💥Обзор новостей: россияне стали несчастнее, дефицит кадров — 4,8 млн человек, в Краснодаре появилась пустыня

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Минэкономразвития ждет, что зарплаты россиян вырастут на 35% за 4 года. По прогнозам министерства, среднемесячные номинальные зарплаты россиян (до вычета НДФЛ, с учётом премий и надбавок) увеличатся с 88 тысяч рублей в 2024 году до 119 рублей в 2027 году.

Депутат Горелкин заявил, что из-за устаревающих серверов Google возникают риски для стабильности операционной системы Android. Без обновления кэширующих серверов Google на узлах российских операторов связи стабильность операционной системы Android вызывает опасения, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Дефицит кадров на рынке труда в России сегодня составляет от 2,8 до 4,8 млн человек. Ситуация ухудшается фактором демографической ямы и сокращением численности выпускников учебных заведений. 98% компаний испытывают кадровый голод.

Россия начала платить Китаю криптой. В первую группу импортёров, которым разрешили рассчитываться в цифровых валютах, вошли производители электроники, члены Торгово-промышленной палаты и несколько банков.

Минцифры заявило о планах создать российский аналог Starlink в 2027 году. На создание спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного интернета по всей стране компании «Бюро 1440» может потребоваться 445 млрд руб. до 2030 года. Это первая и пока предварительная оценка проекта.

Чип Neuralink может полностью восстановить зрение, в том числе если человек слепой от рождения. Чип работает даже если у человека вообще нет глаз, уверяет компания. Новое устройство будет называться Blindsight и позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и зрительный нерв.

iOS 18 убивает батареи iPhone. Спустя сутки после выхода новой ОС в соцсетях пользователи массово жалуются о том, что из-за обновления их аккумуляторы стали разряжаться ощутимо быстрее.

К годовщине битвы под Москвой ветераны получат выплаты по 40 тыс. рублей. В пресс-службе московского департамента социальной защиты населения отметили, что общее количество получателей единовременных выплат составит 1,3 тыс.

Роспотребнадзор в ближайшие дни представит новую вакцину против гриппа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что живая вакцина «Вектор Вак Квадри» создана без применения куриных эмбрионов, продукт будет готов для вывода на рынок.

Россияне стали несчастнее — ВЦИОМ. Индекс счастья россиян в августе 2024 достиг минимума с ноября 2014 года. Он опустился до 60 пунктов. «Определенно счастливыми» себя назвали только 32% участников опроса, еще 12% — «скорее счастливыми».

Краснодарское водохранилище пересохло из-за долгой жары, теперь по его дну катаются на квадроциклах. Уровень краснодарского водохранилища достиг 25,75 метра при норме 32,75 метра из-за жары. Сейчас эксплуатация искусственного водоема невозможна, так как при показателях ниже 25,85 метра водохранилище считается мертвым.