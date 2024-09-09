💥Обзор новостей: удаленка ушла из России, развод только после консультации психолога, лечение электрошоком возвращается

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Стать банкротом с 2025 года будет в 33 раза дороже. С 1 января 2025 года резко вырастет госпошлина за подачу заявления о банкротстве, предупреждают юристы. Для физических лиц она взлетит с 300 рублей до 10 тысяч рублей, а для компаний — с 6 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Удаленка почти полностью ушла из России, заявили исследователи из ВШЭ. Остался лишь 1% работающих вне офиса. Нежелание компаний развивать направление приводит к усугублению дефицита кадров.

Доля россиян, ждущих ускорение роста цен в следующем месяце, достигла 34%. Это максимум с ноября 2023 года, следует из опроса ФОМ. Верят, что цены опустятся только 1% оптимистов.

OpeanAI хочет поднять задрать цены на до $2 тысяч. Рост стоимости подписки в 100 раз обусловлен выходом моделей новых Strawberry и Orion, которые будут на голову выше всех конкурентов. Поэтому топы компании считают, что такие нейронки не могут стоить всего 20$.

С 2025 года психологические заболевания будут лечить электрошоком. С 1 января 2025 года в России вступят в силу новые рекомендации лечения расстройств личности (РЛ). Инициативу одобрило Министерство здравоохранения РФ. Пациентам с РЛ будут проводить курс транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) — 15 процедур. Писатель Эрнест Хемингуэй, пройдя 13 сеансов ЭСТ, покончил с собой.

Русский язык в Армении стал иностранным. С нового учебного года он пропал из базовых предметов армянских школ и стал выборочным.

Россияне начали терять работу из-за нейросетей. Спрос на копирайтеров и редакторов снизился на 23% на фоне роста популярности ИИ, подсчитали в HeadHunter.

Российская вакцина от рака успешно прошла доклинические испытания, сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Теперь врачи ожидают разрешения для проведения испытаний на добровольцах. Применение вакцины особенно перспективно для пациентов с неоперабельными опухолями и тяжёлыми стадиями заболевания.

Авиабилеты по России в первом полугодии подорожали почти на 20%. В деньгах это примерно 1,5 тысячи рублей. Таким образом, средняя стоимость авиабилета, по данным ФАС, сегодня составляет 9 тысяч рублей.

Скончался легендарный телеведущий Александр Масляков. По предварительным данным, ведущий умер от рака лёгких. В 2022 году у него нашли неоперабельную опухоль.

iPhone 16 Pro Max в топовой комплектации будет стоить в России минимум 400 тысяч рублей. Такие цены выставили перекупщики, которые уже начали принимать заказы. При этом стоимость базового iPhone 16 128Gb начинается от 150 тысяч рублей. Презентация новинки пройдёт 9 сентября, а продажи начнутся с 20 сентября.

Россиянки, которые не хотят рожать — эгоистки, считают в Госдуме. Желание самореализации и «чистый эгоизм» являются главными демографическими проблемами России, заявил председатель комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

Россиян лишат возможности разводиться без консультации психолога. В ГД внесут проект об обязанности проходить консультации психолога до развода. Согласно документу, отправлять к специалисту будут пары, у которых есть несовершеннолетние дети или если один из супругов не хочет разводиться.