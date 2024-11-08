❤️Приближается день бухгалтера. В ноябре их целых три — когда же отмечать

Вопрос: почему такая несправедливость и когда ее исправят?
10 ноября
Во всем мире 10 ноября отмечают Международный день бухгалтерии. Эту дату выбрали неспроста, 10 ноября в 1494 году «отец бухгалтерии», венецианский математик Лука Пачоли опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». Часть «Трактат о счетах и записях» стала основой принципов современной бухгалтерии. Интересно, что Пачоли не считал, будто совершил какое-то открытие. В своих записях он упоминает, что лишь суммировал то, что уже было известно раньше.
21 или 28 ноября
Если с Международным днем все понятно, то с российским праздником определенности нет. У нас есть две даты — 21 и 28 ноября.
Самая популярная неофициальная дата — 21 ноября. Именно в этот день в 1996 году был подписан первый в России Федеральный закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
28 ноября появилось из-за того, что в этот день в 1996 году закон «О бухгалтерском учете» вступил в силу.
Другими словами существует некоторая неразбериха, несвойственная для профессии, ценящей максимальную точность. Когда будем отмечать, коллеги?
Когда будем отмечать День бухгалтера?
Дорогие бухгалтеры, поздравляем вас с профессиональным праздником! Уверены, что вы справитесь с любыми сложностями и проблемами, победите налоговую реформу, разберетесь с НДС и УСН, с дроблением, НДФЛ и всеми другими заковырками, которые старательно готовят для вас власти. Желаем вам терпения и веры в лучшее. Мы всегда с вами, поддержим, подскажем, объясним. Ваш «Клерк»!
Комментарии8
От и До🚀Весь ноябрь - наш😄Бухгалтерский ноябрь...И тут меня понесло Бухабрь🤔😄
А что тут обсуждать? Отметить все три!
Вот это самый верный подход!
так все-таки 12 или 21 ? 🤣
12 - это просто еще одна дата. День бухгалтеров на Клерке😄
Как вам больше нравится
День бухгалтера Волгоградской области 1 ноября (уже прошел)
День бухгалтера Красноярского края 12 ноября
День петербургского бухгалтера 15 ноября
День московского бухгалтера 16 ноября
День бухгалтера Пермского края 19 ноября
День бухгалтера Татарстана в этом году 29 ноября (последняя пятница месяца)
Ну и День аудитора и бухгалтера Краснодарского края — первое воскресенье декабря, то есть 1 декабря в этом году
Праздник каждый день!