💥Обзор новостей: демографическая спецоперация, дефицит таксистов, осенняя зажировка

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Чиновники призывают провести «демографическую спецоперацию». Идея провести в РФ «демографическую спецоперацию» принадлежит директору Центрального экономико-математического института РАН Альберту Бахтизину. Его поддержала депутат Нина Останина заявив, что 51% населения должны быть многодетными. По её словам, необходимо преодолеть негативный тренд рождаемости, который составляет всего лишь 1,4 (именно такое количество детей сейчас приходится на одну женщину) и выйти к показателю в 2,1 — эта цифра характеризует простое воспроизводство населения.

В России втрое увеличилось число преступлений, совершенных иностранцами-нелегалами, сообщили в СК РФ. По данным ведомства, втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России, «на 69% возросло количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов». Количество ;t тяжких преступлений, совершенных иностранцами в РФ, в текущем году выросло на 12%, мигранты зачастую демонстрируют негативное отношение к местному населению и правоохранительным органам.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина: 20% семей с детьми в России не могут позволить себе хоть что-то, кроме еды, и ещё 60% могут позволить себе только пищу и одежду. В общей сложности 70% российских семей можно назвать бедными.

Кадровый голод в России решили компенсировать мигрантами с высшим образованием. Дефицит кадров испытывают 42% предприятий. По мнению экспертов, для привлечения высококвалифицированных иностранцев необходимо ввести упрощённое получение ВНЖ и гражданства, а также гарантии социальных благ.

В рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России вошли 11 предприятий из Китая. Первое место занял китайский автоконцерн Chery.

Американская корпорация PepsiCo подала заявку на регистрацию нового товарного знака в РФ.

Владислав Бакальчук рассказал о проблемах в компании. Он провел небольшое исследование по работе Wildberries и выявил, что на складах компании проблема с персоналом и пропускной способностью. Из-за этого снижается скорость и качество приемки товаров, а также наблюдается дефицит слотов.

Привычка просыпаться впритык к работе ведет к бедности. Отсутствие адекватного времени для пробуждения вызывает стресс и снижает продуктивность, а значит, приводит к финансовым трудностям, заявили ученые. В качестве аргумента исследователи привели в пример Билла Гейтса и Марка Цукерберга, которые каждое утро уделяют время планированию и саморазвитию.

Житель Самары психанул и дошел до Москвы, преодолев более 1000 км пешком за 75 дней. На вопрос «зачем?» он ответил: «Чтобы быть готовым ко всему».

К концу 2024 года дефицит таксистов в России составит 130 тысяч человек. Рост дефицита связан с ужесточением миграционного законодательства и регулирования в сфере такси.

Первые заморозки возможны в Подмосковья в ночь с пятницы на субботу, сообщили в центре «Фобос». В Москве же температура по ночам будет опускаться до +7-9.

У 43% россиян имеется опыт видеоигр, при этом 22% играют в них и сейчас, никогда не играли в видеоигры 57% граждан — опрос ВЦИОМ.