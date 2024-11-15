Что ест бухгалтер. Мидии в соусе «Блю чиз»

Готовила мидии на выходных, прекрасная закуска в белому вину.
Индигриенты:
Мидии (в ракушках)
Сливки 20% – 100 мл
Сыр Блю Чиз
Чеснок – 3-4 зубчика
Петрушка пучок
Кинза по желанию
Для приготовления мидий в раковине порубите или раздавите чеснок, мелко нарежьте петрушку/кинзу. Разогрейте на слабом огне в большой глубокой сковороде (к ней должна быть крышка) сливочное масло, положите чеснок и зелень. Оставьте томиться на слабом огне.
Добавляем мидии и тушим их в течение 5 минут. Все мидии, которые не раскрылись, убираем (их есть не стоит, могут быть испорченными). К мидиями добавляем сливки и размятый или покрошенный сыр Блю чиз/Дорблю. Тщательно перемешиваем, закрываем крышкой. Когда сыр полностью расплавится, блюдо будет готово.
Чтобы мясо мидий осталось сочным и нежным, нужно готовить их в не более 15 минут (в общей сложности).
К мидиям можно подсушить ломти белого хлеба на сковороде или в духовке, предварительно смазав их сливочным маслом и измельченным чесноком. Приятного аппетита!
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Комментарии35
Рецепт с Экономического Форума взяли? 😉
Да ладно вам, пакетик мидий 350р стоит))
Допустим. А сыр блю чиз? И белое вино должно быть под стать такому Блюду
Блю чиз или дорблю еще +370р. Вино каждый на свой вкус выбирает)) Бывает не очень и дорогое, а очень приятное
А чей сыр покупаете? Белорусский, сразу скажу, мне не понравился
Вполне подойдет Сыр Blue Cheese Bridel или сыр dorblu classic
Хорошие сыры, много положительных отзывов. Правда, рефреном звучит - сильно дорогие
я вот такой беру, в пределах 200 рублей он стоит
Простота! Берешь и жаришь рыбу🐠
Вроде запеченная, а не жаренная?
Я работаю большими мазками😄Запеченная-жаренная - это детали) В них я не силен😄Результат на тарелке😉
Красивое. Это дорадо?
Она самая🐠
А это госпожа Дорада) Тоже не для бедных. Балуюсь такой в зарплату) Вкууусная
Мне вот дорада какой-то безвкусной кажется. Другое дело - карп!
С карпом возни много, он костистый. А дорада - божественна. Только ее надо правильно готовить, по-средиземноморски
А я на днях жарила судачка. Получилось вкусно. Только фото сделать не успела, по тарелкам растащили😂
Не на каждый день рыбка) Согласен))
Недавно решил суши поесть. Нормальный сэт или два вида в районе 1,5-2 тысяч!!! Две тысячи. Карл!!! Двушка - за рис)))
Остановился на двух стейках форели!
Суши вкусные только в ресторанах Суши. А форель планирую приготовить в выходные. Или какую-нибудь другую красненькую
Обычно беру красную какая есть) В приоритете - кижуч.
С удовольствием посмотрела на нее в интернете)
Ммм, вкусно… и да , просто, 20мин и готова!
Мидии в белом вине больше всего люблю )
В сливочном тоже вкусные, младший такие любит
В вине тоже очень вкусные))
Редко такое готовим почему то
Я тоже первый раз такое приготовила, намного выгодней чем в кафе)) И вкусней