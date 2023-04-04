Календарь вебинаров для бухгалтера в ноябре. Выбирайте и смотрите!

Будьте в курсе последних изменений в законодательстве! Выбирайте из 12 вебинаров интересные именно вам и записывайтесь. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца. Сейчас приобрести его можно по выгодной цене!
Абонемент на вебинары за 1 490 руб.
Анонс вебинаров ноябрь 2024
Не пропустите полезные материалы.
№
Тема вебинара
Дата
Время
1
1 ноября
15:00
2
Бизнес с Китаем: работа с поставщиками от закупки до сертификации
5 ноября
11:00
3
Бухгалтер маркетплейса: учет, проверки ФНС и налоговая реформа-2025
6 ноября
11:00
4
Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике
7 ноября
11:00
5
Налоговая реформа-2025: последние новости и уплата НДС на УСН
12 ноября
15:00
6
13 ноября
15:00
7
18 ноября
15:00
8
19 ноября
11:00
9
Кассовая дисциплина – 2025. Как работать с ККТ и ОФД. Ошибки в чеках, выгрузка и сверка данных, полезные сервисы, законопроекты
20 ноября
11:00
10
20 ноября
15:00
11
21 ноября
15:00
12
26 ноября
15:00
Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца.
Купить абонемент за 1 490 руб.
Присоединяйтесь к дружному сообществу «Клерка» и получайте профессиональные знания по доступной цене.
Все вебинары, включая почти 700 записей прошедших трансляций, бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.
Начать дискуссию