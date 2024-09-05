💥Обзор новостей: контроль бизнеса — не самоцель, KPI по рождаемости на рабочем месте, контрабанда из 19 кг пиявок

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Контроль бизнеса не может быть самоцелью, заявил Путин на встрече с модераторами Восточного экономического форума (ВЭФ). Президент пообещал обсудить сокращение излишних проверок с Генпрокуратурой и Правительством.
ФНС может исключить 27 стран ЕС из списка для автообмена страновыми отчетами (их подают в участники международных групп компаний, чья выручка превышает €750 млн). Вместо них в список хотят включить Албанию, Камерун, Доминиканскую Республику, Мавританию, Папуа-Новую Гвинею, Монтсеррат и Фарерские острова.
Каждый работодатель должен на рабочем месте отслеживать коэффициент рождаемости в коллективе. «Губернаторы должны отчитываться по коэффициенту рождаемости. Это должны делать не только они, но и каждый работодатель. На своем рабочем месте он должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может родить ребенка, или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос», — заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая.
АКИТ заявила о старте онлайн-продаж алкоголя в России не раньше 2025 года. Запуск онлайн-продаж алкоголя в России в случае одобрения этой меры государством возможен не раньше 2025 года, так как бизнесу необходимо будет перестроить работу, считают в АКИТ.
Центробанк повысит ОСАГО на 20% для мотоциклистов и водителей грузовиков.
«Банк России планирует расширить в обе стороны границы тарифного коридора по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров) и на 20% для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже», — заявили пресс-службе регулятора.
С января по июль текущего года зарегистрировано 577 000 IT-преступлений, из них 437 000 — это мошенничество и хищения, сообщили в МВД. Ущерб от этих преступлений в 2024 году составляет 99 млрд руб.
Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук заявила на ВЭФ, что успех в бизнесе для женщин — это «приятный бонус». «Когда мужчина делает бизнес, он мыслит миллионами. А девушке достаточно определить себе небольшой порог. Если у нее не получится — ну, не получилось и не получилось. И это абсолютно правильно, потому что она может реализоваться и как мама. И ей достаточно и этого, это такой приятный бонус, если она еще и состоится как успешный предприниматель», — заявила основательница Wildberries.
Холдинг Unilever договорился о продаже российского бизнеса. Сделку оценивают в 35-40 млрд рублей. Unilever принадлежат бренды Axe, Dove, Rexona, Lipton, Domestos и другие. В России компания работала с 1991 года.
Warner Bros выпустила первый тизер-трейлер экранизации Minecraft. Фильм, находившийся в работе много лет, расскажет историю приключений четырех неудачников, перенесенных в необычный и очень квадратный мир. По сюжету фильма, коварный Дракон Края хочет уничтожить Верхний мир. В ленте снимались Джейсон Момоа, Джек Блэк и др.
Вчера вечером в земную атмосферу влетел астероид, но все обошлось, он сгорел в атмосфере. В результате он образовал яркий след. Скорость его падения составила примерно 63 360 км в час.
19 кг пиявок пытался провезти россиянин в Турцию. Его оштрафовали на $38,5 тыс. У турецких таможенников возникли подозрения в отношении багажа гражданина РФ, и они проверили его на рентгеновском аппарате. В чемодане россиянина было обнаружено 19 кг живых медицинских пиявок крупного размера. Разрешения на их ввоз в Турцию и соответствующего международного сертификата он не имел. С какой целью россиянин привёз в Турцию такой необычный груз, не уточняется.
Житель подмосковных Луховиц идет на рекорд. Этим летом он вырастил на своем участке три «гигантских цукини» весом почти 50 кг. Говорит, что по вкусу они даже лучше чем обычные, обладают более плотной мякотью.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии52
Доброе утро, коллеги!
Просыпаемся на бодреньком!
Как люди любят всё усложнять
Дебилы, б....ь..
с одной стороны - это сугубо ваше личное мнение. с другой стороны - это депутат высшего законодательного органа. причем за нее голосовали избиратели. (не самозванка же она в конце концов). мне кажется, она все-таки представляет интересы избирателей своего округа. люди, которым доверяет большинство, по определению заслуживают уважения.
.-)
Людям свойственно ошибаться
и снова вспоминаем про историю-надзирательницу, которая наказывает за невыученные уроки... как вы думаете, кто в этом примере не выучил урок?
Минуточку, мне надо кофейку бахнуть, чтобы осознать аналогию.
Может, её избиратели попытаются отозвать эту... этого... это из депутатов?)) Чтобы оно не дискредитировало их умственные способности на всю страну.
вряд ли. скорее всего она проходила по партийным спискам.
Вообще не факт, что за нее кто-то голосовал. Она могла пройти от партии по спискам.
Вы знакомы с избирательной системой РФ? Только половина кандидатов проходит по одномандатным округам, остальные по партийным спискам. Так что не факт, что голосовали именно за неё.
Люди, которые занимая такую должность, несут откровенную чушь не заслуживают уважения по определению
неа. не голосую. меня с избирательной системой РФ ничего не связывает
нужно уточнить - чьего уважения? а так читаешь и понимаешь что речь идет о всеобщем уважении.-)
Может в Кащенко "донос" направить,
однозначно их пациент
донос на представителя власти - дискредитация.
Хорошо, пусть это будет "глас народа")))