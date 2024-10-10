💥Обзор новостей: Минфин предложил ввести предупреждения за налоговые правонарушения, безработицы нет, рыба слишком дорогая

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Минфин предлагает внедрить в налоговые правоотношения институт предупреждения, который будет применяться вместо штрафа за отдельные нарушения налогового законодательства.
Совфед рекомендовал до конца года внести в Думу законопроекты о регулировании маркетплейсов. Речь идет о пакете проектов федеральных законов, направленных на формирование условий деятельности агрегаторов информации о товарах и услугах в целях регулирования электронной торговли в России.
В России уже практически нет безработицы — Путин. «Безработица на рекордно, на исторически рекордно низком уровне, ее практически нет уже, и это уже один из факторов ограничения экономического роста», — сказал Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ.
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября. Выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на — 30 апреля, чтобы получились непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.
Рабочий день 2 ноября будет сокращенным. Производственные календари на «Клерке» здесь.
СПБ Биржа заявила о готовности запустить торги выходного дня. Клиенты площадки смогут торговать в выходные дни 15 акциями российских компаний. Торговое время — с 10:00 до 23:50 мск.
Матвиенко заявила о скудном ассортименте рыбы в магазинах и высоких ценах на нее. Председатель Совета Федерации уточнила, что в сентябре 2023 года горбушу продавали по 152 рубля за килограмм, а сейчас она стоит уже 270 рублей на Дальнем Востоке.
Путин разрешил ВТБ сделки с акциями инвесторов из недружественных стран. Президент исключил банк из-под запрета на сделки с долями, принадлежащими инвесторам из недружественных стран, введенного в 2022 году. Теперь ВТБ сможет исключать доли таких инвесторов из своего уставного капитала.
Министр финансов РФ Антон Силуанов спрогнозировал снижение доли нефтегазовых поступлений в бюджет.
В 2025-м показатель должен снизиться до 27%, а в 2027-м — до 23%.
Бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что нынешняя ставка ЦБ «тормозит любое развитие». Он подчеркнул, что в таких условиях предпринимателям становится выгоднее остановить развитие или даже сократить масштаб бизнеса, положив средства на депозит.
В Дании ввели «климатический налог» для авиаперелетов. Нововведение будет распространяться на самолеты весом от 5,66 тонны и с наличием более 10 мест. Первоначально тарифы будут варьироваться от 4,48 до 44,82 доллара за каждого пассажира, но к 2030 году вырастут до 60,30 долларов.
Жительница столицы спутала туман с пожаром в Москва-Сити. Жительница столицы обратилась в экстренную службу, сообщив, что в высотках пожар: она уверяла, что небоскребы все в дыму.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии30
Доброе утро, коллеги! Почему сегодня не пятница, не понимаю... Как настроение у вас?
Доброе утро! Меня подняли, а разбудить забыли...
Тоже самое
Утро доброе. Сегодня не пятница, потому что сегодня четверг
Один из победителей Wildlife Photographer of the Year Игорь Метельский. Какая красота с утра!
Красавец какой!!!
Доброе утро) Вы оптимист, совсем что-то на маленькую пятницу не похожу))
Откуда Матвиенко знает про ассортимент и цены магазинов?
Ну как минимум ей об этом доложили.
Больше интересен другой вопрос. Ну вот ей сказали, или даже может быть СЛУЧАЙНО она и сама увидела.... Что она собирается делать зная это???
Или только попи...ть? Она "своим" "сенсационную новость" рассказала?
Так у неё работа такая - п..деть
Новости уже нет 7 не меньше. А у человека открытие - рыба дорогая
Я так и представляю, Валентина Ивановна ходит с тележкой вдоль прилавков.
Не барское дело! Её домработница принесла чек из пятёрочки ))))
Да сдался ей этот чек)) И не из пятерочки точно, а из Азбуки вкуса))
Когда безработица на низком уровне, то это плохо?
ну да
Конечно - контракты дорожают.