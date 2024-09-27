💥Обзор новостей: ЦБ предложил закрепить оплату по единому QR-коду, заключенным заменят срок чтением, ФАС взялась за яйца

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
ЦБ предложил уведомлять о взятых кредитах через портал Госуслуг. «Мы хотим дать возможность, чтобы люди могли ознакамливаться, что на них оформляется кредит, через личные кабинеты или портал «Госуслуг». С Минцифры работаем», — рассказала Эльвира Набиуллина.
Депутаты Госдумы предложили сокращать срок пребывания в колониях за каждую прочитанную книгу. Соответствующее обращение поступило в Минюст РФ. Депутаты от партии «Новые люди» предложили уменьшать срок пребывания в колониях на четыре дня за каждую прочтенную книгу. По их мнению, литература поможет сформировать у заключенных общепринятые моральные ценности и будет способствовать «преобразованию личности».
Банки начали блокировать счета в рамках закона о возмещении средств. Банки заморозили 30 тысяч счетов в первый день работы нового закона о возмещении средств в случаях, если кредитные организации допустили перевод на счета мошенников из базы ЦБ. Ежедневно банкам приходится «охлаждать» около 20 тысяч переводов.
ЦБ предложил закрепить в законе оплату через унифицированный QR-код. Центробанк предлагает закрепить в законе норму об оплате покупок с помощью одного универсального QR-кода, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Торговым сетям запретят принимать вознаграждение от поставщиков куриных яиц за продажу больших объемов. Минсельхоз и Минэкономразвития поддержали новый механизм сдерживания цен на куриные яйца. Согласно идеи ФАС торговые сети не смогут брать вознаграждение от поставщиков за реализацию определенного количества товара. Сейчас вознаграждение составляет до 5% от стоимости приобретенных яиц.
У матерей при разводе предложили забирать сыновей страше восьми лет и отдавать отцам.
Так депутат Дмитрий Кузнецов собрался решить проблему неуплаты алиментов. «Нашел решение. Всего лишь необходимо после развода оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами. Ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины.* Заодно сразу вырастет рождаемость и уменьшится количество разводов. Без копейки бюджетных денег», — заявил депутат в своем тг-канале.
Аукционный дом Sotheby’s закрывается в России и ликвидирует российское юрлицо ООО «Сотбис». Глава офиса в России Ирина Степанова подтвердила закрытие компании, отметив, что это предсказуемо на фоне санкций.
Россия возглавила десятку стран с наибольшими объемами импорта автомобилей из Китая. С начала года из Китая было ввезено более 705,5 тыс. автомобилей на сумму $1,6 млрд.
В России решили не менять 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации. В России есть 140 тыс. лифтов с истекшим сроком эксплуатации, которые нужно поменять к февралю 2025 года. Однако, в Госдуме хотят перенести замену кабин поскольку до февраля 2025 года заменить их не получится.
Мединский: учиться в школе 11 лет — непозволительная роскошь. В России из-за дефицита кадров может начаться реформа в образовании, чтобы школьники раньше шли работать. Помощник президента Владимир Мединский считает, что продолжительность образования в российских школах следует сократить, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией. А опыт работы 25 лет будет требовать от школьников?
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Комментарии17
Доброе утро, коллеги! Пятница!
Доброе, доброе!!!
УРА!! ПЯТНИЦА!!!
Ура!!!
Доброе утро!
Хорошее, нужное предложение. Если бы его реализовали, было-бы чудесно.
Согласна! Отличная функция!
По моему это преступно так рисковать, было же время, почему не озаботились?
а кто проверять сочинения будет? сотрудники колонии? или как они докажут, что им закон писан и понят?
И еще вопрос, а если будут читать не "Преступление и наказание" или "Войну и мир", а тонюсенькую книгу - рассказы, тоже будет считаться? Бредятина полная
креативщики думские)