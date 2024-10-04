Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: налог на бездетность, Минфин против налога на сверхприбыль банков, новые внеплановые проверки, борьба с дропперами «по доверенностям»

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • В Госдуме предложили вернуть в России налог на бездетность, как это было в СССР. Депутат Госдумы и член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести в России налог на бездетность. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что эта концепция отчислений в казну в годы СССР зарекомендовала себя «неплохо».

  • Налоговые доходы бюджета вырастут до 32 трлн в 2025 году. В следующем году налоговые доходы бюджета вырастут на 14%, до 32 трлн рублей. Доля фискальных поступлений увеличится с 78% до почти 80%, заявили в Минфине. Наибольший прирост ожидается от НДФЛ.

  • Минфин выступил против налога на сверхприбыль банков. 1 октября депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Ставку налога авторы законопроекта определили на уровне 10%. Минфин подготовил отрицательное заключение на предложение депутатов.

  • Минцифры предлагает проводить внеплановые проверки бизнеса в случае передачи информации за рубеж без ведома Роскомнадзора. Новые требования могут распространиться на всех операторов персональных данных, которые более двух раз в год нарушили порядок такой передачи сведений.

  • ЦБ и финразведка разработают меры для борьбы с дропперами «по доверенностям». ЦБ совместно с Росфинмониторингом разрабатывает для банков рекомендации для борьбы со схемами, в которых теневой бизнес использует нотариальные доверенности на открытие счета или карты которую используют для дропперства или в мошеннических целях. По данным регулятора, из выявленных в этом году 0,5 млн дропов порядка 6% открывают счета и проводят операции по ним с привлечением поверенных.

  • ФАС признала необоснованным повышение тарифов МТС. Весной МТС в среднем на 8% повысил стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов, хотя причин для этого не было, заявили в ФАС.

  • Россия и Китай практически полностью перевели расчеты в нацвалюты. «Двусторонние расчеты практически полностью переведены в национальные валюты — на рубль и юань. Сейчас их доля достигла 95%», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

  • Татьяна Ким сообщила о достижении эксклюзивной договоренности между компанией и Почтой России. До конца 2025 года в отделениях Почты будет открыто 10 тысяч ПВЗ маркетплейса по всей стране.

  • В России из-за неурожая яблок подорожает сидр. В 2025 году сидр подорожает в том числе из-за нехватки яблок. Майские заморозки снизили урожай в центре и на севере страны, а цены на оставшиеся яблоки взлетели вдвое. Урожай на юге не пострадал, но для сидра он не подходит.

  • OpenAI провела инвестраунд на $6,6 млрд, получив оценку в $157 млрд. В начале этого года ИИ-компания оценивалась в $86 млрд. Оценка в $157 млрд ставит ее на один уровень с такими публичными компаниями, как Goldman Sachs Group Inc., Uber Technologies Inc.

  • Средняя стоимость машино-места в Москве достигла рекордных 3,5 млн рублей, за год подскочив на 18%. На фоне роста цен и дефицита столичных паркингов москвичи ставят машины «друг на друга». Технология позволяет сэкономить, а подъемник на два слота стоит 500 тысяч.

  • Магнитные бури продлятся на Земле минимум трое суток. Магнитные бури, временами сильные, продлятся на Земле минимум трое суток, их окончание ожидается только в начале понедельника.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Держимся!

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Комментарии

15
  • Крестик-нолик

    Депутат Госдумы и член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести в России налог на бездетность. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что эта концепция отчислений в казну в годы СССР зарекомендовала себя «неплохо».

    Ага, только самому СССР это не помогло...

    • Наталия Лукина

      Минфин не согласиться на такой налог, это очередное бла-бла-бла от наших законотворцев

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Он и сегодня фактически есть. Только работает немного в другую сторону.

      Раньше - это был непосредственно дополнительный налог, сегодня - уменьшение налога у тех у кого есть ребёнок по сравнению с теми у кого нет.

  • Ирина

    В Госдуме поддержали идею вернуть в России налог на бездетность, как это было в СССР

    Взимание непомерных налогов — это путь, вызывающий разбой, обогащение врага, приводящий к гибели государства. (Сунь-цзы)