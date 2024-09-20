💥Обзор новостей: мигрантов лашат ВНЖ за любые преступления, рекламу полного списания долгов запретят, Билл Гейтс против миллиардеров

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

ЦБ разработал законопроект о «комплексном» урегулировании долгов по кредитам. Банк России хочет узаконить практику соглашений банков, МФО и коллекторов по взысканию долгов с «общих» заемщиков. На поиск оптимального решения с клиентом им будут отводить до 30 дней. За это время ни один кредитор не сможет обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности. Проводить «комплексное» урегулирование смогут банки, микрофинансовые организации (МФО), профессиональные агентства, а также «Дом.рф».

Мигрантов будут лишать гражданства за любые преступления. Помимо преступников, депортировать будут и членов их семей. Также планируется расширить список административных правонарушений, за которые может быть прекращено действие ВНЖ.

В Госдуму внесен законопроект о регулировании рекламы услуг по банкротству. Нельзя будет обещать полное освобождение от долгов, призывать не платить долги.

Российские власти обсудили повышение взноса в бюджет со сделок по продаже зарубежным бизнесом активов в России. Взносы в размере 15% платятся в бюджет со сделок по продаже российских активов резидентами недружественных стран.

Таксисты попросили снизить штрафы за отсутствие новой страховки для перевозчиков. Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) попросила Минтранс смягчить наказание за отсутствие у таксистов договоров обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП). Закон об ОСГОП начал действовать с 1 сентября 2024 года. Перевозчик должен оформить этот документ в течение 60 дней с момента вступления в силу новых требований. Иначе грозит штраф — до 50 тысяч рублей для ИП или главы транспортной компании и до 1 млн рублей для юрлица.

Паблики с мемами про чайлдфри в соцсетях начали блокировать. Бежецкий межрайонный суд Тверской области постановил заблокировать три группы во «ВКонтакте» с мемами о чайлдфри. Запретить группы потребовала прокуратура.

Матвиенко объяснила необходимость запрета идеологии чайлдфри. «Мы никогда не допустим нарушения прав женщин, которые не могут иметь детей или не хотят иметь детей — это их право. Но мы как государство не имеем права позволять, чтобы такой проект, такая идеология реализовывалась в России», — сказала Валентина Матвиенко.

В ГД посчитали, что жилье можно будет купить намного дешевле, чем раньше. Председатель Комитета по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что из-за снижения спроса и ипотечного кредитования россияне смогут приобрести жильё намного дешевле, чем сделали бы это полгода назад. В среднем цены упадут на 30% от текущих значений, спрогнозировал депутат.

Елена Блиновская погасила более 230 млн рублей налоговой задолженности из 908 млн.

США ввели санкции против Международного расчетного банка и Тимер Банка. Минфин США считает, что эти организации могли помогать России и КНДР обходить санкции.

Билл Гейтс заявил, что забирал бы у миллиардеров 70% капитала, если бы занимался налогами. По его мнению, само существование миллиардеров — это дикость.