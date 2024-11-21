😳До ₽6,5 млн в месяц: как выглядят самые дорогие арендные квартиры в Москве

Мы изучили рынок недвижимости, которую сейчас можно снять в аренду. И пришли к выводу, что
они там офигели 60 и даже 80 тыс за однушку — это не предел.
Самой дорогой недвижимостью, которую можно арендовать в столице стала 3-х уровневая резиденция на Пречистенской набережной в Хамовниках. За 724м², вид на Кремль и собственную террасу арендодатели хотят 6 500 000 ₽/мес.
Резиденция представляет собой отдельное строение, обособленное от соседних корпусов ЖК и не имеет соседей по всему периметру.
Также в топ дорогих квартир, сдающихся в аренду, входит 6-и комнатный пентхаус размером 600м² в р-н Хамовники,на ул. Пречистенка за 3 000 000 ₽/мес. В помещениях выполнен необычный дизайнерский ремонт, а высота потолков здесь 3,2 м.
И четырехкомнатная квартира в самом центре — пер. Брюсов. Скромные 256 м² рядом с Большим театром обойдутся также в 3 000 000 ₽/мес.
Если кому-то такие интерьеры показались скучными, а цены слишком высокими, мы нашли
цыганский «царский» вариант. Новая квартира с 2-мя спальнями общей площадью 200 м² в районе Нового Арбата за скромные 550 000 ₽/мес. Внутри — сплошное золото, колонны и мебель от Cappelletti и Versace.
Хотели бы пожить в таких квартирах? И кто-нибудь может объяснить, зачем снимать за 6,5 млн в месяц, если за 25-30 можно купить шикарную собственную квартиру?
Комментарии2
Армянремонт в стиле "Ставропольский гаишник"
Оттоманка на качелях и красный диван - это к дедушке Фрейду.