💥Обзор новостей: налог на бездетность, Минфин против налога на сверхприбыль банков, новые внеплановые проверки, борьба с дропперами «по доверенностям»

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В Госдуме предложили вернуть в России налог на бездетность, как это было в СССР. Депутат Госдумы и член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести в России налог на бездетность. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что эта концепция отчислений в казну в годы СССР зарекомендовала себя «неплохо».

Налоговые доходы бюджета вырастут до 32 трлн в 2025 году. В следующем году налоговые доходы бюджета вырастут на 14%, до 32 трлн рублей. Доля фискальных поступлений увеличится с 78% до почти 80%, заявили в Минфине. Наибольший прирост ожидается от НДФЛ.

Минфин выступил против налога на сверхприбыль банков. 1 октября депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Ставку налога авторы законопроекта определили на уровне 10%. Минфин подготовил отрицательное заключение на предложение депутатов.

Минцифры предлагает проводить внеплановые проверки бизнеса в случае передачи информации за рубеж без ведома Роскомнадзора. Новые требования могут распространиться на всех операторов персональных данных, которые более двух раз в год нарушили порядок такой передачи сведений.

ЦБ и финразведка разработают меры для борьбы с дропперами «по доверенностям». ЦБ совместно с Росфинмониторингом разрабатывает для банков рекомендации для борьбы со схемами, в которых теневой бизнес использует нотариальные доверенности на открытие счета или карты которую используют для дропперства или в мошеннических целях. По данным регулятора, из выявленных в этом году 0,5 млн дропов порядка 6% открывают счета и проводят операции по ним с привлечением поверенных.

ФАС признала необоснованным повышение тарифов МТС. Весной МТС в среднем на 8% повысил стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов, хотя причин для этого не было, заявили в ФАС.

Россия и Китай практически полностью перевели расчеты в нацвалюты. «Двусторонние расчеты практически полностью переведены в национальные валюты — на рубль и юань. Сейчас их доля достигла 95%», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Татьяна Ким сообщила о достижении эксклюзивной договоренности между компанией и Почтой России. До конца 2025 года в отделениях Почты будет открыто 10 тысяч ПВЗ маркетплейса по всей стране.

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр. В 2025 году сидр подорожает в том числе из-за нехватки яблок. Майские заморозки снизили урожай в центре и на севере страны, а цены на оставшиеся яблоки взлетели вдвое. Урожай на юге не пострадал, но для сидра он не подходит.

OpenAI провела инвестраунд на $6,6 млрд, получив оценку в $157 млрд. В начале этого года ИИ-компания оценивалась в $86 млрд. Оценка в $157 млрд ставит ее на один уровень с такими публичными компаниями, как Goldman Sachs Group Inc., Uber Technologies Inc.

Средняя стоимость машино-места в Москве достигла рекордных 3,5 млн рублей, за год подскочив на 18%. На фоне роста цен и дефицита столичных паркингов москвичи ставят машины «друг на друга». Технология позволяет сэкономить, а подъемник на два слота стоит 500 тысяч.