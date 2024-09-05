💥Обзор новостей: контроль бизнеса — не самоцель, KPI по рождаемости на рабочем месте, контрабанда из 19 кг пиявок

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Контроль бизнеса не может быть самоцелью, заявил Путин на встрече с модераторами Восточного экономического форума (ВЭФ). Президент пообещал обсудить сокращение излишних проверок с Генпрокуратурой и Правительством.

ФНС может исключить 27 стран ЕС из списка для автообмена страновыми отчетами (их подают в участники международных групп компаний, чья выручка превышает €750 млн). Вместо них в список хотят включить Албанию, Камерун, Доминиканскую Республику, Мавританию, Папуа-Новую Гвинею, Монтсеррат и Фарерские острова.

Каждый работодатель должен на рабочем месте отслеживать коэффициент рождаемости в коллективе. «Губернаторы должны отчитываться по коэффициенту рождаемости. Это должны делать не только они, но и каждый работодатель. На своем рабочем месте он должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может родить ребенка, или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос», — заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая.

АКИТ заявила о старте онлайн-продаж алкоголя в России не раньше 2025 года. Запуск онлайн-продаж алкоголя в России в случае одобрения этой меры государством возможен не раньше 2025 года, так как бизнесу необходимо будет перестроить работу, считают в АКИТ.

Центробанк повысит ОСАГО на 20% для мотоциклистов и водителей грузовиков. «Банк России планирует расширить в обе стороны границы тарифного коридора по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров) и на 20% для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже», — заявили пресс-службе регулятора.

С января по июль текущего года зарегистрировано 577 000 IT-преступлений, из них 437 000 — это мошенничество и хищения, сообщили в МВД. Ущерб от этих преступлений в 2024 году составляет 99 млрд руб.

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук заявила на ВЭФ, что успех в бизнесе для женщин — это «приятный бонус». «Когда мужчина делает бизнес, он мыслит миллионами. А девушке достаточно определить себе небольшой порог. Если у нее не получится — ну, не получилось и не получилось. И это абсолютно правильно, потому что она может реализоваться и как мама. И ей достаточно и этого, это такой приятный бонус, если она еще и состоится как успешный предприниматель», — заявила основательница Wildberries.

Холдинг Unilever договорился о продаже российского бизнеса. Сделку оценивают в 35-40 млрд рублей. Unilever принадлежат бренды Axe, Dove, Rexona, Lipton, Domestos и другие. В России компания работала с 1991 года.

Warner Bros выпустила первый тизер-трейлер экранизации Minecraft. Фильм, находившийся в работе много лет, расскажет историю приключений четырех неудачников, перенесенных в необычный и очень квадратный мир. По сюжету фильма, коварный Дракон Края хочет уничтожить Верхний мир. В ленте снимались Джейсон Момоа, Джек Блэк и др. Кхал Дрого уже не тот😣

Вчера вечером в земную атмосферу влетел астероид, но все обошлось, он сгорел в атмосфере. В результате он образовал яркий след. Скорость его падения составила примерно 63 360 км в час.

19 кг пиявок пытался провезти россиянин в Турцию. Его оштрафовали на $38,5 тыс. У турецких таможенников возникли подозрения в отношении багажа гражданина РФ, и они проверили его на рентгеновском аппарате. В чемодане россиянина было обнаружено 19 кг живых медицинских пиявок крупного размера. Разрешения на их ввоз в Турцию и соответствующего международного сертификата он не имел. С какой целью россиянин привёз в Турцию такой необычный груз, не уточняется.