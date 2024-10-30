🎃Бу! Не страшно? А вот скидки на курсы у «Клерка» монструозные — до 83%

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Бухгалтер маркетплейса
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В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.
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28 600 рублей.
Обучение стартует 1 ноября.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
На курсе профессиональной переподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.
Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
Скидка 67%: 11 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Обучение стартует 1 ноября.
Главный бухгалтер на УСН
Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.
Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе курса профпереподготовки есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.
Скидка 74%: 7 400 рублей вместо
28 600 рублей.
Обучение стартует 1 ноября.
Аналитик 1С
Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.
Вы научитесь:
анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;
создавать функциональные модели;
работать с базами данных и конфигурациями 1С;
использовать аналитические инструменты.
Скидка 83%: 9 900 рублей вместо
59 900 рублей.
Обучение стартует 1 ноября.
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Комментарии8
А вот и моя тыква-джек! Делитесь своими шедеврами!
Ведьмочка с каких-то прошлогодних праздников) там ещё тыквенный латте и тыквенные вафли)
Красота какая!!!
Спасибо)
Сейчас у меня эта ведьма вист в коридоре в углу)) чтобы незваных гостей пугать))
Отличное решение! Паутинка тоже огонь!
Кто-нибудь уже подготовился к тыквенному празднику?))
У нас по стенам кабинета только чёрные коты за чёрными мышами бегают
да, цукаты из тыквы приготовила)