💥Обзор новостей: ЦБ предложил закрепить оплату по единому QR-коду, заключенным заменят срок чтением, ФАС взялась за яйца

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

ЦБ предложил уведомлять о взятых кредитах через портал Госуслуг. «Мы хотим дать возможность, чтобы люди могли ознакамливаться, что на них оформляется кредит, через личные кабинеты или портал «Госуслуг». С Минцифры работаем», — рассказала Эльвира Набиуллина.

Депутаты Госдумы предложили сокращать срок пребывания в колониях за каждую прочитанную книгу. Соответствующее обращение поступило в Минюст РФ. Депутаты от партии «Новые люди» предложили уменьшать срок пребывания в колониях на четыре дня за каждую прочтенную книгу. По их мнению, литература поможет сформировать у заключенных общепринятые моральные ценности и будет способствовать «преобразованию личности».

Банки начали блокировать счета в рамках закона о возмещении средств. Банки заморозили 30 тысяч счетов в первый день работы нового закона о возмещении средств в случаях, если кредитные организации допустили перевод на счета мошенников из базы ЦБ. Ежедневно банкам приходится «охлаждать» около 20 тысяч переводов.

ЦБ предложил закрепить в законе оплату через унифицированный QR-код. Центробанк предлагает закрепить в законе норму об оплате покупок с помощью одного универсального QR-кода, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Торговым сетям запретят принимать вознаграждение от поставщиков куриных яиц за продажу больших объемов. Минсельхоз и Минэкономразвития поддержали новый механизм сдерживания цен на куриные яйца. Согласно идеи ФАС торговые сети не смогут брать вознаграждение от поставщиков за реализацию определенного количества товара. Сейчас вознаграждение составляет до 5% от стоимости приобретенных яиц.

У матерей при разводе предложили забирать сыновей страше восьми лет и отдавать отцам. Так депутат Дмитрий Кузнецов собрался решить проблему неуплаты алиментов. «Нашел решение. Всего лишь необходимо после развода оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами. Ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины.* Заодно сразу вырастет рождаемость и уменьшится количество разводов. Без копейки бюджетных денег», — заявил депутат в своем тг-канале.

Аукционный дом Sotheby’s закрывается в России и ликвидирует российское юрлицо ООО «Сотбис». Глава офиса в России Ирина Степанова подтвердила закрытие компании, отметив, что это предсказуемо на фоне санкций.

Россия возглавила десятку стран с наибольшими объемами импорта автомобилей из Китая. С начала года из Китая было ввезено более 705,5 тыс. автомобилей на сумму $1,6 млрд.

В России решили не менять 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации. В России есть 140 тыс. лифтов с истекшим сроком эксплуатации, которые нужно поменять к февралю 2025 года. Однако, в Госдуме хотят перенести замену кабин поскольку до февраля 2025 года заменить их не получится.