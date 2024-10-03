💥Обзор новостей: повышение лимита по кредиткам только после согласия, шенген после справки из СФР, Gmail на iOS перестал работать

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Банкам запретят повышать лимит по кредиткам в одностороннем порядке. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает банкам повышать лимит по банковским картам без согласия заемщика и заключения нового договора.
Нелегальных трудовых мигрантов-иностранцев стало меньше. В первом полугодии 2024-го Роструд обнаружил в стране 368 тыс. нелегальных работников. Это на 1,3%, или на 5 тыс., меньше, чем за аналогичный период прошлого года (373 тыс.). Напомним, Роструд с 1 января 2025 года начнет вносить в специальный реестр работодателей, у которых были выявлены случаи нелегальной занятости. Перечень будет опубликован на сайте ведомства.
ВТБ ввел запрет на оформление более чем одной кредитной карты. Банк назвал ограничение временным и объяснил необходимость их введения ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ. Такие же ограничения уже действуют в «Сбере» и «ОТП-банке».
В Госдуме призвали к разумному использованию вещей. Виталий Милонов посоветовал прекратить бездумное потребление и оборудовать в специальных местах столы или ящики, куда можно принести вещи для «второй жизни».
Дмитрия Медведева избрали председателем совета директоров Ростелекома. Это произошло на первом заседании нового состава совета, сообщила пресс-служба «Ростелекома». Это повышение или понижение?
Цена золота впервые за 26 лет превысила 8000 рублей за грамм. Банк России установил учетную цену за грамм золота на 3 октября 2024 года на уровне 8105,13 рублей.
Получить шенген можно только со справкой из СФР. Консульства Испании, Италии, Болгарии и Венгрии теперь требуют выписку из Фонда пенсионного и социального страхования, подтверждающую трудовую деятельность в России за последние 10 лет. Вот объявление о требовании к совершеннолетним заявителям сайте испанского визового центра в Москве.
Gmail на iOS перестал работать в России, приложение отказывается обновлять почту без VPN. Российские пользователи пожаловались на сбои в работе приложения Gmail на операционной системе iOS. При этом Gmail продолжает штатно работать на операционной системе Android.
Банк Ватикана уволил молодоженов из-за запрета на браки между сотрудниками. Молодоженам дали 30 дней на то, чтобы один из них уволился, чтобы другой смог сохранить работу. Ни один из них не захотел этого делать, и поэтому их обоих уволили.
Молодая пара, которую итальянские СМИ прозвали «Ромео и Джульетта», поженилась в августе после того, как банк ввел правило, запрещающее браки между сотрудниками, чтобы предотвратить кумовство.
Землю ждет новая эпидемия, предупреждает ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения заявила о «высоком» риске начала новой эпидемии, на сей раз речь идет о стал вирусе Марбург. Марбург (MVD) — это «родственник» Эболы, болезнь передается от человека к человеку. Вспышка заболевания произошла в африканской Руанде, уже пришла в Германию и теперь угрожает всему миру. Подождите, я только ремонт начала!
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Комментарии19
Доброе утро, уже все успели позавтракать?
Сейчас, ещё немножко... ещё пол-литра кофе и будет доброе утро!
Ничего, уже четверг! Держимся!
Сюрреалистичная грустная новость. Похитителем кенгурят из российских зоопарков оказался карлик, он успел продать одно животное в Москве, второе хотел обменять на макаку, еще один детеныш погиб.
Изверги... Могли просто монетку бросить, кого одного уволить.
Так и до развода могло дойти))