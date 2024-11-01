🎃Лучшие фильмы на Хэллоуин. Что посмотреть бухгалтеру

Любая подборка фильмов и сериалов — субъективна, редакция «Клерка» ориентировалась на отзывы критиков, оценки IMDb и собственные предпочтения.
Нечто (1982)
IMDb: 8.2
Культовое кино, которое незаслуженно провалилось в прокате, а теперь стало иконой ужастиков. История про полярников, которые неожиданно начинают сражаться с инопланетным чудищем, проснувшимся в Антарктиде. Несмотря на отсутствие современной графики, использование кукол и устаревшего грима, «Нечто» способно испугать любого и сейчас. Пожалуй, лучший фильм с Куртом Расселом.
«Сонная Лощина» (1999)
IMDb: 7,3
Этот фильм стал визитной карточной Тима Бертона. 1799 год, Нью-Йорк. Констебля Крейна (Джонни Дэпп) отправляют в местечко под названием Сонная Лощина, где произошло сразу три убийства, головы убитых так и не нашли. Местные жители считают, что преступник — всадник без головы, но Крейн не верит в мистику. Если вам хочется посмотреть интеллектуальный ужастик, то «Сонная Лощина» — ваш выбор.
Фокус-покус (1993)
IMDb: 6,9
Хеллоуин ассоциируется с веселым карнавалом, а не с чем-то действительно страшным. Поэтому добавили «нестрашный» фильм для семейного просмотра. В картине снялись Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими.
Действие начинается в 1693 году в знаменитом городе Салем. Местные сестры-ведьмы Сандерсон, мечтают стать вечно молодыми. Для магического ритуала они выбирают девочку Эмили и высасывают из нее жизнь. Брата Эмили ведьмы превращают в бессмертного черного кота Бинкса. Жители городка поймали и повесели злых ведьм, но в последний момент старшая сестра успевает произнести заклятье: если в ночь на День всех святых девственница зажжет в их доме свечу с черным пламенем, ведьмы воскреснут и станут вечно молодыми. Отгадайте, что произошло дальше?
Заклятие (2013)
IMDb: 7,5
Франшиза рассказывает о реально существовавшей паре исследователей паранормальных явлений — Эде и Лоррейн Уоррен (Патрик Уилсон и Вера Фармига). Фильм повествует об очередном «доме с приведениями», в который заселяется неудачливое семейство Перрон. В ходе расследования на свет вылезают страшные семейные тайны прошлого, которые и привели к трагедии в настоящем.
Семейка Аддамс (1991)
IMDb: 6,9
Культовая черная комедия, которая нисколько не устаревает. Фильм о семействе, где Хэллоуин превратился в повседневную жизнь. Мортиша Аддамс, Гомес, Вещь, Фестер, Уэнздей, Пагзли — уже давно стали любимыми персонажами многих. Про них сняли много фильмов и сериалов.
Сюжет фильма, вышедшего в 1991 году, развивается вокруг возвращения Фестера — брата Гомеса. Он пропал двадцать пять назад и каждый год семья безуспешно взывает к его духу с помощью спиритических сеансов. И внезапно происходит чудо — любимый член семьи возвращается живым и здоровым. Только один нюанс: это не Фестер, а мошенник, который собирается обчистить фамильную сокровищницу.
«Я иду искать» (2019)
IMDb: 6,9
Эксцентричный фильм про кошмарную семейку. Юная невеста Грейс приезжает на собственную свадьбу в родовое поместье жениха. Там ее ждут любимый и его семья. После свадьбы, по традициям семьи, все садятся играть в странную «настолку». Грейс вытягивает игру в прятки… Все ищут невесту, если ее найдут, то убивают. Для семьи игра дороже всего, если не выполнить правила — не убить жертву до восхода солнца, то вся семья умрет от страшного проклятия. Грейс придется использовать все свои силы, чтобы дожить до утра.
Сайлент Хилл (2006)
IMDb: 6,5
Редкой случай, когда экранизация компьютерной игры удачна. Фильм о женщине, которая разыскивает свою дочку в городе-призраке Сайлент Хилл. Город был заброшен много лет назад после того, как пожар воспламенил подземную угольную жилу, сделав его непригодным для жилья.
Очень скоро мать понимает, что город существует сразу в двух реальностях: в туманной и темной. И там, и там бродят монстры. Но, когда наступает темнота, появляются самые жуткие сущности. Виной тому стали местные жители, которые принесли в жертву девочку — Алессу, сожгли ее заживо, но она каким-то чудом выжила. В гневе девочка создала альтернативные версии города и наводнила их монстрами.
Комментарии30
Сайлент нормас ваще. И фильм и игруха.
Добавлю Астрал и, конечно же, Кладбище домашних животных
Да, классные! Поддерживаю!
Только кладбище старый)) новый так себе
Естественно! Олдскул так сказать👻
Коллеги, пишите свои любимые страшилки!
О, когда-то очень смеялась на просмотре "Зубастиков", "Гремлины" нравились и "Сонная лощина", а вот "Зловещие мертвецы" не зашли. "Кладбище домашних животных" надо хотя бы попытаться поглядеть. Почему-то просмотр фильмов действует усыпляюще, меня максимум на полчаса хватает, потом засыпаю, поэтому предпочитаю читать))
Тоже отдаю предпочтение книге. Пять пороков команды из последнего прочитанного. Нормас😉
И гремлины, и зубастики - огонь!))
из свежего: субстанция и тьма играет в куклы. из прошлого - сериал террор. но там об ужасах зимовки на парусниках на севере канады. с элементами эскимосского шаманства.
Террор это по Дэну Симмонсу? «Террор» и «Эребус» отправляются в экспедицию через Арктику, но застревают во льдах. Этот?
точно
а после прочтения террора прослушать лекцию Константина Куксина о чукотке и эскимосах
У меня «Террор» в 10-е любимых книг. Потом все прочитала про эту несчастную экспедицию. Книга намного сильней сериала, там просто не могли всю жуть передать.