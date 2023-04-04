Налоговики разъяснили упрощенцам, как применять ставки НДС с 1 января 2025 года

По второму пункту выходит, если контрагент упрощенца на общей системе — 10/20% может засчитывать входящий НДС при любой ставке, то сам упрощенец, применяющий пониженную ставку — 5,7% не может взять вычет.

Если в 2024 году доходы больше 60 млн руб., то в 2025 году нужно платить НДС. Если по итогам 2025 года доход окажется меньше 60 млн руб., то с 2026 года нужно применять освобождение от НДС.

А вот вопрос, можно ли компании отказаться от освобождения и принимать в таком случае вычет по НДС, остается открытым.