Как получать больше полезной информации? Заглянуть в соцсети «Клерка»

Бизнес активно развивает и прокачивает свои соцсети. «Клерк» не исключение, у нас есть каналы в Telegram, VK, «Одноклассниках», «Дзен», YouTube. Составили для вас шпаргалку обо всех наших аккаунтах в топовых соцсетях. И расскажем, о каждом. Вступайте в большую и дружную семью!

«Клерк» уже давно живет не только на основном сайте, но и в социальных сетях. Расскажем, каким контентом радуем любимых подписчиков и в чем «фишка» каждого нашего канала.

«Клерк» в ВКонтакте

«Клерк» давно захватил VK. «Клерк.Ру — весь для бухгалтера» мы рассказываем самые горячие новости из мира бухгалтерии и финансов. Это самое многочисленное из наших сообществ — 49 850 подписчиков!

Все новости в группе даем оперативно и полным текстом, без сокращений. Вам не придется переходить по ссылке на сайт «Клерка». Подписчики активно лайкают и комментируют наши новости. Мы этому очень рады!

Кроме новостей, в нашем VK вы найдете разборы и важные статьи, которые точно пригодятся в работе. А также вас ждет неформальное общение, профессиональные шутки, мемы и веселые видеоролики. Почти 50 тысяч бухгалтеров счастливы, мы тоже.

Присоединитесь к семье «Клерков» в два клика — нажмите сюда и на странице группы ткните в кнопку «Подписаться».

«Клерк» в Telegram

Вот тут мы разошлись не на шутку! Вы создали 10 каналов на все случаи бухгалтерской жизни. Давайте считать:

Подписывайтесь, читайте, комментируйте, мы все это делаем специально для вас!

«Клерк» в «Дзен»

Канал Клерка в Яндекс.Дзен, 41 100 подписчиков. Самая комментируемая страница. В комментариях возможен шок-контент покруче, чем на сайте. При просмотре запасайтесь попкорном.

Ежедневно мы публикуем статьи наших экспертов, делимся полезными лайфхаками, разбираем важные для бухгалтера законы, выпускаем новости и обзоры. Присоединяйтесь к нам в «Дзен», следите за постами и пишите комментарии, мы их очень любим!

«Клерк» на YouTube

На нашем ютуб-канале вы найдете крутые налоговые и бухгалтерские новости. В своих видео мы делимся самой важной информацией из мира бухгалтерии, налогов и финансов. Каждый выпуск посвящен темам, в которых нужно разбираться каждому бухгалтеру.

Вы еще не видели наши выпуски? Скорее подписывайтесь на канал.

«Клерк» в Одноклассниках

Клерк в Одноклассниках — социальная сеть для олдскульных тех, кто любит старый добрый ламповый уют: обязательно подпишитесь.

Какие соцсети ваши любимые? Где на нас подписаны?