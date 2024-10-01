Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: пенсии и маткапитал проиндексируют, за переезд из аварийного дома придется доплатить, коммуналка опять подорожает

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • С 1 января страховые пенсии в России могут проиндексировать на 7,3%, а социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2025 года на 14.75%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Размер страховой пенсии по старости на конец 2025 г. составит 24 059 руб. (на конец 2024 г. – 22 376 руб.). А средний размер социальной пенсии вырастет до 15,5 тыс. руб.

  • Минфин заложил в бюджет двукратный рост сборов от налога на вклады. Поступления в 2025 году от налога на процентные доходы могут составить 251,5 млрд рублей, это в 2,3 раза больше оценочной суммы сборов в 2024 году, которая составила 198,5 млрд рублей. Такой рост связан с высокими уровнями ставок по вкладам и ростом сбережений россиян.

  • С 1 октября утильсбор для инома­рок повысят на 70—85%, а затем он будет индексироваться на 10—20% с 1 января каждого следующего года до 2030 года. Повышение не коснется автомобилей с объемом двигателя до 3 л для личного пользования, если автовладелец оплатил все налоги и пошлины и не будет продавать машину в течение года.

  • 1 октября будут проиндексированы зарплаты бюджетников и пенсии военных. Оплата труда работников федеральных госучреждений будет увеличена на 5,1%. А пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%.

  • Россиянам могут разрешить передавать пенсионные баллы родителям.

    Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который разрешит россиянам отдать свои пенсионные баллы родителям. Ежегодно передавать родителям можно будет два балла: по одному отцу и матери либо оба балла единственному родителю.

  • Маткапитал проиндексируют с 1 февраля на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 тыс. рублей, сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит 893 тыс. рублей.

  • Россиян могут обязать доплачивать за переселение из аварийного жилья. Минстрой планирует ужесточить с 2025 года правила расселения граждан из аварийных домов.

    Предлагается несколько снизить компенсации за изымаемое жилье, а также обязать граждан доплачивать в случае предоставления им более дорогой жилплощади.

  • Коммунальные услуги снова подорожают. С 1 июля 2025 года платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) россиян по всей стране возрастут в среднем на 11,9%. Также со следующего года на 10,3% вырастут тарифы на газ. Согласно прогнозу социально-экономического развития с 1 июля 2026 года тарифы ЖКХ в среднем проиндексируют на 5,4%, с 1 июля 2027 — на 4,8%.

  • В России предлагают запретить платить медицинским работникам меньше 48 тысяч рублей. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут законопроект о зарплате при работе на полную ставку младшего и среднего медперсонала не ниже 2,5 МРОТ, а медработников с высшим образованием — не ниже четырех МРОТ.

  • В России появится первый пивной курорт. Бренд безалкогольного пива «Велкопоповицкий Козел» (Velkopopovický Kozel Černý Bez Alkoholu) запустит курорт «Пивнов Градец» на территории Краснодарского края в 2025 году. Там появится шатер с гаданием по пивной пене, лабиринт, бар, бассейн. Сутки на пивном курорте обойдутся минимум в 10 тысяч рублей. Размещение гостей будет осуществляться по системе «Все включено». Курорт будет работать с мая по октябрь.

  • Осенью ожидается рост цен на услуги колдунов и тарологов. Все из-за внезапной страсти бизнесменов к эзотерике. В последнее время, к услугам гадалок часто стали обращаться крупные компании.

  • Большинство россиян слышали о крипте, но не понимают что это. Маркетплейс «Сравни» выяснил, что 16% респондентов никогда не слышали об этой сфере, около 20% россиян имеют опыт работы с криптовалютой, но подавляющее большинство опрощенных — 66% слышали о криптовалютах, но не знают деталей.

  • Власти Пхукета хотят запретить въезд на остров туристам, у которых на счету нет 300 тысяч батов (~900 тысяч рублей). «Наплыв иностранцев привел к снижению числа платежеспособных путешественников. Это не только отрицательно влияет на жизнь местных граждан, но и создает негативный фон для более состоятельных туристов», – пояснили власти.

  • Такси постепенно уходит в серую зону. Ужесточение требований к водителям, рост цен на автомобили, новые платежи, а также монополия агрегатора Яндекс

    заставляет таксистов уходить из официальной части бизнеса. В результате растет число чатов в соцсетях, где пассажиры могут напрямую находить водителей. На данный момент в Telegram есть 234 группы и 29 чат-ботов для вызова такси, а во «В контакте» – 3800 (!) групп для вызова такси и совместных поездок.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

16
    • Ирина
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      Доброе утро! Настроение замечательное! Вчера закончила плед и сегодня принесла на работу похвастаться

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      • Наталия Лукина

        Ничего себе, сами связали? Какой красивый! Расцветка замечательная, очень классно сочетаются цвета!

        • Ирина

          Долго к нему подступалась, нитки подбирала, а потом раз - и готово!

          • Наталия Лукина

            Очень круто получилось! Прямо идеальное сочетание и очень красиво и ровно все))

    • Алейда

      Отлично, только Клерк опять поломался(( нет уведомлений о комментариях и в списке новостей опять пропала разбивка по датам(

    • Алейда

      У меня кот сегодня так же проснулся под мой будильник, посмотрел вокруг, обернулся вокруг своей оси и опять спать лёг)

  • Наталия Лукина

    Подеюсь своей новостью - начала ремонт на кухне. Вчера до часа ночи обдирала обои, зашпаклевала. Сегодня вечером покрашу потолок. Если не помру, завтра начну клеить обои, но нужен второй человек))

    • Ирина

      Сил вам и терпения. Ремонт - это серьёзно.