Налоговики разъяснили упрощенцам, как применять ставки НДС с 1 января 2025 года

Что важного сказали налоговики в письме от 22 августа 2024 г. № СД-4-3/9631:
Доходы, определяемые в соответствии со статьей 346.15 учитываются в порядке, предусмотренном статьей 346.17, в соответствии с которым датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод). Таким образом, пороговое значение доходов в сумме 60 миллионов рублей для налогоплательщиков УСН определяется по кассовому методу. А никто и не сомневался!
у налогоплательщиков-покупателей, приобретающих товары у налогоплательщиков УСН, суммы НДС, предъявленные им налогоплательщиками УСН, принимаются к вычету независимо от размера применяемой налогоплательщиком УСН налоговой ставки НДС (5%, 7% или 10%, 20%) в общеустановленном порядке, предусмотренном главой 21 Кодекса.
В случае, если налогоплательщик УСН в текущем году исчисляет НДС (в связи с превышением порогового значения по доходу за истекший календарный год), но по итогам текущего календарного года его годовой доход снизился и составил менее 60 миллионов рублей, то с начала следующего календарного года он будет снова обязан применять освобождение от исчисления и уплаты НДС в соответствии с пунктом 1 статьи 145 Кодекса.
Если налогоплательщик УСН в текущем году исчисляет НДС (в связи с превышением порогового значения по доходу за истекший календарный год), но по итогам текущего календарного года его годовой доход снизился и составил менее 60 млн руб., то с начала следующего календарного года он будет снова обязан применять освобождение.
Выводы:
Про кассовый метод все понятно.
По второму пункту выходит, если контрагент упрощенца на общей системе — 10/20% может засчитывать входящий НДС при любой ставке, то сам упрощенец, применяющий пониженную ставку — 5,7% не может взять вычет.
Если в 2024 году доходы больше 60 млн руб., то в 2025 году нужно платить НДС. Если по итогам 2025 года доход окажется меньше 60 млн руб., то с 2026 года нужно применять освобождение от НДС.
А вот вопрос, можно ли компании отказаться от освобождения и принимать в таком случае вычет по НДС, остается открытым.
Всех ждут в 2025 году сплошные качели-карусели.
Пишите в комментариях, что думаете, коллеги.
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