💥Обзор новостей: пенсии и маткапитал проиндексируют, за переезд из аварийного дома придется доплатить, коммуналка опять подорожает

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
С 1 января страховые пенсии в России могут проиндексировать на 7,3%, а социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2025 года на 14.75%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Размер страховой пенсии по старости на конец 2025 г. составит 24 059 руб. (на конец 2024 г. – 22 376 руб.). А средний размер социальной пенсии вырастет до 15,5 тыс. руб.
Минфин заложил в бюджет двукратный рост сборов от налога на вклады. Поступления в 2025 году от налога на процентные доходы могут составить 251,5 млрд рублей, это в 2,3 раза больше оценочной суммы сборов в 2024 году, которая составила 198,5 млрд рублей. Такой рост связан с высокими уровнями ставок по вкладам и ростом сбережений россиян.
С 1 октября утильсбор для иномарок повысят на 70—85%, а затем он будет индексироваться на 10—20% с 1 января каждого следующего года до 2030 года. Повышение не коснется автомобилей с объемом двигателя до 3 л для личного пользования, если автовладелец оплатил все налоги и пошлины и не будет продавать машину в течение года.
1 октября будут проиндексированы зарплаты бюджетников и пенсии военных. Оплата труда работников федеральных госучреждений будет увеличена на 5,1%. А пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%.
Россиянам могут разрешить передавать пенсионные баллы родителям.
Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который разрешит россиянам отдать свои пенсионные баллы родителям. Ежегодно передавать родителям можно будет два балла: по одному отцу и матери либо оба балла единственному родителю.
Маткапитал проиндексируют с 1 февраля на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 тыс. рублей, сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит 893 тыс. рублей.
Россиян могут обязать доплачивать за переселение из аварийного жилья. Минстрой планирует ужесточить с 2025 года правила расселения граждан из аварийных домов.
Предлагается несколько снизить компенсации за изымаемое жилье, а также обязать граждан доплачивать в случае предоставления им более дорогой жилплощади.
Коммунальные услуги снова подорожают. С 1 июля 2025 года платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) россиян по всей стране возрастут в среднем на 11,9%. Также со следующего года на 10,3% вырастут тарифы на газ. Согласно прогнозу социально-экономического развития с 1 июля 2026 года тарифы ЖКХ в среднем проиндексируют на 5,4%, с 1 июля 2027 — на 4,8%.
В России предлагают запретить платить медицинским работникам меньше 48 тысяч рублей. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут законопроект о зарплате при работе на полную ставку младшего и среднего медперсонала не ниже 2,5 МРОТ, а медработников с высшим образованием — не ниже четырех МРОТ.
В России появится первый пивной курорт. Бренд безалкогольного пива «Велкопоповицкий Козел» (Velkopopovický Kozel Černý Bez Alkoholu) запустит курорт «Пивнов Градец» на территории Краснодарского края в 2025 году. Там появится шатер с гаданием по пивной пене, лабиринт, бар, бассейн. Сутки на пивном курорте обойдутся минимум в 10 тысяч рублей. Размещение гостей будет осуществляться по системе «Все включено». Курорт будет работать с мая по октябрь.
Осенью ожидается рост цен на услуги колдунов и тарологов. Все из-за внезапной страсти бизнесменов к эзотерике. В последнее время, к услугам гадалок часто стали обращаться крупные компании.
Большинство россиян слышали о крипте, но не понимают что это. Маркетплейс «Сравни» выяснил, что 16% респондентов никогда не слышали об этой сфере, около 20% россиян имеют опыт работы с криптовалютой, но подавляющее большинство опрощенных — 66% слышали о криптовалютах, но не знают деталей.
Власти Пхукета хотят запретить въезд на остров туристам, у которых на счету нет 300 тысяч батов (~900 тысяч рублей). «Наплыв иностранцев привел к снижению числа платежеспособных путешественников. Это не только отрицательно влияет на жизнь местных граждан, но и создает негативный фон для более состоятельных туристов», – пояснили власти.
Такси постепенно уходит в серую зону. Ужесточение требований к водителям, рост цен на автомобили, новые платежи, а также монополия агрегатора Яндекс
заставляет таксистов уходить из официальной части бизнеса. В результате растет число чатов в соцсетях, где пассажиры могут напрямую находить водителей. На данный момент в Telegram есть 234 группы и 29 чат-ботов для вызова такси, а во «В контакте» – 3800 (!) групп для вызова такси и совместных поездок.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии16
Доброе утро, коллеги! Как настроение?
Доброе утро! Настроение замечательное! Вчера закончила плед и сегодня принесла на работу похвастаться
Ничего себе, сами связали? Какой красивый! Расцветка замечательная, очень классно сочетаются цвета!
Долго к нему подступалась, нитки подбирала, а потом раз - и готово!
Очень круто получилось! Прямо идеальное сочетание и очень красиво и ровно все))
Отлично, только Клерк опять поломался(( нет уведомлений о комментариях и в списке новостей опять пропала разбивка по датам(
Так, принято! Сейчас все выясним!
У меня кот сегодня так же проснулся под мой будильник, посмотрел вокруг, обернулся вокруг своей оси и опять спать лёг)
Счастливый!!!
Подеюсь своей новостью - начала ремонт на кухне. Вчера до часа ночи обдирала обои, зашпаклевала. Сегодня вечером покрашу потолок. Если не помру, завтра начну клеить обои, но нужен второй человек))
Сил вам и терпения. Ремонт - это серьёзно.