акции, ОФЗ, корпоративные бонды с высоким рейтингом, а также фьючерсы и опционы.