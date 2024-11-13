💥Обзор новостей: аналитики увидели риски стагфляции, отель в центре Москвы национализировали, ретроградный Меркурий близко

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Люди, которые всю свою жизнь пытаются стать как можно богаче, рискуют остаться одинокими и потерянными, заявил актер Мэттью Макконахи. Актер, которому 55 лет, сказал, что он встречал много сверхбогатых людей, которые «гнались за долларом, чтобы быть успешными и значимыми, чтобы иметь как можно больше денег, и последние 15, 20 и даже более молодые годы были для них странными, потерянными, у них не было отношений, не было цели».

В этот период сложнее всего придётся близнецам, девам, стрельцам и рыбам. Ретроградным движением планет в астрологии принято считать явление, когда наблюдателю с Земли кажется, что звездные тела начинают замедлять свой ход и как бы двигаться назад.

Ретроградный Меркурий уже близко — он начнется 26 ноября и продлится до 15 декабря.

Почти 30 российских авиакомпаний могут разориться из-за долгов за лизинг . Мелким и средним авиаперевозчикам угрожает инициатива правительства по списанию долгов перед иностранными лизингодателями и введению 25%-го налога с прибыли. В отрасли предупредили: несколько десятков компаний могут разориться.

Московский пятизвездочный отель Four Seasons стал достоянием государства. Суд национализировал все здание гостиницы «Москва» на Манежной площади, в том числе торговую галерею «Модный сезон» и комплекс апартаментов. Здание находится напротив Кремля по адресу улица Охотный Ряд.

Средняя цена новостроек «старой» Москвы в октябре впервые превысила 600 тысяч рублей за квадратный метр . За год средняя цена новых домов в этом районе выросла на 16%.

Госдума решила увеличить максимальное время ремонта по ОСАГО до 45 дней. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО поврежденного в ДТП транспортного средства в полтора раза — до 45 дней. Из-за проблем с поставками запчастей сервисы не успевают ремонтировать машины в гарантированный законом период.

Власти Финляндии планируют создать особую экономическую зону в регионах, граничащих с Россией . В программу входят такие регионы Финляндии, как Кюменлааксо, Южная Карелия, Южное Саво, Северное Саво, Северная Карелия и Кайнуу.

Аналитики увидели риски стагфляции из-за высокой ставки ЦБ. Высокая ключевая ставка Банка России и перспективы ее дальнейшего повышения создают риски экономического спада в ближайшее время и перехода в стагфляцию, считают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

ЮниКредит Банк повысит комиссию по переводам в валюте до 5% с 2 декабря . Минимальный размер составит $500, максимальный — $1000.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

🎁 Лучший подарок на Новый год для бухгалтера — билеты на VI всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Приглашаем всех 5-6 декабря на самое яркое бухгалтерское событие зимы! На конференции вы узнаете все про изменения налоговой системы в 2025 году, учете на маркетплейсах, ВЭД, госзакупах и ЭДО. Лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Событие пройдет в Москва-Сити!

Мероприятие будет с рассадкой. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места!