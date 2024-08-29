💥Обзор новостей: Дуров вышел на свободу под залог, «ВТБ Шанхай» повышает комиссию, кофе и чай помогают снять мигрень

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Павел Дуров взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро. Дуров обвиняется в 10 преступлениях и правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций, ему грозит до 10 лет тюрьмы. После освобождения под залог Дуров будет обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Паша, беги, а денег еще заработаешь!

Шанхайский филиал банка ВТБ - «ВТБ Шанхай» сообщил о планах повышения с 1 сентября комиссий за исходящие и входящие платежи. Речь идет о 6% от суммы исходящего перевода из «ВТБ Шанхай» в другой банк (сейчас комиссия составляет 0,17–0,2%) и 0,15% — за входящий. Кроме того, банк хочет взимать 4% от суммы платежа за перевод максимум за десять рабочих дней и 5% за перевод в срок не более пяти дней.

Казахстанский «Центркредит банк» прекращает с октября переводы в пользу контрагентов в России во всех иностранных валютах, кроме российских, белорусских рублей и казахстанских тенге. Исходящие и входящие платежи в долларах США и евро будут проводиться на счета контрагентов до 1 октября 2024 года.

Блиновская обжаловала в кассации привлечение к ответственности за налоговое правонарушение и начисление ей более 1 млрд рублей налогов.

Рособрнадзор предлагает обязать инфоблогеров утверждать онлайн-курсы и тренинги в соответствии с российскими образовательными стандартами. Также ведомство хочет ужесточить ответственность за ложную информацию в части выдачи документов, поскольку очень часто инфоблогеры заявляют, что выдают документы государственного образца.

Банки ОАЭ начали блокировать российские платежи. Прежде всего, это касается расчётов с китайскими поставщиками электроники. Российские импортеры платили через банки Дубая за китайскую технику, которая не ввозилась в ОАЭ, а сразу поступала в Россию, но финансовые организации начали отклонять платежи. Со слов участников рынка, блокировку инициирует Китай.

В Госдуме предлагают увеличить отпуска для учителей и других стрессовых профессий. По словам авторов идеи, учителя часто становятся жертвами хамского обращения со стороны родителей и учеников, которому они ничего не могут противопоставить. Отмечается, что, согласно анализу SuperJob, каждый третий россиянин хотя бы раз плакал на работе. В большинстве случаев это касается представительниц прекрасного пола: 52% женщин испытывали грусть на рабочем месте. Среди мужчин этот показатель насчитывает лишь 7%.

МВД Таджикистана начало принимать меры не только к гадалкам и колдунам, но и к тем, кто к ним обращается, сообщает пресс-служба ведомства. В пресс-службе отметили, что обращающиеся к гадалкам и колдунам платят за их услуги, тем самым развивая и поощряя их деятельность.

Минздрав порекомендовал не носить крупные украшения медперсоналу, а врачам-хирургам и медсестрам, которые проводят любые манипуляции, стоит оставить дома любые кольца, даже обручальные. Кроме этого, в рекомендациях по внешнему виду сотрудников медорганизаций есть требования к прическе: волосы должны быть чистыми и аккуратными, распущенные волосы не допускаются. Макияж должен быть скромным, ногти — короткими.

4-летний мальчик случайно разбил 3500-летний кувшин в Израиле. Сотрудники музея не стали вызывать полицию, они заявили, что отреставрируют находку и выставят обратно. После реставрации кувшин, как и раньше, будет выставляться без стекла.

Первый беспилотный поезд начал работу в Москве. РЖД запустили в Москве первый в России беспилотный поезд. Состав начал перевозить пассажиров на МЦК. Пока машинист находится в кабине, чтобы контролировать работу состава. Первая в России беспилотная «Ласточка» теперь будет регулярно ходить по маршруту.

Лихорадку Западного Нила зарегистрировали в 22 регионах РФ. В стране заболеваемость превысила среднемноголетнее значение. Роспотребнадзор.