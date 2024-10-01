Мне не отдают бухгалтерскую базу. А так можно?

Интересная ситуация. Предприниматели стали сталкиваться с ситуацией, когда бухгалтеры на аутсорсе отказываются отдавать им базу, в которой вели бухучет. Более того, некоторые не ведут базу в 1С, а заводят ее в Excel и все равно отказываются отдавать ее клиенту. Почему так происходит?

На днях мне жаловалась подруга-предприниматель, ее бухгалтер-аутсорсер сказала, что она не обязана отдавать ей базу, в которой вела бухгалтерский учет по ее компании. Мол, это ее интеллектуальная база, да и зачем оно вам?

Подруга очень удивилась и позвонила мне с просьбой узнать у вас, наши дорогие пользователи в чем дело, почему так происходит и прав ли ее бухгалтер в данном случае. Или получается, что передача бухгалтерии на аутсорс — равнозначна потери контроля над всеми данными.

Для чего может понадобиться доступ к базе:

для аудита;

для ИФНС;

для продажи компании;

для другого бухгалтера;

в целом для понимания ситуации.

Мне кажется, что нежелание делиться данными говорит о том, что бухучет просто-напросто не вели нормально, сэкономили на ПО, завели табличку в Excel и туда добавляли данные, как придется. Согласны? Конечно, бухгалтеры могут как угодно вести базу по клиенту, но заявлять, что «не отдам — мое» и «это моя интеллектуальная собственность» довольно странно. Или это нормально? Еще один вариант — возможно, бухгалтер посчитала, что ей «не доплачивают» и это вот это «не отдам» — своего рода шантаж.

Хотим разобраться в ситуации и узнать ваше мнение. Примите, пожалуйста, участие в анонимном голосовании.

Можно ли не отдавать базу клиенту? Анонимный опрос Можно Нельзя Проголосовали 4 человека

Напишите, пожалуйста, свое мнение. Как вы считаете, почему возникла такая ситуация? И как из нее выйти?

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