Мне не отдают бухгалтерскую базу. А так можно?

На днях мне жаловалась подруга-предприниматель, ее бухгалтер-аутсорсер сказала, что она не обязана отдавать ей базу, в которой вела бухгалтерский учет по ее компании. Мол, это ее интеллектуальная база, да и зачем оно вам?
Подруга очень удивилась и позвонила мне с просьбой узнать у вас, наши дорогие пользователи в чем дело, почему так происходит и прав ли ее бухгалтер в данном случае. Или получается, что передача бухгалтерии на аутсорс — равнозначна потери контроля над всеми данными.
Для чего может понадобиться доступ к базе:
для аудита;
для ИФНС;
для продажи компании;
для другого бухгалтера;
в целом для понимания ситуации.
Мне кажется, что нежелание делиться данными говорит о том, что бухучет просто-напросто не вели нормально, сэкономили на ПО, завели табличку в Excel и туда добавляли данные, как придется. Согласны? Конечно, бухгалтеры могут как угодно вести базу по клиенту, но заявлять, что «не отдам — мое» и «это моя интеллектуальная собственность» довольно странно. Или это нормально? Еще один вариант — возможно, бухгалтер посчитала, что ей «не доплачивают» и это вот это «не отдам» — своего рода шантаж.
Хотим разобраться в ситуации и узнать ваше мнение. Примите, пожалуйста, участие в анонимном голосовании.
Можно ли не отдавать базу клиенту?
Анонимный опрос
Напишите, пожалуйста, свое мнение. Как вы считаете, почему возникла такая ситуация? И как из нее выйти?
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Комментарии11
Договор - в студию
Мои мысли читаете, Владислав! Я тоже спросила, а не прописано ли это условие в договоре, но нет.
Ну тогда всё может быть😏 Надо смотреть тот договор, что есть. Он может быть составлен таким образом, что оказание услуг по ведению бу/ну осуществляется в виде консультаций со всеми вытекающими
Не, договор на оказание бухгалтерских услуг, ведение учета и тд.
Ну не отдают, может бухгалтер стесняется
Чего именно?))
Почему они должны ее отдать вообще? Сама база это собственность того, кому принадлежит лицензия.
А разве данные по клиенту принадлежат не ему?