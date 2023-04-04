Календарь вебинаров для бухгалтера в октябре. Выбирайте и смотрите!

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Анонс вебинаров на октябрь
Не пропустите полезные материалы. Первый вебинар начнется уже 2 октября!
Не пропустите полезные материалы.
№
Тема вебинара
Дата
Время
1
2 октября
11:00
2
3 октября
13:00
3
8 октября
11:00
4
9 октября
11:00
5
9 октября
15:00
6
Тренинг. Заполнение статформы ФТС в личном кабинете участника ВЭД
10 октября
15:00
7
Налоговая реформа: как экономить на налогах. Практические советы для бухгалтеров, руководителей и собственников
15 октября
11:00
8
17 октября
11:00
9
17 октября
15:00
10
22 октября
11:00
11
22 октября
15:00
12
29 октября
11:00
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