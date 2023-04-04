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Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в октябре. Выбирайте и смотрите!

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Календарь вебинаров для бухгалтера в октябре. Выбирайте и смотрите!
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Анонс вебинаров на октябрь

Не пропустите полезные материалы. Первый вебинар начнется уже 2 октября!

Не пропустите полезные материалы.

Тема вебинара

Дата

Время

1

Выездные налоговые проверки: что ждать бизнесу в 2025 году

2 октября

11:00

2

Движение денежных средств наглядно: умные таблицы и дашборд

3 октября

13:00

3

Изменения в миграционном и воинском учете

8 октября

11:00

4

Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС

9 октября

11:00

5

Торговый сбор: все от расчета до отражения в учете

9 октября

15:00

6

Тренинг. Заполнение статформы ФТС в личном кабинете участника ВЭД

10 октября

15:00

7

Налоговая реформа: как экономить на налогах. Практические советы для бухгалтеров, руководителей и собственников

15 октября

11:00

8

Финансовая модель бизнеса: построение и частые ошибки

17 октября

11:00

9

Изменения в кадром и воинском учете 2024-2025

17 октября

15:00

10

Обзор изменений по кассам – 2025

22 октября

11:00

11

НДС: декларация за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 г

22 октября

15:00

12

Все методы налоговой оптимизации

29 октября

11:00

Даже если вебинар уже прошел, вы можете посмотреть его запись. Сейчас в архиве почти 700 записей прошедших трансляций. Все они бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.

Ольга Кондакова
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