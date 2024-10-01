💥Обзор новостей: пенсии и маткапитал проиндексируют, за переезд из аварийного дома придется доплатить, коммуналка опять подорожает

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

С 1 января страховые пенсии в России могут проиндексировать на 7,3%, а социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2025 года на 14.75%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Размер страховой пенсии по старости на конец 2025 г. составит 24 059 руб. (на конец 2024 г. – 22 376 руб.). А средний размер социальной пенсии вырастет до 15,5 тыс. руб.

Минфин заложил в бюджет двукратный рост сборов от налога на вклады. Поступления в 2025 году от налога на процентные доходы могут составить 251,5 млрд рублей, это в 2,3 раза больше оценочной суммы сборов в 2024 году, которая составила 198,5 млрд рублей. Такой рост связан с высокими уровнями ставок по вкладам и ростом сбережений россиян.

С 1 октября утильсбор для инома­рок повысят на 70—85%, а затем он будет индексироваться на 10—20% с 1 января каждого следующего года до 2030 года. Повышение не коснется автомобилей с объемом двигателя до 3 л для личного пользования, если автовладелец оплатил все налоги и пошлины и не будет продавать машину в течение года.

1 октября будут проиндексированы зарплаты бюджетников и пенсии военных. Оплата труда работников федеральных госучреждений будет увеличена на 5,1%. А пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%.

Россиянам могут разрешить передавать пенсионные баллы родителям. Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который разрешит россиянам отдать свои пенсионные баллы родителям. Ежегодно передавать родителям можно будет два балла: по одному отцу и матери либо оба балла единственному родителю.

Маткапитал проиндексируют с 1 февраля на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 тыс. рублей, сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит 893 тыс. рублей.

Россиян могут обязать доплачивать за переселение из аварийного жилья. Минстрой планирует ужесточить с 2025 года правила расселения граждан из аварийных домов. Предлагается несколько снизить компенсации за изымаемое жилье, а также обязать граждан доплачивать в случае предоставления им более дорогой жилплощади.

Коммунальные услуги снова подорожают. С 1 июля 2025 года платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) россиян по всей стране возрастут в среднем на 11,9%. Также со следующего года на 10,3% вырастут тарифы на газ. Согласно прогнозу социально-экономического развития с 1 июля 2026 года тарифы ЖКХ в среднем проиндексируют на 5,4%, с 1 июля 2027 — на 4,8%.

В России предлагают запретить платить медицинским работникам меньше 48 тысяч рублей. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут законопроект о зарплате при работе на полную ставку младшего и среднего медперсонала не ниже 2,5 МРОТ, а медработников с высшим образованием — не ниже четырех МРОТ.

В России появится первый пивной курорт. Бренд безалкогольного пива «Велкопоповицкий Козел» (Velkopopovický Kozel Černý Bez Alkoholu) запустит курорт «Пивнов Градец» на территории Краснодарского края в 2025 году. Там появится шатер с гаданием по пивной пене, лабиринт, бар, бассейн. Сутки на пивном курорте обойдутся минимум в 10 тысяч рублей. Размещение гостей будет осуществляться по системе «Все включено». Курорт будет работать с мая по октябрь.