Что ест бухгалтер. Мидии в соусе «Блю чиз»

Мидии в сливочно-чесночном соусе, приготовленные в раковине, – это классика жанра. А если к ним добавить еще и сыр с голубой плесенью — настоящий праздник. Делюсь простым и очень вкусным рецептом.

Готовила мидии на выходных, прекрасная закуска в белому вину.

Индигриенты:

Мидии (в ракушках)

Сливки 20% – 100 мл

Сыр Блю Чиз

Чеснок – 3-4 зубчика

Петрушка пучок

Кинза по желанию

Для приготовления мидий в раковине порубите или раздавите чеснок, мелко нарежьте петрушку/кинзу. Разогрейте на слабом огне в большой глубокой сковороде (к ней должна быть крышка) сливочное масло, положите чеснок и зелень. Оставьте томиться на слабом огне.

Добавляем мидии и тушим их в течение 5 минут. Все мидии, которые не раскрылись, убираем (их есть не стоит, могут быть испорченными). К мидиями добавляем сливки и размятый или покрошенный сыр Блю чиз/Дорблю. Тщательно перемешиваем, закрываем крышкой. Когда сыр полностью расплавится, блюдо будет готово.

Чтобы мясо мидий осталось сочным и нежным, нужно готовить их в не более 15 минут (в общей сложности).

К мидиям можно подсушить ломти белого хлеба на сковороде или в духовке, предварительно смазав их сливочным маслом и измельченным чесноком. Приятного аппетита!

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