🎃Лучшие фильмы на Хэллоуин. Что посмотреть бухгалтеру

Пятница, коллеги! Пусть она и не предшествует выходным, но менять традиции мы не будем. Сегодня будет больше развлекательного контента, чем обычно. Вчера был Хэллоуин, простите, тыквенный спас, сделали тематическую подборку фильмов, которые скрасят вам длинную рабочую неделю.

Любая подборка фильмов и сериалов — субъективна, редакция «Клерка» ориентировалась на отзывы критиков, оценки IMDb и собственные предпочтения.

Нечто (1982)

IMDb: 8.2

Культовое кино, которое незаслуженно провалилось в прокате, а теперь стало иконой ужастиков. История про полярников, которые неожиданно начинают сражаться с инопланетным чудищем, проснувшимся в Антарктиде. Несмотря на отсутствие современной графики, использование кукол и устаревшего грима, «Нечто» способно испугать любого и сейчас. Пожалуй, лучший фильм с Куртом Расселом.

«Сонная Лощина» (1999)

IMDb: 7,3

Этот фильм стал визитной карточной Тима Бертона. 1799 год, Нью-Йорк. Констебля Крейна (Джонни Дэпп) отправляют в местечко под названием Сонная Лощина, где произошло сразу три убийства, головы убитых так и не нашли. Местные жители считают, что преступник — всадник без головы, но Крейн не верит в мистику. Если вам хочется посмотреть интеллектуальный ужастик, то «Сонная Лощина» — ваш выбор.

Фокус-покус (1993)

IMDb: 6,9

Хеллоуин ассоциируется с веселым карнавалом, а не с чем-то действительно страшным. Поэтому добавили «нестрашный» фильм для семейного просмотра. В картине снялись Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими.

Действие начинается в 1693 году в знаменитом городе Салем. Местные сестры-ведьмы Сандерсон, мечтают стать вечно молодыми. Для магического ритуала они выбирают девочку Эмили и высасывают из нее жизнь. Брата Эмили ведьмы превращают в бессмертного черного кота Бинкса. Жители городка поймали и повесели злых ведьм, но в последний момент старшая сестра успевает произнести заклятье: если в ночь на День всех святых девственница зажжет в их доме свечу с черным пламенем, ведьмы воскреснут и станут вечно молодыми. Отгадайте, что произошло дальше?

Заклятие (2013)

IMDb: 7,5

Франшиза рассказывает о реально существовавшей паре исследователей паранормальных явлений — Эде и Лоррейн Уоррен (Патрик Уилсон и Вера Фармига). Фильм повествует об очередном «доме с приведениями», в который заселяется неудачливое семейство Перрон. В ходе расследования на свет вылезают страшные семейные тайны прошлого, которые и привели к трагедии в настоящем.

Семейка Аддамс (1991)

IMDb: 6,9

Культовая черная комедия, которая нисколько не устаревает. Фильм о семействе, где Хэллоуин превратился в повседневную жизнь. Мортиша Аддамс, Гомес, Вещь, Фестер, Уэнздей, Пагзли — уже давно стали любимыми персонажами многих. Про них сняли много фильмов и сериалов.

Сюжет фильма, вышедшего в 1991 году, развивается вокруг возвращения Фестера — брата Гомеса. Он пропал двадцать пять назад и каждый год семья безуспешно взывает к его духу с помощью спиритических сеансов. И внезапно происходит чудо — любимый член семьи возвращается живым и здоровым. Только один нюанс: это не Фестер, а мошенник, который собирается обчистить фамильную сокровищницу.

«Я иду искать» (2019)

IMDb: 6,9

Эксцентричный фильм про кошмарную семейку. Юная невеста Грейс приезжает на собственную свадьбу в родовое поместье жениха. Там ее ждут любимый и его семья. После свадьбы, по традициям семьи, все садятся играть в странную «настолку». Грейс вытягивает игру в прятки… Все ищут невесту, если ее найдут, то убивают. Для семьи игра дороже всего, если не выполнить правила — не убить жертву до восхода солнца, то вся семья умрет от страшного проклятия. Грейс придется использовать все свои силы, чтобы дожить до утра.

Сайлент Хилл (2006)

IMDb: 6,5

Редкой случай, когда экранизация компьютерной игры удачна. Фильм о женщине, которая разыскивает свою дочку в городе-призраке Сайлент Хилл. Город был заброшен много лет назад после того, как пожар воспламенил подземную угольную жилу, сделав его непригодным для жилья.

Очень скоро мать понимает, что город существует сразу в двух реальностях: в туманной и темной. И там, и там бродят монстры. Но, когда наступает темнота, появляются самые жуткие сущности. Виной тому стали местные жители, которые принесли в жертву девочку — Алессу, сожгли ее заживо, но она каким-то чудом выжила. В гневе девочка создала альтернативные версии города и наводнила их монстрами.