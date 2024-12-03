💥Обзор новостей: охранять здоровье начнут до рождения, НГ в среднем обойдется в 30,1 тыс. руб, зима будет теплой

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ВТБ полагает возможным снижение инфляции в РФ до 6,4% в 2025 году. «У нас в целом позитивный взгляд. Ждем, что в следующем году ВВП вырастет на 1,9%, это среднее между оценкой правительства и Центрального банка. Считаем, что инфляцию удастся все-таки снизить до уровня 6,4%», — заявил глава ВТБ Андрей Костин.

ЦБ понизил официальный курс евро более чем на 1,5 рубля.

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на вторник, 3 декабря, на уровне ₽107,1758, евро — ₽112,8019, юаня — ₽14,6258.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов написал «письме Деду Морозу и Снегурочке», в котором предложил ЦБ активнее «интервенировать на валютном рынке» для стабилизации курса рубля вместо повышения ключевой ставки. В противном случае экономике грозит переохлаждение.

Депутаты предлагают государству охранять здоровье граждан еще до их рождения. Весной 2025 года в Госдуму будет внесен законопроект о праве человека на охрану здоровья еще до его рождения. Цель авторов законопроекта — показать, что «Россия относится к детям как к живой жизни, а не просто ресурсу», а также запустить дискуссию о биоэтике. Инициативу ожидаемо поддерживают представители РПЦ.

Лидером рейтинга среди регионов по скорости накопления стал Чукотский автономный округ — жителям нужно для накопления 1 млн всего 4,1 года. Дольше всех откладывать заявленную сумму придется в Ингушетии — больше десяти лет. Москва заняла четвертое место, жителям столицы потребуется почти 5 лет на это.

Разрыв в цене между новостройками и вторичкой достиг 57%, пишет РБК. Высокие ставки по рыночной ипотеке, снижающийся спрос на вторичное жилье и субсидированные программы от застройщиков и банков привели к сохранению большого разрыва цен между сегментами первичного и вторичного жилья.

Граждане стали чаще использовать маткапитал при оформлении семейной ипотеки. Средства направляются для частично досрочного погашения ссуды или для первоначального взноса.

Продажи Lada в России выросли более чем на 30% после ухода иностранных конкурентов. По итогам 11 месяцев в стране реализовали 417,4 тысячи автомобилей бренда.

Россияне рассказали, сколько потратят на празднование Нового года. В среднем россияне потратят на празднование Нового года 30,1 тыс. руб., это на 14% больше, чем в прошлом году. Большинство решили заложить на подарки до 10 тыс. руб.

Метеоролог спрогнозировал теплую зиму в России. Наступающая зима на территории европейской России ожидается неоднородной, при этом оттепели будут чаще сменять периоды сильных морозов, в Сибири так же будет преобладать теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Какао-порошок повышает настроение, улучшает работу мозга. Напиток из какао-бобов способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга благодаря содержанию теобромина и кофеина, помогает снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря полифенолам, а также содержит минеральные вещества и витамины.