💥Обзор новостей: последний день уплаты личных налогов, в обвале рубля виноваты мигранты, НГ стол подорожал на 13,5%

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Сегодня, 2 декабря 2024 года — последний день уплаты имущественных налогов. Сегодня истекает срок уплаты гражданами имущественных налогов. Не позднее этой даты надо уплатить: транспортный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог.

Назван размер дохода по вкладам за 2024 год, который не попадет под налог. В 2025 году россияне второй раз заплатят налог с дохода по вкладам. В ФНС сообщили, что проценты до ₽210 тыс. не будут подлежать налогообложению. Эта сумма зафиксирована по ставке 21%.

В декабре пенсионеры, получающие пенсии в первых числах января, получат две выплаты: за декабрь и за январь, что связано с графиком выплат, который учитывает новогодние праздники. «Тем, кто получает пенсию до 12 января, выплаты будут произведены в конце декабря. Гражданам, получающим пенсию в другие даты, средства будут выплачены в соответствующие даты января 2025 года», — пояснил Сергей Чирков, глава СФР.

Пенсия за январь будет выплачена с учетом индексации, запланированной на 2025 год. Согласно бюджету Социального фонда, с 1 января 2025 года страховые пенсии и фиксированные выплаты будут проиндексированы на 7,3%. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в следующем году составит около ₽24 тыс.

Путин подписал закон о федбюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Дефицит бюджета в 2025 году составит 1,17 трлн рублей, в 2026 году — 2,18 трлн рублей, в 2027 году — 2,76 трлн рублей.

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 2 декабря, на уровне ₽107,7409, евро — ₽114,3149, юаня — ₽14,7233.

Полис ОСАГО начнет действовать на территории Беларуси с 1 января 2025 года. Соответствующий закон подписал Путин.

В обвале рубля виноваты мигранты, заявили в Госдуме. Депутат Михаил Матвеев написал, что мигранты искусственно стимулируют рост курса доллара, скупая валюту в России. По мнению Матвеева, вывод средств из экономики РФ происходит из-за того, что трудовые мигранты отправляют заработанные деньги в свои родные страны.

Совфед поддержал закон, разрешающий судимым работать в МВД, МЧС и ФСИН. Совет Федерации утвердил поправки в российское законодательство, которые касаются отмены запрета на вступление на службу в определенные федеральные органы исполнительной власти для лиц с погашенной судимостью.

Стоимость продуктов для новогоднего стола выросла на 13,5%. ЕМИСС: набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в 9,1 тыс руб. В новогоднюю корзину вошли: курица с картошкой, овощная и сырная нарезки, соленья, копчености, бутерброды с икрой и шпротами, салаты «Оливье» и «Селёдка под шубой», фрукты, торт, игристое и столовое вино, минеральная вода, сок и чай.

ЦБ и Минюст ограничат взыскание долгов россиян в обход суда. Минюст, Центробанк и Федеральная нотариальная палата готовят изменения в законодательство, которые могут ограничить возможности банков и коллекторов взыскивать долги физлиц с помощью исполнительной надписи нотариуса.

Официально поставляемые в Россию автомобили могут подорожать до конца 2024 года на 1-5%.

Производителям бензина разрешили экспорт с 1 декабря. При этом для непроизводителей запрет остается в силе и будет действовать до 31 января 2025 года.

Первый канал 31 декабря в 12:00 покажет «Щелкунчика» в прямом эфире.