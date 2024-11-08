Наталия Лукина
Бухгалтеры

❤️Приближается день бухгалтера. В ноябре их целых три — когда же отмечать

На государственном уровне День бухгалтера не закреплен, и существует несколько дат праздника. И все они в ноябре: 10, 21 и 28 ноября. Когда же отмечать тем, кто сводит дебет с кредитом?
❤️Приближается день бухгалтера. В ноябре их целых три — когда же отмечать
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Вопрос: почему такая несправедливость и когда ее исправят?

10 ноября

Во всем мире 10 ноября отмечают Международный день бухгалтерии. Эту дату выбрали неспроста, 10 ноября в 1494 году «отец бухгалтерии», венецианский математик Лука Пачоли опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». Часть «Трактат о счетах и записях» стала основой принципов современной бухгалтерии. Интересно, что Пачоли не считал, будто совершил какое-то открытие. В своих записях он упоминает, что лишь суммировал то, что уже было известно раньше.

«Трактат о счетах и записях»

21 или 28 ноября

Если с Международным днем все понятно, то с российским праздником определенности нет. У нас есть две даты — 21 и 28 ноября.

Самая популярная неофициальная дата — 21 ноября. Именно в этот день в 1996 году был подписан первый в России Федеральный закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

28 ноября появилось из-за того, что в этот день в 1996 году закон «О бухгалтерском учете» вступил в силу.

Другими словами существует некоторая неразбериха, несвойственная для профессии, ценящей максимальную точность. Когда будем отмечать, коллеги?

Когда будем отмечать День бухгалтера?

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Дорогие бухгалтеры, поздравляем вас с профессиональным праздником! Уверены, что вы справитесь с любыми сложностями и проблемами, победите налоговую реформу, разберетесь с НДС и УСН, с дроблением, НДФЛ и всеми другими заковырками, которые старательно готовят для вас власти. Желаем вам терпения и веры в лучшее. Мы всегда с вами, поддержим, подскажем, объясним. Ваш «Клерк»!

Комментарии

8
  • Ирина

    А что тут обсуждать? Отметить все три!

      • Ирина

        День бухгалтера Волгоградской области 1 ноября (уже прошел)

        День бухгалтера Красноярского края 12 ноября

        День петербургского бухгалтера 15 ноября

        День московского бухгалтера 16 ноября

        День бухгалтера Пермского края 19 ноября

        День бухгалтера Татарстана в этом году 29 ноября (последняя пятница месяца)

        Ну и День аудитора и бухгалтера Краснодарского края — первое воскресенье декабря, то есть 1 декабря в этом году