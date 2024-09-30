Хотите публиковать посты на «Клерке»? Подтвердите свой телефон в профиле

Всю прошлую неделю «Клерк» атаковали спамеры. Мы их победили, но нам пришлось ужесточить регистрацию и авторизацию на сайте. Теперь, если вы хотите опубликовать пост в Трибуне или в блоге компаний, вы должны подтвердить свой телефон на сайте. Проверьте свои профили!

Вся прошлая неделя на «Клерке» прошла под лозунгом «забань спамера». Эти нелегалы устроили нам буквально массированную атаку. Админы только и успевали их отправлять в «бан». Наш умный it-отдел придумал, как решить эту проблему — теперь у каждого автора должен быть подтвержден номер телефона в профиле.

❗️Внимание. Без подтверждения номера телефона вы не сможете размещать свои статьи и обзоры на «Клерке». Зайдите в свой профиль и добавьте актуальную информацию.

Как это сделать

Заходите в свой аккаунт и выбирайте кнопочку «Настройки».

Затем выбирайте кнопку «Безопасность». Вносите номер телефона и сохраняйтесь.

Теперь номер подтвержден и вы можете публиковать статьи в Трибуне. Если возникнут какие-то сложности или вопросы, пишите.