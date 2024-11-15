💥Обзор новостей: YouTube заработал на телефонах, заморозку вкладов россиян опровергли, ожирение вредит демографии

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Депутат Филатова заявила, что 27% россиян страдает от ожирения и это негативно сказывается на демографии. «Я хочу еще отдельно отметить, что у 30 процентов женщин фертильного возраста есть одна из степеней ожирения, и еще 25 процентов находятся в стадии предожирения, то есть имеют проблемы с лишним весом. Без пристального контроля за ними решить вопросы демографии невозможно, это связано напрямую», — подчеркнула Филатова.

YouTube начал восстанавливать работу на мобильных устройствах в России. Видеохостинг YouTube снова полностью доступен у всех российских операторов сотовой связи, свидетельствуют данные сайта по мониторингу блокировок GlobalCheck. Некоторые пользователи соцсетей при этом отмечают, что при подключении к Wi-Fi доступ к видеохостингу по-прежнему ограничен. Проверила, на телефоне работает без VPN.

Сбербанк повысил минимальные ставки по рыночной ипотеке до 28,1%. Минимальные ставки для вторичного жилья составят 28,1%, для первичного — 28,4%. Без дисконтов базовые ставки будут равны 30,7% и 31% соответственно.

В Госдуме определят, является ли реклама презервативов пропагандой чайлдфри. Депутаты Госдумы разработают подзаконные акты, в которых определят, является ли реклама контрацептивов пропагандой чайлдфри, которую ранее законодательно запретили. Об этом «Осторожно Media» сообщил источник в Госдуме.

Bank of China как банк-корреспондент стал чаще блокировать юаневые платежи из стран, дружественных России . Банки КНР ужесточают комплаенс из опасения вторичных санкций, предполагают эксперты.

Силуанов призвал россиян не инвестировать в криптовалюту. Министр финансов порекомендовал молодым людям попробовать свои силы на российском фондовом рынке. До этого он рекомендовал отказаться от доллара.

Минфин предложил внести поправки в законопроект о регулировании рассрочки. Лимит на сумму покупок без передачи данных в БКИ предлагается увеличить с 15 тыс. до 100 тыс. рублей. Также ведомство выступает за сохранение 6-месячной рассрочки, хотя в проекте закона предлагается ограничить максимальный срок 4 месяцами.

В Госдуме опровергли слухи о возможной заморозке вкладов россиян для борьбы с инфляцией. В начале ноября директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что вклады россиян могут заморозить ради борьбы с инфляцией. Вчера глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков опроверг слова экономиста.

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