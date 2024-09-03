💥Обзор новостей: реформа вызовет рост миграции бизнеса, маркетплейсы должны нести ответственность за товары, Шуфутинский уже идет

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Налоговая реформа может усилить интерес бизнеса к схемам миграции в регионы с льготными ставками. Изменение правил применения УСН может ускорить релокацию ИП и юрлиц в регионы с низкими ставками по «упрощенке», предупреждают налоговые эксперты. К таким регионам относятся, в частности, Удмуртия? Калмыкия и Мордовия.

Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Мероприятия форума разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Маркетплейсы необходимо обязать нести ответственность за товары. Так считает глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Владимир Гутенев. «Маркетплейс — это не услуга электронной площадки, это торговля, а торговля должна нести свою долю ответственности за то, что представлено на её полках», — считает парламентарий.

Женщины стали чаще возглавлять центробанки. В мире число женщин-руководителей центральных банков увеличилось с 23 до 29. В этом году женщины возглавили ЦБ в Боснии и Герцеговине, а также Папуа-Новой Гвинее. В 2023 году — в Австралии, Камбодже, Грузии, Молдавии и Черногории.

Все больше россиян задерживают платежи по ипотеке. Россияне все чаще задерживают платежи по ипотеке. Задолженность более 90 дней увеличилась на 16%, достигнув 106 млрд рублей за первые пять месяцев 2024 года. Эксперты объясняют такую тенденцию высокой инфляцией.

ВТБ вводит новый уровень защиты — «режим чтения» в онлайн-банке, который активируется при подозрении алгоритмов на мошеннические действия. Если система зафиксирует необычную для конкретного клиента активность, доступ к финансовым операциям будет заблокирован, а мошенники не смогут вывести деньги со счета.

Российские разработчики ПО повысили цены на свою продукцию на 15-20%. Также цены вырастут на IT-услуги и смежные работы. Это обусловлено тем, что работы могут идти длительное время, а большая часть платы предоставляется по их окончанию. До этого момента компаниям нужно предусматривать расходы, например на выплату зарплат.

Спрос на бизнес-литературу в России в первом полугодии вырос на 7–12%. В издательствах отмечают спрос на отечественных авторов, поскольку бизнес начал больше ориентироваться на российские реалии и системы управления.

Российский теннисист Даниил Медведев победил португальца Нуну Боржеша в матче четвертого круга турнира Большого шлема US Open.

У Павла Дурова начались вынужденные парижские каникулы. Сейчас Дуров подыскивает себе парижскую квартиру, в которой ему предстоит жить ближайшее время.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве поднялась до ₽70 тыс. в месяц. За год она выросла на 44%.

Кофе сорта робуста дешевеет после того, как цены обновили максимум с 1970-х годов на прошлой неделе. Фьючерсы на робусту на торгах в Лондоне дешевеют на 4,7%, до $4716 за тонну. В минувшую пятницу котировки превышали $5 тыс.

Электронные студенческие билеты и зачетки стали доступны на портале «Госуслуги» для учащихся 76 вузов, еще более 90 подключат их до конца года, сообщило Минцифры РФ. С помощью электронных документов студенты смогут купить льготные билеты, оформить проездные, посетить культурные мероприятия, где предусмотрены скидки.