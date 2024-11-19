🌺«Клерк» поздравляет всех предпринимательниц с праздником

19 ноября ежегодно отмечается День женского предпринимательства. Поздравляем всех причастных! Спасибо за ваш труд, профессионализм и креативность.

В России сейчас ведут деятельность 4,22 млн индивидуальных предпринимателей, из них 1,75 млн. — женщины. Женщины-предприниматели уже заняли в бизнесе прочные позиции, и мы этому очень рады!

Дорогие женщины-предприниматели! Восхищаемся вашим трудом, настойчивостью, трудолюбием, профессионализмом и энергией. Ваш путь очень сложный, но мы верим, что все у вас получится!

Весь коллектив «Клерка» поздравляет вас и желает успехов и прибыли! Пусть проверки обходят вас стороной, а контрагенты всегда будут надежными. Пусть бизнес приносит не только доход, но и радость, а в ваших семьях царят покой и благополучие!