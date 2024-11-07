Как получать больше полезной информации? Заглянуть в соцсети «Клерка»

«Клерк» уже давно живет не только на основном сайте, но и в социальных сетях. Расскажем, каким контентом радуем любимых подписчиков и в чем «фишка» каждого нашего канала.
«Клерк» в ВКонтакте
«Клерк» давно захватил VK. «Клерк.Ру — весь для бухгалтера» мы рассказываем самые горячие новости из мира бухгалтерии и финансов. Это самое многочисленное из наших сообществ — 49 850 подписчиков!
Все новости в группе даем оперативно и полным текстом, без сокращений. Вам не придется переходить по ссылке на сайт «Клерка». Подписчики активно лайкают и комментируют наши новости. Мы этому очень рады!
Кроме новостей, в нашем VK вы найдете разборы и важные статьи, которые точно пригодятся в работе. А также вас ждет неформальное общение, профессиональные шутки, мемы и веселые видеоролики. Почти 50 тысяч бухгалтеров счастливы, мы тоже.
Присоединитесь к семье «Клерков» в два клика — нажмите сюда и на странице группы ткните в кнопку «Подписаться».
«Клерк» в Telegram
Вот тут мы разошлись не на шутку! Вы создали 10 каналов на все случаи бухгалтерской жизни. Давайте считать:
Красный уголок бухгалтера — самое большое бухгалтерское сообщество в Телеграме. Здесь вас поддержат и помогут коллеги и эксперты «Клерка». Чтобы задать вопрос, напишите нашему боту @kubklerk_bot. 16 тысяч бухгалтеров онлайн.
Бух! Молния — неутомимый Флэш носит сюда самые важные новости для бухгалтеров и предпринимателей. Проверьте свои знания по бухучету и налогам в ежедневной викторине!
Ночной Бухгалтер — лучшие вечерние обзоры по всем самым важным материалам, которые вышли днем на «Клерке» от нашего главного редактора! Это ультрасовременная рассылка, обязательная для ежедневного вечернего чтения настоящим бухгалтерам.
Бухучет и налоги — все статьи и новости публикуемые на сайте Клерк.ру попадают в этот канал. Вам не нужно искать, бродить по сайту — все здесь.
Клерк.ру чат — если нужно что-то решить максимально быстро, то сюда. Почти 7 тыс бухгалтеров общаются здесь и помогают решить любой вопрос.
Бух.Джоб — Разместите вакансию или найдите работу здесь. Заполните форму для бесплатного размещения вакансии.
Бух.Хантер — здесь вы найдете базу резюме специалистов в сфере бухгалтерии или финансов. Вот форма для бесплатного размещения резюме. Поможем вам найти идеальное место работы, а работодателям — подходящих кандидатов.
Бухгалтер ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — про налоговые и правовые вопросы новых территорий.
Клерк.Форум — обсуждение налогов, условий труда, взаимоотношений с коллегами и начальниками.
И, наконец, вишенка на торте — личный Telegram-канал создателя «Клерка» Бориса Мальцева.
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«Клерк» в «Дзен»
Канал Клерка в Яндекс.Дзен, 41 100 подписчиков. Самая комментируемая страница. В комментариях возможен шок-контент покруче, чем на сайте. При просмотре запасайтесь попкорном.
Ежедневно мы публикуем статьи наших экспертов, делимся полезными лайфхаками, разбираем важные для бухгалтера законы, выпускаем новости и обзоры. Присоединяйтесь к нам в «Дзен», следите за постами и пишите комментарии, мы их очень любим!
«Клерк» на YouTube
На нашем ютуб-канале вы найдете крутые налоговые и бухгалтерские новости. В своих видео мы делимся самой важной информацией из мира бухгалтерии, налогов и финансов. Каждый выпуск посвящен темам, в которых нужно разбираться каждому бухгалтеру.
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«Клерк» в Одноклассниках
Клерк в Одноклассниках — социальная сеть для
олдскульных тех, кто любит старый добрый ламповый уют: обязательно подпишитесь.
Какие соцсети ваши любимые? Где на нас подписаны?
Комментарии4
Какие соцсети Клерка ваши любимые?
Однозначно VK)
Олдскулы есть?))