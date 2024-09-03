💥Обзор новостей: реформа вызовет рост миграции бизнеса, маркетплейсы должны нести ответственность за товары, Шуфутинский уже идет

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Налоговая реформа может усилить интерес бизнеса к схемам миграции в регионы с льготными ставками.
Изменение правил применения УСН может ускорить релокацию ИП и юрлиц в регионы с низкими ставками по «упрощенке», предупреждают налоговые эксперты. К таким регионам относятся, в частности, Удмуртия? Калмыкия и Мордовия.
Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Мероприятия форума разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».
Маркетплейсы необходимо обязать нести ответственность за товары.
Так считает глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Владимир Гутенев. «Маркетплейс — это не услуга электронной площадки, это торговля, а торговля должна нести свою долю ответственности за то, что представлено на её полках», —
считает парламентарий.
Женщины стали чаще возглавлять центробанки. В мире число женщин-руководителей центральных банков увеличилось с 23 до 29. В этом году женщины возглавили ЦБ в Боснии и Герцеговине, а также Папуа-Новой Гвинее. В 2023 году — в Австралии, Камбодже, Грузии, Молдавии и Черногории.
Все больше россиян задерживают платежи по ипотеке.
Россияне все чаще задерживают платежи по ипотеке. Задолженность более 90 дней увеличилась на 16%, достигнув 106 млрд рублей за первые пять месяцев 2024 года.
Эксперты объясняют такую тенденцию высокой инфляцией.
ВТБ вводит новый уровень защиты — «режим чтения» в онлайн-банке, который активируется при подозрении алгоритмов на мошеннические действия. Если система зафиксирует необычную для конкретного клиента активность, доступ к финансовым операциям будет заблокирован, а мошенники не смогут вывести деньги со счета.
Российские разработчики ПО повысили цены на свою продукцию на 15-20%. Также цены вырастут на IT-услуги и смежные работы. Это обусловлено тем, что работы могут идти длительное время, а большая часть платы предоставляется по их окончанию. До этого момента компаниям нужно предусматривать расходы, например на выплату зарплат.
Спрос на бизнес-литературу в России в первом полугодии вырос на 7–12%. В издательствах
отмечают спрос на отечественных авторов, поскольку бизнес начал больше ориентироваться на российские реалии и системы управления.
Российский теннисист Даниил Медведев победил португальца Нуну Боржеша в матче четвертого круга турнира Большого шлема US Open.
У Павла Дурова начались вынужденные парижские каникулы.
Сейчас Дуров подыскивает себе парижскую квартиру, в которой ему предстоит жить ближайшее время.
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве поднялась до ₽70 тыс. в месяц. За год она выросла на 44%.
Кофе сорта робуста дешевеет после того, как цены обновили максимум с 1970-х годов на прошлой неделе.
Фьючерсы на робусту на торгах в Лондоне дешевеют на 4,7%, до $4716 за тонну. В минувшую пятницу котировки превышали $5 тыс.
Электронные студенческие билеты и зачетки стали доступны на портале «Госуслуги» для учащихся 76 вузов, еще более 90 подключат их до конца года, сообщило Минцифры РФ.
С помощью электронных документов студенты смогут купить льготные билеты, оформить проездные, посетить культурные мероприятия, где предусмотрены скидки.
3 сентября. Прячьте календари, он идет🤣
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
❤️Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! На конференции вы узнаете все про налоговые поправки и изменения налоговой системы в 2025 году, и лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Билеты за 6 000 рублей уже закончились, но вы еще успеете приобрести офлайн-билет тарифа «Оптимальный» за 10 000 рублей. Также есть билеты на онлайн-трансляцию. Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
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Комментарии17
День святого Шуфутиния. В этот день по традиции хорошие хозяйки переворачивают календарь
Доброе утро, коллеги! Все проснулись? Как настроение?
Увидеть Париж и...
сесть!😆
🤣