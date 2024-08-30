💥Обзор новостей: суд изъял у Дурова все паспорта, банки отказывают в кредитных каникулах, одна кружка пива может привести к подагре

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Судебный надзор за Дуровым во Франции может продлиться до окончания расследования, то есть вплоть до нескольких лет. При этом надзор не предполагает ограничений в использовании интернета и телефона, Дуров может продолжать работу. Павел может продолжать заниматься Telegram и жить в любом городе Франции на время следствия, не обязательно в Париже. Главное — не забывать раз в два дня отмечаться у полицейских по месту фактического проживания. Также стало известно, что парижский суд изъял у Дурова все паспорта на период следствия.

Турецкий государственный банк Ziraat перестал открывать счета в рублях. Причины в банке не называют.

Еще три казахстанских банка приостановили переводы через «Золотую корону». Это Halyk Bank, Bank RBK и «Евразийский банк». Там сослались на «технические причины», других подробностей в банках не привели.

Россияне стали чаще выбирать автомобили с роботизированной коробкой передач. Участники рынка объясняют это ростом продаж в стране автомобилей китайских производителей, которые делают ставку на РКПП.

Банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы с начала 2024 года. За первое полугодие 2024-го банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы, подсчитали в ЦБ. Клиенты получили отказы по 163 тыс. обращений из 181 тыс.

В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность для блогеров без медицинского образования, создающих контент на медицинские темы. Ведомство обеспокоено ростом популярности роликов о самолечении, которые могут вводить зрителей в заблуждение.

Первый пациент получил вакцину от рака легких. Первым участником испытания вакцины от рака легких стал 67-летний Януш Рац из Лондона. Он рассказал, что решил принять участие в исследовании, надеясь, что это поможет остановить рецидив рака. Врачи назвали лекарство BNT116, и оно, в отличие от химиотерапии, атакует только раковые клетки, не трогая здоровые. В очереди на прививку ещё 130 пациентов в семи странах мира

Самокаты стали альтернативой общественному транспорту в России. 80% поездок на самокатах — транспортные, а не развлекательные. Более 40% поездок на самокатах происходит в утренние и вечерние часы пик, что близко к показателям общественного транспорта. Основное использование самокатов связано с поездками от и до транспортных узлов — метро, железнодорожных станций и автобусных остановок. Это позволяет эффективно преодолевать «последнюю милю» пути.

Почти треть жителей России делают онлайн-покупки на работе, показало исследование «ЮMoney». 28% россиян совершают онлайн-покупки на работе, 14% покупают онлайн на отдыхе, а 13% — в транспорте, 84% респондентов покупают онлайн дома, а по 5% опрошенных совершают покупки, когда принимают ванну, ужинают в ресторане или стоят в очереди.

Грибники и любители лесных прогулок, будьте осторожны, начался брачный период у лосей. Гон продлится до середины октября. В этот период поведение лосей меняется: они становятся агрессивными. Животные могут посчитать вас за соперника и атаковать.

Россияне предпочитают заниматься спортом под аудиокниги. Книжный сервис провел исследование, по итогам которого выяснилось, что большинству опрошенных нравится заниматься спортом под аудиокниги, а в топ спортсменов, про которых им хотелось бы почитать, вошли сербский теннисист Новак Джокович, турецкий стрелок Юсуф Дикеч и американская гимнастка Симона Байлз.

День знаний в Москве и Подмосковье проведут в помещении и без посетителей. Линейки к началу учебного года планируют провести внутри школ, причем без родителей. В школах такое решение объясняют жаркой погодой и мерами безопасности

В Китае обнаружили влияние пива и сидра на развитие подагры. Всего одна кружка пива в день может привести к подагре, выяснили ученые. Мужчины, пьющие алкоголь пять раз в неделю и чаще, в два раза больше склонны заболеть подагрой по сравнению с теми, кто пьёт меньше.