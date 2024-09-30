Хотите публиковать посты на «Клерке»? Подтвердите свой телефон в профиле

Вся прошлая неделя на «Клерке» прошла под лозунгом «забань спамера». Эти нелегалы устроили нам буквально массированную атаку. Админы только и успевали их отправлять в «бан». Наш умный it-отдел придумал, как решить эту проблему — теперь у каждого автора должен быть подтвержден номер телефона в профиле.
❗️Внимание. Без подтверждения номера телефона вы не сможете размещать свои статьи и обзоры на «Клерке». Зайдите в свой профиль и добавьте актуальную информацию.
Как это сделать
Заходите в свой аккаунт и выбирайте кнопочку «Настройки».
Затем выбирайте кнопку «Безопасность». Вносите номер телефона и сохраняйтесь.
Теперь номер подтвержден и вы можете публиковать статьи в Трибуне. Если возникнут какие-то сложности или вопросы, пишите.
Комментарии5
Наталья, в перечне вижу статью "Ретроградный меркурий", а посмотреть нет возможности (пишет страница не найдена) . Это у меня только?
Татьяна, у нас был местный ретроградный меркурий, но уже прошел, все уже хорошо)) Тот пост был тестовым
Очень жаль) Намечался очень интересный пост))
И как сильно просели посты в Трибуну после этого изменения?
Объективно можно будет сказать в пн, давайте все еще недельку понаблюдаем. Хотелось бы больше стат.данных получить.