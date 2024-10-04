💥Обзор новостей: налог на бездетность, Минфин против налога на сверхприбыль банков, новые внеплановые проверки, борьба с дропперами «по доверенностям»

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
В Госдуме предложили вернуть в России налог на бездетность, как это было в СССР. Депутат Госдумы и член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести в России налог на бездетность. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что эта концепция отчислений в казну в годы СССР зарекомендовала себя «неплохо».
Налоговые доходы бюджета вырастут до 32 трлн в 2025 году. В следующем году налоговые доходы бюджета вырастут на 14%, до 32 трлн рублей. Доля фискальных поступлений увеличится с 78% до почти 80%, заявили в Минфине. Наибольший прирост ожидается от НДФЛ.
Минфин выступил против налога на сверхприбыль банков. 1 октября депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Ставку налога авторы законопроекта определили на уровне 10%. Минфин подготовил отрицательное заключение на предложение депутатов.
Минцифры предлагает проводить внеплановые проверки бизнеса в случае передачи информации за рубеж без ведома Роскомнадзора. Новые требования могут распространиться на всех операторов персональных данных, которые более двух раз в год нарушили порядок такой передачи сведений.
ЦБ и финразведка разработают меры для борьбы с дропперами «по доверенностям». ЦБ совместно с Росфинмониторингом разрабатывает для банков рекомендации для борьбы со схемами, в которых теневой бизнес использует нотариальные доверенности на открытие счета или карты которую используют для дропперства или в мошеннических целях. По данным регулятора, из выявленных в этом году 0,5 млн дропов порядка 6% открывают счета и проводят операции по ним с привлечением поверенных.
ФАС признала необоснованным повышение тарифов МТС. Весной МТС в среднем на 8% повысил стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов, хотя причин для этого не было, заявили в ФАС.
Россия и Китай практически полностью перевели расчеты в нацвалюты. «Двусторонние расчеты практически полностью переведены в национальные валюты — на рубль и юань. Сейчас их доля достигла 95%», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Татьяна Ким сообщила о достижении эксклюзивной договоренности между компанией и Почтой России. До конца 2025 года в отделениях Почты будет открыто 10 тысяч ПВЗ маркетплейса по всей стране.
В России из-за неурожая яблок подорожает сидр. В 2025 году сидр подорожает в том числе из-за нехватки яблок. Майские заморозки снизили урожай в центре и на севере страны, а цены на оставшиеся яблоки взлетели вдвое. Урожай на юге не пострадал, но для сидра он не подходит.
OpenAI провела инвестраунд на $6,6 млрд, получив оценку в $157 млрд. В начале этого года ИИ-компания оценивалась в $86 млрд. Оценка в $157 млрд ставит ее на один уровень с такими публичными компаниями, как Goldman Sachs Group Inc., Uber Technologies Inc.
Средняя стоимость машино-места в Москве достигла рекордных 3,5 млн рублей, за год подскочив на 18%. На фоне роста цен и дефицита столичных паркингов москвичи ставят машины «друг на друга». Технология позволяет сэкономить, а подъемник на два слота стоит 500 тысяч.
Магнитные бури продлятся на Земле минимум трое суток. Магнитные бури, временами сильные, продлятся на Земле минимум трое суток, их окончание ожидается только в начале понедельника.
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Комментарии15
Доброе утро, коллеги! Пятница!
Согласна, плохо, что только утро))
Доброе утро!
следующая должна быть "доживём до понедельника"
Ага, только самому СССР это не помогло...
Минфин не согласиться на такой налог, это очередное бла-бла-бла от наших законотворцев
Он и сегодня фактически есть. Только работает немного в другую сторону.
Раньше - это был непосредственно дополнительный налог, сегодня - уменьшение налога у тех у кого есть ребёнок по сравнению с теми у кого нет.
Взимание непомерных налогов — это путь, вызывающий разбой, обогащение врага, приводящий к гибели государства. (Сунь-цзы)