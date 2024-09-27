Новое резюме Консультации
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ЦБ предложил закрепить оплату по единому QR-коду, заключенным заменят срок чтением, ФАС взялась за яйца

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • ЦБ предложил уведомлять о взятых кредитах через портал Госуслуг. «Мы хотим дать возможность, чтобы люди могли ознакамливаться, что на них оформляется кредит, через личные кабинеты или портал «Госуслуг». С Минцифры работаем», — рассказала Эльвира Набиуллина.

  • Депутаты Госдумы предложили сокращать срок пребывания в колониях за каждую прочитанную книгу. Соответствующее обращение поступило в Минюст РФ. Депутаты от партии «Новые люди» предложили уменьшать срок пребывания в колониях на четыре дня за каждую прочтенную книгу. По их мнению, литература поможет сформировать у заключенных общепринятые моральные ценности и будет способствовать «преобразованию личности».

  • Банки начали блокировать счета в рамках закона о возмещении средств. Банки заморозили 30 тысяч счетов в первый день работы нового закона о возмещении средств в случаях, если кредитные организации допустили перевод на счета мошенников из базы ЦБ. Ежедневно банкам приходится «охлаждать» около 20 тысяч переводов.

  • ЦБ предложил закрепить в законе оплату через унифицированный QR-код. Центробанк предлагает закрепить в законе норму об оплате покупок с помощью одного универсального QR-кода, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

  • Торговым сетям запретят принимать вознаграждение от поставщиков куриных яиц за продажу больших объемов. Минсельхоз и Минэкономразвития поддержали новый механизм сдерживания цен на куриные яйца. Согласно идеи ФАС торговые сети не смогут брать вознаграждение от поставщиков за реализацию определенного количества товара. Сейчас вознаграждение составляет до 5% от стоимости приобретенных яиц.

  • У матерей при разводе предложили забирать сыновей страше восьми лет и отдавать отцам.

    Так депутат Дмитрий Кузнецов собрался решить проблему неуплаты алиментов. «Нашел решение. Всего лишь необходимо после развода оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами. Ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины.* Заодно сразу вырастет рождаемость и уменьшится количество разводов. Без копейки бюджетных денег», — заявил депутат в своем тг-канале.

  • Аукционный дом Sotheby’s закрывается в России и ликвидирует российское юрлицо ООО «Сотбис». Глава офиса в России Ирина Степанова подтвердила закрытие компании, отметив, что это предсказуемо на фоне санкций.

  • Россия возглавила десятку стран с наибольшими объемами импорта автомобилей из Китая. С начала года из Китая было ввезено более 705,5 тыс. автомобилей на сумму $1,6 млрд.

  • В России решили не менять 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации. В России есть 140 тыс. лифтов с истекшим сроком эксплуатации, которые нужно поменять к февралю 2025 года. Однако, в Госдуме хотят перенести замену кабин поскольку до февраля 2025 года заменить их не получится.

  • Мединский: учиться в школе 11 лет — непозволительная роскошь. В России из-за дефицита кадров может начаться реформа в образовании, чтобы школьники раньше шли работать. Помощник президента Владимир Мединский считает, что продолжительность образования в российских школах следует сократить, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией. А опыт работы 25 лет будет требовать от школьников?

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Смотрите запись V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». В записи вы найдете все презентации спикеров, видео выступления, разбитые по темам, а еще сюрприз от «Клерка» — конспекты всех выступлений наших экспертов с наглядными таблицами, примерами и ссылками на полезные материалы. Смотрите, читайте и изучайте в удобном для вас режиме!

Получить запись конференции

Записи всех вебинаров, включая запись конференции, входят в подписку «Клерк.Премиум».

Комментарии

17
  • Ирина

    ЦБ предложил уведомлять о взятых кредитах через портал Госуслуг

    Хорошее, нужное предложение. Если бы его реализовали, было-бы чудесно.

  • Вита Петрова
    Ведущий специалист

    В России решили не менять 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации. В России есть 140 тыс. лифтов с истекшим сроком эксплуатации, которые нужно поменять к февралю 2025 года. Однако, в Госдуме хотят перенести замену кабин поскольку до февраля 2025 года заменить их не получится.

    По моему это преступно так рисковать, было же время, почему не озаботились?

    Депутаты Госдумы предложили сокращать срок пребывания в колониях за каждую прочитанную книгу.

    а кто проверять сочинения будет? сотрудники колонии? или как они докажут, что им закон писан и понят?