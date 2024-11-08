❤️Приближается день бухгалтера. В ноябре их целых три — когда же отмечать

На государственном уровне День бухгалтера не закреплен, и существует несколько дат праздника. И все они в ноябре: 10, 21 и 28 ноября. Когда же отмечать тем, кто сводит дебет с кредитом?

Вопрос: почему такая несправедливость и когда ее исправят?

10 ноября

Во всем мире 10 ноября отмечают Международный день бухгалтерии. Эту дату выбрали неспроста, 10 ноября в 1494 году «отец бухгалтерии», венецианский математик Лука Пачоли опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». Часть «Трактат о счетах и записях» стала основой принципов современной бухгалтерии. Интересно, что Пачоли не считал, будто совершил какое-то открытие. В своих записях он упоминает, что лишь суммировал то, что уже было известно раньше.

«Трактат о счетах и записях»

21 или 28 ноября

Если с Международным днем все понятно, то с российским праздником определенности нет. У нас есть две даты — 21 и 28 ноября.

Самая популярная неофициальная дата — 21 ноября. Именно в этот день в 1996 году был подписан первый в России Федеральный закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

28 ноября появилось из-за того, что в этот день в 1996 году закон «О бухгалтерском учете» вступил в силу.

Другими словами существует некоторая неразбериха, несвойственная для профессии, ценящей максимальную точность. Когда будем отмечать, коллеги?

Когда будем отмечать День бухгалтера? 10 ноября 21 ноября 28 ноября Проголосовали 7 человек