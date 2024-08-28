Как понять, что имели в виду чиновники? Помогут наши эксперты, до 30 августа «Клерк.Премиум» можно подключить с безлимитными консультациями

В НК внесли много изменений, некоторые из них вызывают недоумение. Например, законодатели намудрили со статьей 346.13 НК. Определенно, многие формулировки будут менять до 1 января. Но бухгалтерам от этого не легче. Разобраться-то нужно прямо сейчас! Только до 30 августа вы можете подключить «Клерк.Премиум» с безлимитными консультациями. Поторопитесь!

Я понял — это намек, я все ловлю на лету. Но непонятно, что конкретно ты имела в виду

Эти слова из песни группы «Несчастный случай» как нельзя лучше подходят к поправкам в НК, которые начнут действовать с 2025 года.

Вот, например, один момент по переходу УСН на НДС с 2025 года, который может запутать.

Если превышен лимит 60 млн. руб. или 250 млн. руб., то применяется ставка 5% или 7% соответственно начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.

Если превышен лимит 450 млн. руб., то применяется ставка 20% с 1-го числа месяца, в котором произошло превышение.

Вроде похоже написано, но это, как говорят в Одессе, это две большие разницы.

Вот еще интересный момент, исходя из текущей формулировки закона налогоплательщик может слететь с УСН раньше, чем со ставки НДС 7% на УСН. То есть слетая с УСН он попадает на общий режим, а значит должен применять 20% с 1-го числа квартала автоматически. То есть, получается, что условие о ставке 20% НДС (если превышен лимит 450 млн. руб., то применяется ставка 20% с 1-го числа месяца, в котором произошло превышение) не возможно?

Скорее всего, эту формулировку (и не только эту) исправят до 1 января, в закон внесут очередные поправки, а потом еще поправки для поправок, и так до бесконечности. Но разобраться, что имели в виду законодатели, нужно уже сейчас. И у нас для вас хорошая новость — теперь у вас появится возможно задавать вопросы нашим экспертам в неограниченном количестве!

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