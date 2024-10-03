💥Обзор новостей: повышение лимита по кредиткам только после согласия, шенген после справки из СФР, Gmail на iOS перестал работать

Gmail на iOS перестал работать в России, приложение отказывается обновлять почту без VPN. Российские пользователи пожаловались на сбои в работе приложения Gmail на операционной системе iOS. При этом Gmail продолжает штатно работать на операционной системе Android.

Банк Ватикана уволил молодоженов из-за запрета на браки между сотрудниками. Молодоженам дали 30 дней на то, чтобы один из них уволился, чтобы другой смог сохранить работу. Ни один из них не захотел этого делать, и поэтому их обоих уволили.

Молодая пара, которую итальянские СМИ прозвали «Ромео и Джульетта», поженилась в августе после того, как банк ввел правило, запрещающее браки между сотрудниками, чтобы предотвратить кумовство.