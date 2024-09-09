💥Обзор новостей: удаленка ушла из России, развод только после консультации психолога, лечение электрошоком возвращается

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Стать банкротом с 2025 года будет в 33 раза дороже. С 1 января 2025 года резко вырастет госпошлина за подачу заявления о банкротстве, предупреждают юристы. Для физических лиц она взлетит с 300 рублей до 10 тысяч рублей, а для компаний — с 6 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.
Удаленка почти полностью ушла из России, заявили исследователи из ВШЭ. Остался лишь 1% работающих вне офиса. Нежелание компаний развивать направление приводит к усугублению дефицита кадров.
Доля россиян, ждущих ускорение роста цен в следующем месяце, достигла 34%. Это максимум с ноября 2023 года, следует из опроса ФОМ. Верят, что цены опустятся только 1% оптимистов.
OpeanAI хочет поднять задрать цены на до $2 тысяч. Рост стоимости подписки в 100 раз обусловлен выходом моделей новых Strawberry и Orion, которые будут на голову выше всех конкурентов. Поэтому топы компании считают, что такие нейронки не могут стоить всего 20$.
С 2025 года психологические заболевания будут лечить электрошоком.
С 1 января 2025 года в России вступят в силу новые рекомендации лечения расстройств личности (РЛ). Инициативу одобрило Министерство здравоохранения РФ. Пациентам с РЛ будут проводить курс транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) — 15 процедур.
Писатель Эрнест Хемингуэй, пройдя 13 сеансов ЭСТ, покончил с собой.
Русский язык в Армении стал иностранным. С нового учебного года он пропал из базовых предметов армянских школ и стал выборочным.
Россияне начали терять работу из-за нейросетей.
Спрос на копирайтеров и редакторов снизился на 23% на фоне роста популярности ИИ, подсчитали в HeadHunter.
Российская вакцина от рака успешно прошла доклинические испытания, сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Теперь врачи ожидают разрешения для проведения испытаний на добровольцах. Применение вакцины особенно перспективно для пациентов с неоперабельными опухолями и тяжёлыми стадиями заболевания.
Авиабилеты по России в первом полугодии подорожали почти на 20%. В деньгах это примерно 1,5 тысячи рублей. Таким образом, средняя стоимость авиабилета, по данным ФАС, сегодня составляет 9 тысяч рублей.
Скончался легендарный телеведущий Александр Масляков.
По предварительным данным, ведущий умер от рака лёгких. В 2022 году у него нашли неоперабельную опухоль.
iPhone 16 Pro Max в топовой комплектации будет стоить в России минимум 400 тысяч рублей. Такие цены выставили перекупщики, которые уже начали принимать заказы. При этом стоимость базового iPhone 16 128Gb начинается от 150 тысяч рублей. Презентация новинки пройдёт 9 сентября, а продажи начнутся с 20 сентября.
Россиянки, которые не хотят рожать — эгоистки, считают в Госдуме. Желание самореализации и «чистый эгоизм» являются главными демографическими проблемами России, заявил председатель комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.
Россиян лишат возможности разводиться без консультации психолога. В ГД внесут проект об обязанности проходить консультации психолога до развода. Согласно документу, отправлять к специалисту будут пары, у которых есть несовершеннолетние дети или если один из супругов не хочет разводиться.
Понедельник, коллеги. Надеюсь, что вы отдохнули за выходные и готовы к рабочей неделе. Пишите в комментариях, чем занимались в субботу и воскресенье. Мне отдохнуть не удалось, без предупреждения приехали гости из другого города.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
❤️Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! На конференции вы узнаете все про налоговые поправки и изменения налоговой системы в 2025 году. Лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Событие пройдет 12 сентября в Москве. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции.
Комментарии5
Доброе утро, коллеги! Как ваши выходные? К работе готовы?
Мамочки....
Печально...