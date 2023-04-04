Календарь вебинаров для бухгалтера в декабре. Выбирайте и смотрите!

Будьте в курсе последних изменений в законодательстве! Выбирайте из 9 вебинаров интересные именно вам и записывайтесь!
Анонс вебинаров декабрь 2024
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№
Тема вебинара
Дата
Время
1
3 декабря
11:00
2
45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам (часть 2)
4 декабря
11:00
3
1С ERP: основной функционал, оперативный и регламентированный учет
10 декабря
15:00
4
Налоговые изменения 2024-2025: практический гайд для бизнеса
11 декабря
11:00
5
Составляем отчет о движении денежных средств: умные таблицы и дашборд
12 декабря
13:00
6
Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы по реформе
17 декабря
15:00
7
Бухгалтер на аутсорсе: выходим из найма. Договор, клиенты, продвижение услуг
19 декабря
15:00
8
Особенности учета в строительстве в условиях налоговой реформы – 2025. Частые вопросы бухгалтеров
24 декабря
15:00
9
26 декабря
11:00
Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Присоединяйтесь к дружному сообществу «Клерка» и получайте профессиональные знания по доступной цене.
Все вебинары, включая почти 700 записей прошедших трансляций, бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.
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