💥Обзор новостей: Минфин предложил ввести предупреждения за налоговые правонарушения, безработицы нет, рыба слишком дорогая

Минфин предлагает внедрить в налоговые правоотношения институт предупреждения , который будет применяться вместо штрафа за отдельные нарушения налогового законодательства.

Совфед рекомендовал до конца года внести в Думу законопроекты о регулировании маркетплейсов. Речь идет о пакете проектов федеральных законов, направленных на формирование условий деятельности агрегаторов информации о товарах и услугах в целях регулирования электронной торговли в России.

В России уже практически нет безработицы — Путин. «Безработица на рекордно, на исторически рекордно низком уровне, ее практически нет уже, и это уже один из факторов ограничения экономического роста», — сказал Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ.

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября. Выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на — 30 апреля, чтобы получились непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.

Рабочий день 2 ноября будет сокращенным. Производственные календари на «Клерке» здесь.