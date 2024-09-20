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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: мигрантов лашат ВНЖ за любые преступления, рекламу полного списания долгов запретят, Билл Гейтс против миллиардеров

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • ЦБ разработал законопроект о «комплексном» урегулировании долгов по кредитам. Банк России хочет узаконить практику соглашений банков, МФО и коллекторов по взысканию долгов с «общих» заемщиков. На поиск оптимального решения с клиентом им будут отводить до 30 дней. За это время ни один кредитор не сможет обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности. Проводить «комплексное» урегулирование смогут банки, микрофинансовые организации (МФО), профессиональные агентства, а также «Дом.рф».

  • Мигрантов будут лишать гражданства за любые преступления. Помимо преступников, депортировать будут и членов их семей. Также планируется расширить список административных правонарушений, за которые может быть прекращено действие ВНЖ.

  • В Госдуму внесен законопроект о регулировании рекламы услуг по банкротству. Нельзя будет обещать полное освобождение от долгов, призывать не платить долги.

  • Российские власти обсудили повышение взноса в бюджет со сделок по продаже зарубежным бизнесом активов в России. Взносы в размере 15% платятся в бюджет со сделок по продаже российских активов резидентами недружественных стран.

  • Таксисты попросили снизить штрафы за отсутствие новой страховки для перевозчиков. Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) попросила Минтранс смягчить наказание за отсутствие у таксистов договоров обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП). Закон об ОСГОП начал действовать с 1 сентября 2024 года. Перевозчик должен оформить этот документ в течение 60 дней с момента вступления в силу новых требований. Иначе грозит штраф — до 50 тысяч рублей для ИП или главы транспортной компании и до 1 млн рублей для юрлица.

  • Паблики с мемами про чайлдфри в соцсетях начали блокировать. Бежецкий межрайонный суд Тверской области постановил заблокировать три группы во «ВКонтакте» с мемами о чайлдфри. Запретить группы потребовала прокуратура.

  • Матвиенко объяснила необходимость запрета идеологии чайлдфри. «Мы никогда не допустим нарушения прав женщин, которые не могут иметь детей или не хотят иметь детей — это их право. Но мы как государство не имеем права позволять, чтобы такой проект, такая идеология реализовывалась в России», — сказала Валентина Матвиенко.

  • В ГД посчитали, что жилье можно будет купить намного дешевле, чем раньше. Председатель Комитета по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что из-за снижения спроса и ипотечного кредитования россияне смогут приобрести жильё намного дешевле, чем сделали бы это полгода назад. В среднем цены упадут на 30% от текущих значений, спрогнозировал депутат.

  • Елена Блиновская погасила более 230 млн рублей налоговой задолженности из 908 млн.

  • США ввели санкции против Международного расчетного банка и Тимер Банка.

    Минфин США считает, что эти организации могли помогать России и КНДР обходить санкции.

  • Билл Гейтс заявил, что забирал бы у миллиардеров 70% капитала, если бы занимался налогами. По его мнению, само существование миллиардеров — это дикость.

  • Пятница!

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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