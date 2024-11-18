💥Обзор новостей: женщинам надо рожать, «пока рожалка работает», рост цен на первичку ускорился, маски квадроберов просят у Деда Мороза

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У россиян осталось 2 недели, чтобы оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги, а также налог на вклады. Крайний срок — 2 декабря. С 3 декабря инспекторы начнут начислять пени.

Банк России отменяет ограничение полной стоимости кредитов по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года. Это решение ЦБ принял из-за некорректной практики расчета ПСК по картам рядом крупных банков, на которые приходится основной объем выдач. Так, среднерыночное значение ПСК за III квартал 2024 года оказалось заниженным. Оно служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 года.

Риелторы сообщили о дефиците арендных квартир в Москве. Потенциальный спрос на аренду квартир в октябре и первой половине ноября этого года на 42% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Россиянам следует готовиться к отключению программ Microsoft, заявили в Госдуме. Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рекомендовал не переходить на обновленные продукты Microsoft после закрытия старых версий приложений, а просто перенести информацию из старых сервисов и удалить их.

Самыми дешевыми для майнинга регионами являются Иркутская область, Хакасия и Дагестан. Стоимость электроэнергии, не превышающей лимит на добычу криптовалют, при котором новым законодательством от россиян требуется регистрация ИП, в этих регионах по текущим ставкам обходится в 9-16 тыс. руб. в месяц. Это в 3-5 раз ниже, чем в самых дорогих для майнинга республиках Крым, Калмыкия и Тыва. При этом, глава Дагестана уже попросил правительство РФ запретить в республике майнинг криптовалют «до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе».

Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Абхазию. Из-за внутриполитических противоречий в Абхазии российские власти рекомендовали туристам отложить поездки в эту страну. О массовой аннуляции бронирований речи пока не идет.

Женщинам надо рожать, «пока рожалка работает». Власти Курганской области начали разработку законопроекта о запрете к склонению к абортам. В качестве наказания будет предусмотрен штраф от 10 тыс. до 200 тыс. руб. Депутат Госдумы от региона Александр Ильтяков («Единая Россия»), комментируя инициативу, выразил мнение, что женщины должны рожать, «пока рожалка работает». «Пока рожалка работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать духовные скрепы»,— сказал Александр Ильтяков. Позже он заявил, что под «рожалкой» имел в виду матку и яйцеклетки.

Подмосковье стало первым регионом, который запустил автоматизированную систему сопровождения инвесторов. Новую CRM-систему «Инвестор» удалось реализовать за полгода. В нее уже заведено более 1100 проектов, объём инвестиций — свыше 2,1 трлн рублей.

Основатель SpaceX Илон Маск предложил заменить самолеты космическими кораблями. Путешествие из Нью-Йорка в Шанхай за 40 минут, из Лондона в Нью-Йорк за 29 минут, из Нью-Йорка в Сидней за 49 минут.

Рост цен на первичную недвижимость ускорился: на 18 крупнейших региональных рынках России она подорожала на 1,1% — cредняя стоимость «первички» в середине ноября составила 177,4 тыс. руб. за кв. м.

«Европа умирает», заявил Маск о кризисе рождаемости в Европе.