Наталия Лукина
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в декабре. Выбирайте и смотрите!

Собрали для вас анонсы вебинаров на декабрь 2024 года. Сохраняйте в закладки! Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ.
Календарь вебинаров для бухгалтера в декабре. Выбирайте и смотрите!
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Будьте в курсе последних изменений в законодательстве! Выбирайте из 9 вебинаров интересные именно вам и записывайтесь!

Анонс вебинаров декабрь 2024

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Тема вебинара

Дата

Время

1

Бухгалтер маркетплейса: основы учета и изменения 2025

3 декабря

11:00

2

45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам (часть 2)

4 декабря

11:00

3

1С ERP: основной функционал, оперативный и регламентированный учет

10 декабря

15:00

4

Налоговые изменения 2024-2025: практический гайд для бизнеса

11 декабря

11:00

5

Составляем отчет о движении денежных средств: умные таблицы и дашборд

12 декабря

13:00

6

Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы по реформе

17 декабря

15:00

7

Бухгалтер на аутсорсе: выходим из найма. Договор, клиенты, продвижение услуг

19 декабря

15:00

8

Особенности учета в строительстве в условиях налоговой реформы – 2025. Частые вопросы бухгалтеров

24 декабря

15:00

9

Все про уплату НДС на УСН в 2025 году

26 декабря

11:00

Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Присоединяйтесь к дружному сообществу «Клерка» и получайте профессиональные знания по доступной цене.

Все вебинары, включая почти 700 записей прошедших трансляций, бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.

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